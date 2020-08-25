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С 1 сентября граждане смогут признаваться банкротами во внесудебном порядке

Принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина».

В чем суть закона и зачем он нужен?

Законом вводится внесудебный порядок признания гражданина банкротом.

Законодательно закреплённая возможность признания граждан банкротами в судебном порядке появилась с 1 октября 2015 года. Однако, как показала практика, часто рассмотрение дел о банкротстве оказывалось трудоёмкой, малоэффективной и дорогостоящей процедурой. Из-за необходимости оплачивать услуги финансовых управляющих многие, кто оказался в трудном финансовом положении, не смогли ей воспользоваться.

Новый закон призван способствовать снижению нагрузки на суды, а также повышению доступности и эффективности банкротства для граждан.

Какие условия нужны для внесудебного банкротства?

По новым правилам, внесудебно обанкротиться сможет тот, у кого размер денежных обязательств составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. рублей. При этом имущественные и финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в расчёт не включаются.

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На дату подачи заявления в отношении гражданина:

  • должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю. Речь идёт о случае, когда у гражданина нет имущества, на которое можно обратить взыскание;
  • не возбуждено другое исполнительное производство после возвращения указанного документа взыскателю.

Заявитель также должен будет представить список всех известных ему кредиторов.

Куда подать заявление о банкротстве?

Заявление о признании себя банкротом во внесудебном порядке гражданин сможет бесплатно подать в МФЦ.

Если все условия для внесудебного банкротства выполнены, информацию о возбуждении этой процедуры МФЦ в течение 3-х рабочих дней внесёт в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Если МФЦ обнаружит в заявлении нестыковки, он вернёт его заявителю с указанием причин. В этом случае гражданин имеет право повторно обратиться с таким заявлением не ранее чем через один месяц со дня возврата. Кроме того, возврат заявления может быть обжалован в арбитражный суд по месту жительства гражданина.

Что произойдет во время банкротства?

Со дня включения в реестр сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства, в частности, произойдет следующее:

  • будет введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей (за некоторыми исключениями);
  • не будут начисляться неустойки (штрафы, пени) и другие финансовые санкции, а также проценты по большинству обязательств;
  • будут приостановлены имущественные взыскания по исполнительным документам (кроме, например, алиментов).

Во время внесудебного банкротства гражданин не сможет получать займы и кредиты, выдавать поручительства, заключать иные обеспечительные сделки.

Если во время внесудебного банкротства у гражданина существенно улучшится имущественное положение, он должен будет в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ. Несоблюдение этой обязанности позволит кредитору обратиться в суд с заявлением о признании такого гражданина банкротом.

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Закон предусматривает и другие случаи, когда можно будет подать указанное заявление в период внесудебного банкротства. Например, это будет вправе сделать кредитор, не указанный гражданином в списке.

Чем все завершится?

Внесудебное банкротство будет длиться полгода. По завершению процедуры гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке.

Задолженность гражданина перед названными им кредиторами будет признана безнадёжной.

Когда Закон № 289-ФЗ вступит в силу?

Начало действия документа — 01.09.2020.

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