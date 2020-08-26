Борьба с теневой экономикой. Расчеты по безналу скоро станут обязательны и для обычных граждан
Россияне, оказавшись без помощи властей в кризис, массово стали уходить в серую экономику и переводить свои зарплаты и сбережения в кэш. Этот процесс начался в марте, когда произошел обвал цен на нефть, и случилась очередная девальвация рубля. С объявлением карантинных мер данный процесс стал набирать обороты.
Эксперты заверяли, что как только карантин будет снят и экономика начнет восстанавливаться, люди станут отказываться от наличных. Но этого не происходит. В июле и первой половине августа масса наличности выросла еще на 395,8 млрд. руб.
Центробанку не удается взять под контроль размер денежной массы, поэтому правительство начало задумываться об ограничении наличных расчетов с физлицами.
Люди и бизнес уходят в кэш
На 1 июля 2020 года Центробанком зафиксирован рекордный объем наличных в обороте — 12,431 трлн рублей. А в июле и первой половине августа масса наличности выросла еще на 395,8 млрд руб., до 12,8 трлн рублей. Это на 2 трлн рублей больше, чем до кризиса.
Для того, чтобы обеспечить запросы людей и бизнеса в кэше, регулятор напечатал с начала года 1,802 трлн рублей. Больше всего было отпечатано 5-тысячных купюр — их число выросло с 4,373 до 5,185 млрд единиц. В обороте доля 5-тысячных купюр стала занимать 78%.
Если учесть, что одна банкнота весит около 1 грамма, регулятор за полугодие напечатал около 812 тонн банкнот.