Должен ли бухгалтер быть специалистом по экологии? Недельный обзор форума «Клерка»

Чем только не занимаются бухгалтеры! Тыжбухгалтер ведь должен знать все, по мнению коллег и руководства. Что обсуждали в форуме «Клерка» на прошедшей неделе?

Вот в этой теме — Ликвидация ОС из углепластика — обсуждали проблемы экологии. Автор ветки упорно считает это бухгалтерским вопросом и не хочет слушать коллег. А ведь штрафы за нарушения могут быть весьма значительными

Что делать, если сотрудник не пишет никаких заявлений по выбору способа ведения трудовой книжки? Может его оштрафовать за это? Обсуждение в этой теме.

И еще несколько популярных тем недели:

Возврат обеспечительного взноса в доходах на УСН. Платить налог или нет?

Большой остаток на 71 сч. И нет, это не про директора, а про ИП.

Безналичный расчёт от Физ лица. Пробивать кассовый чек или нет, если деньги пришли со счета ИП?

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