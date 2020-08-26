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Как и куда подать заявление на патент для ИП

Заявление на патент для ИП направляется в налоговую. При этом должны быть соблюдены форма заявления, порядок и сроки его подачи, а также регламент перехода с иных систем налогообложения на патентную. Об этом подробнее в статье.

В каких случаях можно перейти на патент

Индивидуальный предприниматель может использовать патентную систему для уплаты налогов, но далеко не всегда. Это разрешено, если ИП производит работы или оказывает услуги из списка, предусмотренного региональным нормативно-правовым актом.

Список работ и услуг, для которых регионы могут разрешить использование патентной системы налогообложения, приводится в ч. 2 ст. 346.43 НК РФ. Например, к ним относятся парикмахерские и косметологические услуги, починка мебели, народные художественные промыслы.

Кроме того, в силу с ч. 5 ст. 346.43 НК РФ патент может получить индивидуальный предприниматель, если средняя численность его наемных работников за один налоговый период по всем осуществляемым им видам деятельности не превышает 15 человек.

Если вы ведете несколько видов деятельности, то по тем видам деятельности, где это возможно, вы праве применять патентную систему налогообложения, а по остальным — другую систему, например УСН. Патент заменяет уплату НДФЛ и НДС.

Используем форму 26.5-1

Для получения патента надо представить в налоговую инспекцию форму № 25.5-1, утвержденную приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@.

Форма унифицирована, и произвольным бланком воспользоваться не получится.

Как заполнить форму

При подготовке заявления важно придерживаться определенных правил. Все разделы обращения должны быть заполнены в соответствии с Порядком — приложение № 3 к приказу ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@.

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Среди основных требований следующие:

  1. Форма 25.5-1 заполняется от руки шариковой ручкой с чернилами черного, фиолетового или синего цвета, а также при помощи компьютера, в этом случае знаки должны быть напечатаны шрифтом Courier New, размер шрифта 16–18 пунктов. При составлении заявления все разделы и поля должны быть заполнены, за исключением случаев, предусмотренных приложением 3 к вышеуказанному приказу.
  2. В документе недопустимы исправления. Форма подготавливается в одном экземпляре. На каждом листе должна присутствовать только одна страница, двусторонняя печать запрещена. Листы нельзя скреплять.
  3. В каждом поле для заполнения указывается только один показатель, за исключением даты составления документа — для нее имеются три поля (день, месяц, год), разграниченные точкой. Например: «13.08.2020».

Нулевая ставка

П. 3 ст. 346.50 НК РФ устанавливает, что лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, вправе использовать нулевую налоговую ставку с момента приобретения ими статуса индивидуального предпринимателя непрерывно, не больше двух налоговых периодов в пределах двух лет.

К примеру, если предприниматель использует патентную систему по нулевой ставке с 01.01.2020, он вправе применять ее в течение 2020–2021 годов с условием, что в этот период он не приостанавливает коммерческую деятельность, облагаемую по указанной ставке.

Как подать

Обращение подается в инспекцию налоговой службы не позднее чем за десять дней до применения системы налогообложения в следующем порядке.

  • Если предпринимательская деятельность осуществляется по месту жительства, заявление подается в инспекцию по месту налогового учета.
  • В случае если вы ведете деятельность на территории налоговой, в которой у вас отсутствует регистрация, заявление необходимо подавать в инспекцию по месту выполнения своей деятельности.

Форма 26.5-1 может быть подана в письменном либо электронном виде. Предприниматель вправе передать обращение лично или через своего представителя по доверенности.

Могут ли отказать

Не позднее чем через пять дней с момента регистрации инспекцией заявления о переходе на патентный режим налогообложения налоговая обязана выдать заявителю патент либо направить уведомление об отказе в его выдаче (п. 3 ст. 346.45 НК РФ).

Инспекция налоговой службы вправе отказать в предоставлении патента по четырем причинам:

  1. В заявлении на патент указан вид предпринимательской деятельности, не включенный в перечень работ, утвержденных законом субъекта, на территории которого применяется патентный режим.
  2. Срок использования режима, указанный в заявлении, противоречит п. 5 ст. 346.45 НК РФ (патент предоставляется в промежутке от 1 до 12 месяцев в течение календарного года).
  3. Нарушены условия перехода на патентную систему налогообложения, установленные абз. 2 п. 8 ст. 346.45 НК РФ — при утрате права на патент переход можно осуществить на следующий год.
  4. Если у предпринимателя имеется недоимка по налогу в связи с применением патента.

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Перейти на систему налогообложения на основании патента несложно. Главное — определить вид деятельности, учтенный в специальном перечне, и правильно подать заявление. При отсутствии оснований для отказа в течение пяти дней после обращения в налоговую инспекцию предприниматель получит патент.

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