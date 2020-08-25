С 1 сентября граждане смогут признаваться банкротами во внесудебном порядке
Принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина».
В чем суть закона и зачем он нужен?
Законом вводится внесудебный порядок признания гражданина банкротом.
Законодательно закреплённая возможность признания граждан банкротами в судебном порядке появилась с 1 октября 2015 года. Однако, как показала практика, часто рассмотрение дел о банкротстве оказывалось трудоёмкой, малоэффективной и дорогостоящей процедурой. Из-за необходимости оплачивать услуги финансовых управляющих многие, кто оказался в трудном финансовом положении, не смогли ей воспользоваться.
Новый закон призван способствовать снижению нагрузки на суды, а также повышению доступности и эффективности банкротства для граждан.
Какие условия нужны для внесудебного банкротства?
По новым правилам, внесудебно обанкротиться сможет тот, у кого размер денежных обязательств составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. рублей. При этом имущественные и финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в расчёт не включаются.