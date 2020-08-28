Как будет действовать единый порядок обмена электронными документами с налоговой с 30 августа

Приказ ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448 с 30 августа 2020 года утвердил новый порядок электронного документооборота с налоговой. Разбираем его основные положения и что изменилось в ЭДО с ИФНС, УФНС и ФНС.
Что регулирует
Приказ от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448 утвердил порядок:
- направления и получения документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и используемых налоговыми органами;
- представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Одновременно признаны утратившими силу:
- приказ ФНС от 29.12.2010 № ММВ-7-8/781 с Порядком передачи акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в электронном виде по ТКС;
- приказ ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168 с Порядком направления требования о представлении документов (информации) и порядка представления их по требованию налогового органа в электронном виде по ТКС;
- приказ ФНС от 07.11.2011 № ММВ-7-6/735 с Порядком представления заявлений, уведомлений и запросов в электронном виде для целей учета в налоговых органах организаций и физлиц;
- приказ ФНС от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149 с Порядком направления документов, используемых налоговыми органами;
- ряд норм федеральных законов и подзаконных актов.
Если быть точнее, то новый приказ по сути объединил в один документ положения перечисленных актов.
Общие правила
Для обмена документами в налоговой по ТКС нужно применять усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП):
В процессе электронного взаимодействия при направлении и получении документов также фигурируют следующие технологические электронные документы:
- подтверждение даты отправки;
- квитанция о приеме;
- уведомление об отказе в приеме;
- извещение о получении (формируется на каждый документ и технологический электронный документ);
- информационное сообщение о представительстве в налоговых отношениях (в случае подписания представителем плательщика).