Бизнес-анализ для чайников: зачем вам это надо?

Зачем вам нужен бизнес-анализ и из чего он состоит? Разбираем топ основных вопросов новичков.

Что такое бизнес-анализ?

Бизнес-анализ предприятия представляет собой анализ всех сфер его деятельности с целью выявления отклонения фактических показателей от плановых, либо от среднеотраслевых. Бизнес-анализ проводится путем исследования различных показателей бизнеса. На основе полученных данных принимаются управленческие решения для повышения эффективности деятельности фирмы.

С помощью бизнес-анализа можно выявить недостатки финансово-хозяйственной деятельности, найти резервы улучшения финансового состояния организации, планировать финансовые результаты.

Бизнес-анализ включает в себя несколько разделов:

анализ ресурсов;

финансовый анализ;

инвестиционный анализ;

маркетинговый анализ;

маржинальный анализ;

анализ персонала.

Как это работает?

Давайте посмотрим на примере. Сейчас, после того, как многие предприятия не работали в течении трёх месяцев, встает такой важный вопрос, как сохранить или сократить рабочую силу?