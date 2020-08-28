Бухгалтеры ведут креативный учет. Это как?

Простым языком расскажу о том, какими «творческими» методами может оперировать бухгалтер с целью «преукрашивания» данных финансовой отчетности. Мы вместе с Вами подумаем над тем, почему финансовый аналитик должен быть предельно бдительным при анализе данных финансовой отчетности.

Что такое креативный учет?

Творческий (креативный) учёт (англ. creative accounting) — это набор законных методов в арсенале творческого бухгалтера, который благодаря своим профессиональным знаниям повышает привлекательность финансовой отчётности для заинтересованных лиц и снижает налоговое бремя для компании, на которую работает.

Термин «creative accounting» появился в конце прошлого столетия, в 1986 г. благодаря британскому журналисту, экономическому обозревателю Й. Гриффитсу.

«Каждая компания стремится приукрасить свои финансовые показатели. Цифры, которые скармливаются инвесторам, изменяются бухгалтерами до неузнаваемости», — писал он в своей книге «Креативный учет» (Griffits, 1986). «Это самая изысканная уловка со времен Троянского коня,» — так он охарактеризовал это направление в учете.

Что способствовало появлению креативного учета?

Родиной креативного учета стали государства с англо-саксонской моделью бухгалтерского учета (США, Великобритания), которых отличает широта допустимых способов формирования бухгалтерской отчетности и относительно слабое, по сравнению с континентальной моделью (Германия, Россия) законодательное регулирование. Креативный учет проявляется там, где существенная роль при квалификации фактов хозяйственной жизни отводится бухгалтеру и профессиональному суждению, которое он выносит.

Бухгалтер здесь выступает как аналитик, а не как «учетчик». Это усиливает субъективный характер данных учета, поскольку суждение — это, прежде всего, мнение, основанное на знаниях, умениях и опыте конкретного специалиста.

Таким образом, один и тот же факт хозяйственной жизни может быть отражен по-разному, вплоть до признания или непризнания, в силу профессионального суждения того или иного составителя финансовой отчетности, — в этом и проявляются «элементы творчества» в бухгалтерском учете.

Это приводит к различному содержанию, оценке и раскрытию информации об элементах финансовой отчетности (активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах).