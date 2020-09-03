Как учитывать расходы на изготовление логотипа компании

Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2016 N С01-322/2016 по делу N А40-175745/2014 произведения дизайна относятся к объектам авторских прав, а значит, в отношении них использование допускается только правообладателем либо лицом, которому правообладатель предоставил право использования данного произведения соответствующим способом.

В определении ВС РФ от 02.11.2015 N 305-ЭС15-14208, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2018 N 17АП-4459/18 (дело о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и элементов дизайна), постановлении АС Волго-Вятского округа от 12.02.2015 N Ф01-6095/14 по делу N А17-1023/2014 при рассмотрении споров о правах на использование произведений дизайна судьи также руководствуются нормами ГК РФ об авторских правах.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (п. 3 ст. 1259 ГК РФ)..

На основании п. 3 ст. 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (РИД), созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. При этом, исходя из п. 1 ст. 1296 ГК РФ, исключительное право на произведение, созданное по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

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В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на РИД или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК РФ). Для произведений государственная регистрации исключительного права в ГК РФ не предусмотрена. Поэтому основанием для возникновения у заказчика исключительных прав на объект интеллектуальной собственности может быть договор об отчуждении исключительных прав (ст. 1234 ГК РФ). Каких-либо дополнительных документов для подтверждения передачи исключительных прав заказчику не требуется.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации разработанные по заказу логотип и макеты базовых носителей фирменного стиля являются результатом интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) и который относится к объекту авторских прав (пп. 1 п. 1 ст. 1225 и п. 1 ст. 1259 ГК РФ). Договором предусмотрено отчуждение исключительных прав заказчику. То есть в данном случае речь идет о смешанном договоре, который содержит существенные условия, установленные для договора подряда (ст. 729 ГК РФ) и для договора об отчуждении исключительных прав (ст. 1234 ГК РФ).

Бухгалтерский учет

В соответствии с п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение семи условий:

1) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем. Согласно п. 7.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России) будущие экономические выгоды — это потенциальная возможность имущества прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или их эквивалентов в организацию;

2) организация имеет право на получение будущих экономических выгод, а также есть ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам. Это означает, что организация должна обладать достаточным контролем над объектом. Наличие права на получение выгод подразумевает, что организация в том числе имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на РИД или средство индивидуализации. Это могут быть патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора, и т.п. Наличие контроля над объектом, не имеющим вещественной формы, фактически означает, что права на него должны иметь исключительный характер;

3) есть возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

4) объект предназначен для использования в течение срока полезного использования (или обычного операционного цикла) продолжительностью свыше 12 месяцев;

5) организация не предполагает продажу объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

6) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

7) у объекта отсутствует материально-вещественная форма.

Согласно п. 5 ПБУ 14/2007 единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Им признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.

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Полагаем, что из приведенных критериев принятия объекта к учету в качестве НМА и определения инвентарного объекта можно сделать вывод, что затраты по договору на брендинг подлежат бухгалтерскому учету в составе двух отдельных объектов нематериальных активов (логотип стоимостью 20 000 руб. и комплект макетов базовых носителей фирменного стиля стоимостью 23 000 руб.). Вместе с тем при наличии достаточных оснований может быть принят к учету и один объект НМА.

В соответствии с п. 23 ПБУ 14/2007 стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. При этом срок полезного использования НМА определяется исходя из:

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

В любом случае срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации (п.п. 25, 26 ПБУ 14/2007).

Объект НМА принимается к учету по фактической стоимости, которая складывается не только из затрат на его приобретение или создание, но и из расходов, связанных с обеспечением условий использования такого объекта в запланированных целях (п.п. 6, 8 и 9 ПБУ 14/2007).

Исходя из Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, фактическая (первоначальная) стоимость НМА формируется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов» в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов с правообладателем (60 или 76) с последующим списанием в дебет счета 04 «Нематериальные активы». Начисление амортизации по НМА отражается с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Налог на прибыль

В налоговом учете объектами НМА признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации более 12 месяцев (п. 3 ст. 257 НК РФ).

Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).

Открытый перечень объектов, признаваемых НМА, приведен в п. 3 ст. 257 НК РФ, среди которых поименованы, в частности, исключительное право на аудиовизуальные произведения (пп. 7 абзаца 3 п. 3 ст. 257 НК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом в целях налогообложения прибыли признаются в том числе результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

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Смотрите также письма Минфина России от 15.06.2018 N 03-03-06/1/40989, от 11.04.2018 N 03-03-06/1/23908, от 21.06.2017 N 03-03-06/1/38829.

В данной ситуации стоимость НМА составляет менее 100 000 рублей. Следовательно, учитывая позицию финансового и налогового ведомств, затраты на создание логотипа и комплекта макетов базовых носителей фирменного стиля могут быть учтены в составе материальных расходов единовременно по мере ввода его в эксплуатацию (смотрите также письмо Минфина России от 09.09.2011 N 03-03-10/86).

При этом обратите внимание, что в силу пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ налогоплательщик вправе признавать стоимость малоценного имущества в составе материальных расходов в течение более одного отчетного периода с учетом срока его использования или иных экономически обоснованных показателей, если установит данный порядок в учетной политике для целей налогообложения.

То есть организация может сблизить бухгалтерский и налоговый учет активов, учтенных в составе оборотных активов, при условии, что в учетной политике в целях налогового учета будет предусмотрен порядок учета таких активов, аналогичный порядку учета в бухгалтерском учете.

Применительно к рассматриваемой ситуации это означает, что организация вправе предусмотреть в учетной политике в целях налогового учета порядок признания НМА стоимостью менее 100 000 рублей с учетом срока его использования, принимая во внимание, что такой актив в бухгалтерском учете организации учитывается в составе НМА и списывается в расходы через амортизацию и у организации возникают временные разницы.

В ином случае необходимо будет отразить эти разницы в бухгалтерском учете (ПБУ 18/02).

Ответ подготовил

эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТпрофессиональный бухгалтер Валерий Молчанов