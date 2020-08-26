Как и куда подать заявление на патент для ИП

Заявление на патент для ИП направляется в налоговую. При этом должны быть соблюдены форма заявления, порядок и сроки его подачи, а также регламент перехода с иных систем налогообложения на патентную. Об этом подробнее в статье.

В каких случаях можно перейти на патент

Индивидуальный предприниматель может использовать патентную систему для уплаты налогов, но далеко не всегда. Это разрешено, если ИП производит работы или оказывает услуги из списка, предусмотренного региональным нормативно-правовым актом.

Список работ и услуг, для которых регионы могут разрешить использование патентной системы налогообложения, приводится в ч. 2 ст. 346.43 НК РФ. Например, к ним относятся парикмахерские и косметологические услуги, починка мебели, народные художественные промыслы.

Кроме того, в силу с ч. 5 ст. 346.43 НК РФ патент может получить индивидуальный предприниматель, если средняя численность его наемных работников за один налоговый период по всем осуществляемым им видам деятельности не превышает 15 человек.

Если вы ведете несколько видов деятельности, то по тем видам деятельности, где это возможно, вы праве применять патентную систему налогообложения, а по остальным — другую систему, например УСН. Патент заменяет уплату НДФЛ и НДС.

Используем форму 26.5-1

Для получения патента надо представить в налоговую инспекцию форму № 25.5-1, утвержденную приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@.

Форма унифицирована, и произвольным бланком воспользоваться не получится.

Как заполнить форму

При подготовке заявления важно придерживаться определенных правил. Все разделы обращения должны быть заполнены в соответствии с Порядком — приложение № 3 к приказу ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@.