Как изменит жизнь автономных учреждений новый закон о соцзаказе

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Таким образом, уравнивание возможностей государственных и негосударственных поставщиков должно усилить конкуренцию за распределяемые объемы услуг. Но на практике этого может и не произойти — в Законе № 189-ФЗ говорится лишь об отдельных сферах применения соцзаказа, да и решение об использовании конкурентных способов отбора принимается на уровне конкретного публично-правового образования. От чего же будет зависеть «формат» соцзаказа и в каких отраслях его станут применять?

Где введут соцзаказ?

Согласно ч. 1 и 2 ст. 1 Закона № 189-ФЗ социальный заказ формируется в следующих отраслях:

образование;

здравоохранение (кроме услуг в сфере ОМС, предоставляемых на основании Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, отдельных услуг в сфере охраны здоровья, определяемых Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);

социальная защита;

занятость населения;

физкультура и спорт;

туризм;

государственное управление (услуги, предоставляемые МФЦ на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) услуг, оказываемых физическим лицам).

А в ч. 2 ст. 28 Закона № 189-ФЗ перечислены еще несколько направлений деятельности, по которым будет формироваться соцзаказ:

социальное обслуживание (кроме услуг, оказываемых в стационарной форме);

санаторно-курортное лечение (кроме услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи);

оказание паллиативной медицинской помощи;

создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах РФ;

спортивная подготовка;

содействие занятости населения.

Соцзаказ станут внедрять в традиционных областях социальной сферы (образование, социальное обслуживание, спорт и т. д.), но это не затронет, например, отрасль культуры и искусства (хотя она фигурировала в первоначальной версии законопроекта). То есть первое условие, необходимое для работы по соцзаказу, — это деятельность в установленной сфере его применения.

Второе условие — включение услуг в действующие перечни (классификаторы) и их ориентация исключительно на физических лиц (п. 1 ст. 2 Закона № 189-ФЗ). Ни работы, ни услуги, предназначенные для юридических лиц, посредством соцзаказа распределяться не будут. Впрочем, именно физические лица обычно и становятся получателями услуг в перечисленных сферах.

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Третье условие — новые нормывступают в силу лишь в отдельных субъектах РФ, перечень которых должно утвердить Правительство РФ, и действуют до 1 января 2025 года (ч. 1 ст. 28 Закона № 189-ФЗ). А значит, есть территориальные ограничения: если регион войдет в утвержденный список, формировать соцзаказ (скажем, в сферах образования, физкультуры и спорта) здесь необходимо, а если регион в списке не указан — объемы образовательных и иных услуг на этой территории продолжат распределяться по прежним принципам.

Что касается ограничения по времени, вряд ли стоит рассчитывать, что новый механизм внедряется всего лишь на четыре финансовых года. Формулировки закона скорее свидетельствуют о поэтапном введении соцзаказа. Следующим шагом (в 2025 году) может стать распространение данного механизма на большее число субъектов РФ или всю страну.

Что решает орган власти?

Даже если субъект РФ войдет в правительственный перечень, решение о том, в каком виде применять соцзаказ, будет зависеть от органа власти, в полномочия которого входит организация оказания тех или иных социальных услуг на данной территории. Закон № 189-ФЗ является рамочным. Он не обязывает публично-правовое образование использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, а лишь создает правовое поле, в рамках которого можно проводить такой отбор, если орган власти примет соответствующее решение.

В силу ч. 2 — 4 ст. 6 Закона № 189-ФЗ социальный заказ может быть федеральным, региональным и муниципальным — порядок его формирования утверждается соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ, местной администрацией. Иными словами, конкретный «формат» соцзаказа как системы распределения объемов услуг (в том числе правила выбора способа определения исполнителей) органы власти должны установить самостоятельно.

И если сложившуюся систему оказания услуг орган власти оценит как достаточную и эффективную, он может использовать имеющиеся инструменты организации и финансового обеспечения предоставления услуг (например, исключительно государственное (муниципальное) задание и подведомственную сеть учреждений).