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Бизнес-анализ для чайников: зачем вам это надо?

Зачем вам нужен бизнес-анализ и из чего он состоит? Разбираем топ основных вопросов новичков.

Что такое бизнес-анализ?

Бизнес-анализ предприятия представляет собой анализ всех сфер его деятельности с целью выявления отклонения фактических показателей от плановых, либо от среднеотраслевых. Бизнес-анализ проводится путем исследования различных показателей бизнеса. На основе полученных данных принимаются управленческие решения для повышения эффективности деятельности фирмы.

С помощью бизнес-анализа можно выявить недостатки финансово-хозяйственной деятельности, найти резервы улучшения финансового состояния организации, планировать финансовые результаты.

Бизнес-анализ включает в себя несколько разделов:

  • анализ ресурсов;
  • финансовый анализ;
  • инвестиционный анализ;
  • маркетинговый анализ;
  • маржинальный анализ;
  • анализ персонала.

Как это работает?

Давайте посмотрим на примере. Сейчас, после того, как многие предприятия не работали в течении трёх месяцев, встает такой важный вопрос, как сохранить или сократить рабочую силу?

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Для расчета можно использовать такой показатель, как добавленная стоимость человеческого капитала (HCVA — human capital value added). Этот показатель помогает определить реальное влияние персонала на прибыль.

Показатель HCVA рассчитывается как разность между доходами и расходами компании за исключением расходов на оплату труда и компенсационных выплат и делением полученного результата на штатное количество сотрудников.

Предположим, компания зарабатывала 120 миллионов рублей в квартал

Все расходы компании, при этом составили 96 миллионов рублей. Стоимость рабочей силы составила 39 миллионов рублей. Из них 30 миллионов рублей — оплата труда, 9 миллионов — страховые выплаты) . Количество сотрудников — 760 человек.

Считаем HCVA:

HCVA = (120 000 000 -(96 000 000-39 000 000))/760= 82 894,74 рубля.

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Доходы предприятия после пандемии упали на 35%. То есть доход составил 78 миллионов рублей. Расходы падали более низкими темпами и составили 67,2 миллионов рублей. При этом собственник пытался сохранить численность персонала. Премии и выплаты на оплату труда и соцстрахование сократились на 13 миллионов и составили 26 миллионов рублей. Из них 20 миллионов — оплата труда, 6 миллионов — выплаты на социальное страхование.

Как же изменилась при этом добавленная стоимость человеческого капитала?

HCVA = (78 000 000 -(67 200 000 — 26 000 000))/760= 48 421,05 рублей.

НСVA упала в 1,7 раза.

Следовательно, чтобы вернуться к прежнему уровню добавленной стоимости человеческого капитала, нужно сократить 316 человек и оставить только 444 человека.

Каковы популярные методы бизнес-анализа?

Методов бизнес-анализа — великое множество. Среди самых известных — SWOT-анализ:

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  • Strengths (сильные стороны);
  • Weaknesses (слабые стороны);
  • Opportunities (возможности);
  • Threats (угрозы).
Есть такой метод анализа маркетинга, как матрица Бостонской консалтинговой группы, где товары фирмы делят на 4 группы в зависимости от темпа роста доли рынка и темпа роста продаж.

Группа с высоким темпом роста доли рынка и низким темпом роста продаж называется «трудные дети». Она требует большего вложения средств, так как это наиболее перспективный товар. Группа товаров с низкими темпами роста продаж и доли рынка называется «собаки». Их нужно постепенно снимать с производства.

С целью сокращения производственных расходов применяется ABC — метод. В группу А входят ресурсы, от использования которых компания получает наибольший доход (80%), в группу B — ресурсы, которые приносят средний доход 15%, в группу С — наименьший доход 5%.

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Какие задачи решает бизнес-анализ?

Задачи бизнес-анализа:

  • оценивать эффективность использования ресурсов,
  • определять перспективы развития предприятия,
  • рассчитывать возможные риски и предлагать варианты их страхования,
  • составление бизнес-плана предприятия на основе анализа прошлых периодов,
  • изучать, насколько были выполнены показатели плана и находить причины отклонений фактических показателей от нормативных,
  • оценка конечных финансовых результатов,
  • поиск резервов увеличения производства и продаж.

Какие принципы лежат в основе?

Основу бизнес-анализа составляют его принципы:

  • системность — изучение любого предприятия, как системы,
  • комплексность — оценка процессов на предприятии в целом,
  • научность — выбор надежных методов и процедур анализа,
  • регулярность — анализ должен осуществляться с определенной периодичностью, которую каждое предприятие выбирает само,
  • конкретность, то есть выводы должны быть определены количественно,
  • объективность, то есть возможность доказать выводы анализа,
  • действенность — определение воздействия выявленных фактов на результаты функционирования предприятия,
  • преемственность — анализ, сделанный за разные периоды должен был быть сопоставим,
  • экономичность — затраты на проведение анализа должны быть сопоставимы с эффектом, который он дает,
  • демократичность — повышается ответственность работников за результаты анализа

Что мы получим в итоге?

Основным результатом анализа является оценка текущего состояния предприятия. В результате бизнес-анализа определяются причины роста или падения продаж или расходов. Изменение этих показателей влияет на конечный результат — прибыль.

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Полная диагностика предприятия дает возможность детально определить «узкие места» бизнеса. Знание ситуации позволяет принимать выверенные управленческие решения. Это должно приводить к увеличению конечного финансового результата и повышению эффективности использования ресурсов предприятия

Анализ бизнеса позволяет на основе имеющихся данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета определить тенденции развития предприятия. Финансовый анализ позволяет определить платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, анализ ресурсов — определить эффективность их использования, маркетинговый анализ — насколько обоснованы расходы на рекламу, инвестиционный — целесообразность привлечения инвестиций.

Есть ли минусы?

Бывает, что на предприятиях анализ в той или ином виде делают формально, и результаты анализа не используются при управлении предприятием.

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Какие учебники, пособия и работы можно почитать новичкам, чтобы лучше вникнуть в суть процесса.

Можно порекомендовать для более подробного изучения темы, такие учебники как:

  • «Бизнес-анализ деятельности организаций», учебник под редакцией профессора Л.Н.Усенко,
  • Бернард Марр, «Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать каждый менеджер» ,
  • Савчук В.П. «Управление финансами предприятия»,
  • Л.С. Васильева, М.В. Петровская «Финансовый анализ»
  • Н.Н.Соловьева, А.Ф.Ионова «Финансовый анализ. Управление финансами»

Бизнес-анализ лучше проводить самостоятельно или привлекать специалистов со стороны?

Если анализ проводится впервые, то лучше привлечь специалистов со стороны. Или принять на работу хорошего специалиста по анализу, но таковых на сегодняшний день не очень много.

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