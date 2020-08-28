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Бухгалтеры ведут креативный учет. Это как?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Простым языком расскажу о том, какими «творческими» методами может оперировать бухгалтер с целью «преукрашивания» данных финансовой отчетности. Мы вместе с Вами подумаем над тем, почему финансовый аналитик должен быть предельно бдительным при анализе данных финансовой отчетности.

Что такое креативный учет?

Творческий (креативный) учёт (англ. creative accounting) — это набор законных методов в арсенале творческого бухгалтера, который благодаря своим профессиональным знаниям повышает привлекательность финансовой отчётности для заинтересованных лиц и снижает налоговое бремя для компании, на которую работает.

Термин «creative accounting» появился в конце прошлого столетия, в 1986 г. благодаря британскому журналисту, экономическому обозревателю Й. Гриффитсу.

«Каждая компания стремится приукрасить свои финансовые показатели. Цифры, которые скармливаются инвесторам, изменяются бухгалтерами до неузнаваемости», — писал он в своей книге «Креативный учет» (Griffits, 1986). «Это самая изысканная уловка со времен Троянского коня,» — так он охарактеризовал это направление в учете.

Что способствовало появлению креативного учета?

Родиной креативного учета стали государства с англо-саксонской моделью бухгалтерского учета (США, Великобритания), которых отличает широта допустимых способов формирования бухгалтерской отчетности и относительно слабое, по сравнению с континентальной моделью (Германия, Россия) законодательное регулирование. Креативный учет проявляется там, где существенная роль при квалификации фактов хозяйственной жизни отводится бухгалтеру и профессиональному суждению, которое он выносит.

Бухгалтер здесь выступает как аналитик, а не как «учетчик». Это усиливает субъективный характер данных учета, поскольку суждение — это, прежде всего, мнение, основанное на знаниях, умениях и опыте конкретного специалиста.

Таким образом, один и тот же факт хозяйственной жизни может быть отражен по-разному, вплоть до признания или непризнания, в силу профессионального суждения того или иного составителя финансовой отчетности, — в этом и проявляются «элементы творчества» в бухгалтерском учете.

Это приводит к различному содержанию, оценке и раскрытию информации об элементах финансовой отчетности (активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах).

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Новый виток развития креативного учета в последние десятилетия вызван постоянным усложнением правил признания, оценки и отражения фактов хозяйственной жизни.

Очевидно, что чем сложнее техника представления информации, тем легче ее представить в нужном свете, завуалировать корректирующие записи и ввести в заблуждение пользователей. Результатом подобных злоупотреблений стали финансовые скандалы с такими известными корпорациями, как Worldcom, Enron, Parmalat.

Нельзя назвать точное количество приемом и методов «преукрашивания» финансовой отчетности, но мы все же попытаемся хоть как-то структурировать существующие «креативные стратегии».

Сегодня поговорим о первой из них — стратегии управления расходами.

Стратегия креативного управления расходами

Данная стратегия преследует цель — максимизации финансового результата и повышения инвестиционной привлекательности. Арсенал инструментов вуалирования здесь весьма разнообразен.

Слышали ли вы про метод «большой ванны» («big bath»), так популярный на Западе? Это метод управления расходами, предусматривающий искусственное преувеличение убытков текущего года с тем, чтобы рост доходов в будущих периодах показался бы особенно впечатляющим для инвесторов и иных заинтересованных пользователей отчетности.

Эта техника обычно используется в той ситуации, когда компания под влиянием многочисленных факторов несет реальные убытки и сознательное занижение финансового результата не приводит к кардинальным изменениям картины финансового положения. При смене менеджмента данная техника позволяет в более выгодном свете представить новое руководство, роняя тени на старое.

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Откуда такое экстравагантное название «метод большой ванны»? Если посмотреть на график динамики финансового результата, то в том периоде, где искусственно завышались расходы, можно увидеть провал, внешне напоминающий глубокую ванну.

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