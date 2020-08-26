Соцвыплатам не хватает защиты. Пособия до сих пор списываются в счет долгов

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Все бы хорошо, но практически сразу после вступления закона в силу в «Народном рейтинге» произошел всплеск жалоб на списание соцвыплат у клиентов Сбербанка. Подобную активность можно было объяснить массовой единоразовой выплатой детских пособий в начале июня. Тогда, по оценкам ПФР, «путинские» 10 тыс. рублей на ребенка получили порядка 10 млн семей.

Но прошло больше двух месяцев, и стало очевидно, что с подобной проблемой продолжают сталкиваться и клиенты других банков. Жалобы на списания соцвыплат в счет долгов до сих пор появляются в «Народном рейтинге». В чем же дело?

По исполнительному листу нельзя, по договору можно

«1 июля 2020 года с моего счета были незаконно списаны единовременное детское пособие в размере 20000 т.р. Детские пособия перечисляемые на банковский счет родителя, принадлежат ребенку!» — пишет клиент Тинькофф Банка в «Народном рейтинге» (орфография и пунктуация автора сохранены). Подобные жалобы оставляют клиенты ВТБ, Росбанка, Альфа-Банка и других кредитных организаций. Пользователи апеллируют к закону, считая, что социальные выплаты должны быть защищены от любых списаний. Однако это не совсем так.

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Дело в том, что действующим законодательством не предусмотрены ограничения на списания денежных средств в счет погашения задолженности по кредитным договорам. Ограничения действуют только при взыскании или аресте средств по исполнительному производству, то есть по предписанию судебного пристава.

«Если говорить о списании в погашение кредита, то при наличии письменного распоряжения клиента социальные выплаты уходят в погашение автоматически либо в дату платежа, либо при наличии просроченной задолженности», — объясняет директор департамента взаимодействия с клиентами Росбанка Татьяна Ахапкина. Такое распоряжение обычно является частью пакета документов, которые клиент подписывает на этапе оформления кредитного договора.

Однако даже такие списания можно оспорить в судебном порядке, считает партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев.

«Разумеется, суды в некоторых случаях встают на сторону клиентов и говорят, что списание банками сумм, попадающих под исполнительский иммунитет, невозможно. Но надо признать, что в законе подобных ограничений нет», — добавляет руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Тем не менее банки стараются идти навстречу клиентам. Так, в Росбанке готовы вернуть списанные средства после обращения пользователя. В пресс-службе «Тинькофф» отметили, что отслеживают поступления средств господдержки и стараются их не списывать даже в счет погашения кредита.

«Если же списание этих денежных средств все-таки произошло, наш клиент может обратиться к нам за их возвратом», — добавили в Тинькофф Банке.

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Как банк рассчитывает сумму к списанию?

Дано. Клиенту на счет поступило 10 тыс. рублей детского пособия и 30 тыс. рублей зарплаты, из общей суммы он успевает потратить 30 тыс. рублей. На счете остается 10 тыс. В банк приходит исполнительный лист на взыскание 10 тыс. рублей. Сколько спишет банк?

Решение от Тинькофф Банка. 10 тыс. детского пособия относятся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание. Эти деньги будут в первую очередь учитываться банком при совершении клиентом расходных операций. 30 тыс. зарплаты относятся к периодическим платежам, на 50% от суммы которых может быть обращено взыскание, оставшиеся 5% (15 тыс. рублей) будут учитываться банком во вторую очередь. Итого получится, что в 30 тыс. потраченных клиентом средств войдут 10 тыс. детского пособия, 15 тыс. зарплаты, на которую не может быть обращено взыскание, и 5 тыс. зарплаты, на которую может быть обращено взыскание.

Следовательно, на счете клиента останется 10 тыс., которые будут списаны в пользу взыскателя по исполнительному листу.

Ошибки отправителя

Однако даже при взыскании по исполнительному листу, в случае когда соцвыплаты точно должны быть под иммунитетом, происходят «перебои» в системе. Обычно это связано с отсутствием должной маркировки.

«Списание средств из соцвыплат в счет долга по кредиту или исполнительному листу возможно в том случае, если у банка нет сведений о том, что поступившие на счет клиента средства являются соцвыплатой», — объясняют в пресс-службе Альфа-Банка. В случае такого списания банк обещает вернуть списанную сумму на счет клиента после получения документа, подтверждающего, что эти деньги являются соцвыплатой.

Подобный случай произошел и в банке ВТБ. По словам пользователя dumovocka, банк списал детское пособие, поступившее от Управления федерального казначейства по Ярославской области. В пресс-службе ВТБ объяснили, что нарушений со стороны банка не было, поскольку средства, поступившие на счет клиента, были промаркированы как начисление заработной платы. Вопрос в том, кто и почему эту выплату промаркировал как зарплату.

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Кто именно допустил ошибку — сам отправитель средств или банк отправителя — выяснить довольно сложно. И клиенту зачастую не важно, кто виноват — с жалобами он идет в первую очередь к своему банку, со счета в котором были списаны деньги. Маркировка соцвыплат — хороший инструмент, но пока он не исключает человеческий фактор, и, чтобы оценить его эффективность, понадобится немного больше времени.