Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Борьба с теневой экономикой. Расчеты по безналу скоро станут обязательны и для обычных граждан

Россияне, оказавшись без помощи властей в кризис, массово стали уходить в серую экономику и переводить свои зарплаты и сбережения в кэш. Этот процесс начался в марте, когда произошел обвал цен на нефть, и случилась очередная девальвация рубля. С объявлением карантинных мер данный процесс стал набирать обороты.

Эксперты заверяли, что как только карантин будет снят и экономика начнет восстанавливаться, люди станут отказываться от наличных. Но этого не происходит. В июле и первой половине августа масса наличности выросла еще на 395,8 млрд. руб.

Центробанку не удается взять под контроль размер денежной массы, поэтому правительство начало задумываться об ограничении наличных расчетов с физлицами.

Люди и бизнес уходят в кэш

На 1 июля 2020 года Центробанком зафиксирован рекордный объем наличных в обороте — 12,431 трлн рублей. А в июле и первой половине августа масса наличности выросла еще на 395,8 млрд руб., до 12,8 трлн рублей. Это на 2 трлн рублей больше, чем до кризиса.

Для того, чтобы обеспечить запросы людей и бизнеса в кэше, регулятор напечатал с начала года 1,802 трлн рублей. Больше всего было отпечатано 5-тысячных купюр — их число выросло с 4,373 до 5,185 млрд единиц. В обороте доля 5-тысячных купюр стала занимать 78%.

Если учесть, что одна банкнота весит около 1 грамма, регулятор за полугодие напечатал около 812 тонн банкнот.

Attek
📌 Реклама
Пройдите обучение по электробезопасности!
Программы обучения для электрического персонала и других. Удостоверение в срок!
Узнать больше

Причины повышенного спроса на наличные

Спрос на наличные растет из-за того, что люди и бизнес стали массово уходить в серую экономику. Антикризисная помощь многих граждан, а так же предприятий не коснулась, в результате этого вырос спрос на наличные. Люди и бизнес начали выводить деньги из банков и стали чаще рассчитываться напрямую, без банковских терминалов.

В Сбербанке склоняются к тому, что основной вклад в рост наличных сделали именно компании, а не граждане. Прежде всего потому, что 2 трлн. Руб. — сумма слишком большая для физлиц. Также большинство денег было снято не через банкоматы, а через кассы крупных банков, а так делают в основном юрлица.

Центробанк долго успокаивал себя тем, что во всем мире от США до Китая наблюдается похожая тенденция, надеясь на то, что как только карантин будет снят и экономика начнет восстанавливаться, люди и организации начнут снова отказываться от кэша. Но этого не происходит.

Объем наличной денежной массы вырос везде — в США, Германии, Франции, Испании и т.д., однако, по данным Bloomberg, в России темпы ее роста выше, чем в других странах.

Люди стали меньше доверять банкам, и даже предприятия часть своей выручки стараются оставить в кэше, и не передавать деньги на инкассацию. ЦБ сам признал это в своем докладе о денежно-кредитной политике.

Правительство хочет сократить оборот наличных

Понятно, что данная ситуация с увеличением оборота денежной наличности, а точнее с повышением серых оборотов, очень не нравиться нашему правительству. Со всех этих сумм не уплачиваются налоги, и бюджет уже терпит убытки. Если так и будет продолжаться, ни к чему хорошему это не приведет.

Наше правительство уже начало реализацию комплексных мероприятий, целью которых является выведение доходов из теневого сектора. В частности создается единый регистр населения страны, который в настоящее время наполняется данными, в том числе и о счетах и доходах граждан.

📌 Реклама

Но кроме этого, как стало известно, ИФНС России рассматривает вопрос об ограничении наличных расчетов с физическими лицами, а так же о запрете предприятиям выплачивать заработную плату наличными деньгами.

Налоговики планируют ограничить наличные расчеты с физлицами. Предположительно предельная сумма составит 200 000 рублей.

Дополнительно чиновники планируют обязать работодателей проводить все результатные расчеты по зарплате исключительно по безналу. Впервые о таком вариант Минфин заговорил еще в 2012 году. Правда, тогда чиновники планировали сделать исключение для компаний с численностью менее 35 человек. Согласно тексту нового внутреннего доклада ФНС в этот раз исключений нет.

Все это будет делаться для выведения доходов граждан из теневой экономики. Логика понятна — не будет теневых доходов у физлиц, предприятиям так же не будет смысла выводить деньги в кэш. Таким образом, государство не только сократит оборот наличных денег, но и легализует доходы.

Словом, вместо работы по улучшению экономического климата в стране и созданию благоприятных условий для бизнеса и людей, наша власть в очередной раз решила закрутить гайки. Только что-то  подсказывает, что данные меры не принесут улучшения жизни населения и расцвета предпринимательской деятельности. Рыба гниет с головы, и надо прежде всего лечить голову!

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама