Соцвыплатам не хватает защиты. Пособия до сих пор списываются в счет долгов
В июне вступил в силу закон, согласно которому социальные выплаты должны маркироваться так, чтобы их нельзя было взыскать в счет долгов. Но проблему это не решило, пособия до сих пор попадают под списания, и банкам приходится разбирать каждый такой случай в индивидуальном порядке. Почему так происходит и когда соцвыплаты действительно станут «неприкосновенными»?
С 1 июня в силу вступили поправки, которые должны были исключить возможность взыскания соцвыплат по исполнительному производству. Такой запрет законодательно существовал и ранее, но механизм был не совершенен: банки не различали, какие именно средства можно списать, а какие нет.
Теперь же социальные выплаты должны быть промаркированы соответствующим образом. Организация, которая выплачивает пособие или зарплату, должна указывать в распоряжениях о переводе денежных средств соответствующий код вида дохода. Порядок указания такого кода установил Банк России.
Например, код «1» говорит о том, что переводится зарплата. То есть с такого дохода по исполнительному листу не может быть удержано более 50%, за исключением случаев взыскания алиментов или возмещения вреда. Код «2» указывает на то, что доход входит в список «неприкасаемых», то есть на него взыскание не может быть обращено. Это всевозможные компенсации, алименты, пособия, социальные пенсии, средства материнского капитала.