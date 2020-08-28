Как изменит жизнь автономных учреждений новый закон о соцзаказе

До конца 2020 года часть субъектов РФ должны перейти на работу по социальному заказу, распределив с помощью этого механизма весь имеющийся объем государственных (муниципальных) услуг и выделенных на них бюджетных средств. Закон, устанавливающий рыночные принципы распределения соответствующего объема, вступает в силу 1 сентября 2020 года.
Как новые нормы повлияют на работу учреждений? Кого затронут изменения? Готовиться ли АУ к усилению конкуренции? Расскажем в статье.
Законодательная инициатива по созданию равных условий для государственных и негосударственных поставщиков услуг была разработана еще в 2015 году, но только сейчас получила статус закона[1]. Как считают его разработчики, механизм соцзаказа будет способствовать устранению неравенства в сфере финансирования деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг, связанного с тем, что их объемы распределяются между учреждениями преимущественно административным методом, а негосударственные поставщики зачастую не имеют доступа к этим объемам.
Закон № 189-ФЗ создает необходимые условия для отбора исполнителей услуг на конкурентной основе, а законы-спутники[2] формируют правовое поле, в рамках которого негосударственные поставщики могут получать субсидии на выполнение соцзаказа и льготы по НДС (услуги, предоставляемые по соцзаказу, не будут им облагаться).
Все это, по мнению законодателей, должно повысить конкуренцию в секторе государственных (муниципальных) услуг, а значит, их качество и доступность для потребителей. Учреждения получат сильную мотивацию для улучшения своих рабочих процессов и повышения эффективности деятельности.