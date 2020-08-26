Борьба с теневой экономикой. Расчеты по безналу скоро станут обязательны и для обычных граждан

Причины повышенного спроса на наличные

Спрос на наличные растет из-за того, что люди и бизнес стали массово уходить в серую экономику. Антикризисная помощь многих граждан, а так же предприятий не коснулась, в результате этого вырос спрос на наличные. Люди и бизнес начали выводить деньги из банков и стали чаще рассчитываться напрямую, без банковских терминалов.

В Сбербанке склоняются к тому, что основной вклад в рост наличных сделали именно компании, а не граждане. Прежде всего потому, что 2 трлн. Руб. — сумма слишком большая для физлиц. Также большинство денег было снято не через банкоматы, а через кассы крупных банков, а так делают в основном юрлица.

Центробанк долго успокаивал себя тем, что во всем мире от США до Китая наблюдается похожая тенденция, надеясь на то, что как только карантин будет снят и экономика начнет восстанавливаться, люди и организации начнут снова отказываться от кэша. Но этого не происходит.



Объем наличной денежной массы вырос везде — в США, Германии, Франции, Испании и т.д., однако, по данным Bloomberg, в России темпы ее роста выше, чем в других странах.

Люди стали меньше доверять банкам, и даже предприятия часть своей выручки стараются оставить в кэше, и не передавать деньги на инкассацию. ЦБ сам признал это в своем докладе о денежно-кредитной политике.

Правительство хочет сократить оборот наличных

Понятно, что данная ситуация с увеличением оборота денежной наличности, а точнее с повышением серых оборотов, очень не нравиться нашему правительству. Со всех этих сумм не уплачиваются налоги, и бюджет уже терпит убытки. Если так и будет продолжаться, ни к чему хорошему это не приведет.

Наше правительство уже начало реализацию комплексных мероприятий, целью которых является выведение доходов из теневого сектора. В частности создается единый регистр населения страны, который в настоящее время наполняется данными, в том числе и о счетах и доходах граждан.

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Но кроме этого, как стало известно, ИФНС России рассматривает вопрос об ограничении наличных расчетов с физическими лицами, а так же о запрете предприятиям выплачивать заработную плату наличными деньгами.

Налоговики планируют ограничить наличные расчеты с физлицами. Предположительно предельная сумма составит 200 000 рублей. Дополнительно чиновники планируют обязать работодателей проводить все результатные расчеты по зарплате исключительно по безналу. Впервые о таком вариант Минфин заговорил еще в 2012 году. Правда, тогда чиновники планировали сделать исключение для компаний с численностью менее 35 человек. Согласно тексту нового внутреннего доклада ФНС в этот раз исключений нет.

Все это будет делаться для выведения доходов граждан из теневой экономики. Логика понятна — не будет теневых доходов у физлиц, предприятиям так же не будет смысла выводить деньги в кэш. Таким образом, государство не только сократит оборот наличных денег, но и легализует доходы.

Словом, вместо работы по улучшению экономического климата в стране и созданию благоприятных условий для бизнеса и людей, наша власть в очередной раз решила закрутить гайки. Только что-то подсказывает, что данные меры не принесут улучшения жизни населения и расцвета предпринимательской деятельности. Рыба гниет с головы, и надо прежде всего лечить голову!