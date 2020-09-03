Как учитывать расходы на изготовление логотипа компании
Организация заключила договор на услуги брендинга, которые включают в себя работы на разработку логотипа стоимостью 20 000 рублей и макетов базовых носителей фирменного стиля (визитки, бланк, наклейки) стоимостью 23 000 руб. В момент подписания акта сдачи-приемки работ организация становится правообладателем исключительных прав на результаты работ. Срок действия прав равняется сроку, установленному законодательством.
В рассматриваемом случае создаваемые по договору логотип и комплект макетов базовых носителей фирменного стиля могут быть учтены в целях бухгалтерского и налогового учета в составе нематериальных активов (НМА).
При этом в налоговом учете НМА могут быть единовременно учтены в составе материальных затрат.
Обоснование вывода:
В настоящее время действующее законодательство не содержит определения бренда (постановление ФАС Московского округа от 18.08.2009 N КА-А40/6957-09).
В то же время, например, Википедия определяет «бренд» как термин в маркетинге, символизирующий комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. При этом бренд является абстрактным названием. Физическими составляющими (носителями) бренда является весь комплекс элементов фирменного стиля: название бренда (слово, словосочетание), логотип (товарный знак) с принципами его построения, палитра фирменных цветов, поддерживающая фирменный стиль, оригинальная графика, набор фраз, звуки, торговая марка и прочее (https://ru.wikipedia.org/wiki//Бренд).
При этом в отношении договора на разработку, например, «брендбука» судьи применили положения ГК РФ, регулирующие договоры подряда, согласно которым для заказчика важным является не любой результат сделанной подрядчиком работы, а только тот, в котором заинтересован заказчик. Так, в п. 1 ст. 702 ГК РФ указывается, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В п. 1 ст. 721 ГК РФ указывается, что если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Полагаем, что все вышесказанное применимо и для Брендинга.
В свою очередь, в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, включая, в частности, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов, а также другие произведения (перечень открытый).