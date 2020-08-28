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Как будет действовать единый порядок обмена электронными документами с налоговой с 30 августа

Приказ ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448 с 30 августа 2020 года утвердил новый порядок электронного документооборота с налоговой. Разбираем его основные положения и что изменилось в ЭДО с ИФНС, УФНС и ФНС.

Что регулирует

Приказ от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448 утвердил порядок:

  • направления и получения документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и используемых налоговыми органами;
  • представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Одновременно признаны утратившими силу:

  • приказ ФНС от 29.12.2010 № ММВ-7-8/781 с Порядком передачи акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в электронном виде по ТКС;
  • приказ ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168 с Порядком направления требования о представлении документов (информации) и порядка представления их по требованию налогового органа в электронном виде по ТКС;
  • приказ ФНС от 07.11.2011 № ММВ-7-6/735 с Порядком представления заявлений, уведомлений и запросов в электронном виде для целей учета в налоговых органах организаций и физлиц;
  • приказ ФНС от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149 с Порядком направления документов, используемых налоговыми органами;
  • ряд норм федеральных законов и подзаконных актов.

Если быть точнее, то новый приказ по сути объединил в один документ положения перечисленных актов.

Общие правила

Для обмена документами в налоговой по ТКС нужно применять усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП):

В процессе электронного взаимодействия при направлении и получении документов также фигурируют следующие технологические электронные документы:

  • подтверждение даты отправки;
  • квитанция о приеме;
  • уведомление об отказе в приеме;
  • извещение о получении (формируется на каждый документ и технологический электронный документ);
  • информационное сообщение о представительстве в налоговых отношениях (в случае подписания представителем плательщика).

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Участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать хранение:

  • всех отправленных и принятых документов и технологических электронных документов (кроме извещения о получении электронного документа) с УКЭП;
  • квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.

Не реже 1 раза в сутки нужно проверять поступление документов.

Дата направления документа в электронной форме по ТКС — это дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки.

При получении квитанции о приеме электронного документа дата его получения — дата принятия, указанная в квитанции о приеме.

Направление документа по ТКС

Включает в общем случае следующие этапы:

1

Отправитель формирует документ в электронной форме, подписывает его УКЭП и направляет по ТКС оператору ЭДО. При этом отправитель фиксирует дату отправки.

2

Оператор ЭДО в течение 1 часа направляет отправителю извещение о получении электронного документа и не позднее следующего рабочего дня — подтверждение даты отправки.

Отправитель, получив подтверждение даты отправки, в течение 1 часа направляет оператору извещение о получении электронного документа.

3

Оператор ЭДО не позднее следующего рабочего дня после дня передачи ему отправителем документа направляет получателю документ и подтверждение даты отправки, подписанное УКЭП оператора.

Получатель, получив документ и подтверждение даты отправки, в течение 1 часа направляет оператору 2 соответствующих извещения о получении электронного документа.

4

При получении документа и отсутствии оснований для отказа в его приеме получатель формирует квитанцию о приеме, подписывает ее УКЭП и направляет оператору.

Квитанцию о приеме получатель направляет отправителю по ТКС в течение 6 рабочих дней со дня отправки документа отправителем.

5

Оператор ЭДО, получив квитанцию о приеме или уведомление об отказе, в течение 1 часа направляет получателю извещение о получении электронного документа.

Оператор ЭДО не позднее следующего рабочего дня после передачи ему квитанции о приеме или уведомления об отказе в приеме направляет квитанцию о приеме или уведомление об отказе в приеме отправителю.

Отправитель, получив квитанцию о приеме или уведомление об отказе, в течение 1 часа направляет оператору извещение о получении электронного документа.

При наличии оснований для отказа в приеме документа получатель формирует уведомление об этом, подписывает его УКЭП и передает оператору для направления отправителю.

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Основаниями для отказа могут быть (исчерпывающий перечень):

  • ошибочное направление получателю;
  • отсутствие (несоответствие) УКЭП отправителя;
  • направление документа не по утвержденному ФНС России формату.

При получении уведомления об отказе в приеме отправитель устраняет указанные в нём ошибки и повторяет процедуру направления документа.

Если отправитель не получил от получателя квитанцию о приеме, он направляет получателю документ на бумажном носителе. Но есть исключение. Это когда налоговый орган не получил от плательщика, обязанного сдать электронно налоговую декларацию (расчет), электронную квитанцию о приеме:

  • требования о представлении документов;
  • требования о представлении пояснений;
  • и/или уведомления о вызове в налоговый орган.

Перечисленные документы ИФНС не направляет на бумаге.

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