Как вести учет наградной атрибутики при проведении спортивных соревнований

Для награждения победителей учреждения организаторы спортивных мероприятий приобретают наградную атрибутику. Нужно ли включать в положение о проведении соревнования по определенному виду спорта порядок награждения победителей соревнований? Каковы нормы расхода на приобретение наградной атрибутики? Как осуществляется бухгалтерский учет наградной атрибутики? Облагается ли НДФЛ стоимость наградной атрибутики, вручаемой победителям соревнований?

Положение о проведении спортивного мероприятия

Организация и проведение физкультурного или спортивного соревнования осуществляются в соответствии с положением (регламентом) о таком соревновании, утверждаемым его организаторами (п. 6 ст. 20 Федерального закона № 329-ФЗ[1]).

Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных видов спорта, установлены Приказом Минспорта РФ от 01.07.2013 № 504.

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях субъекта РФ (муниципального образования), требования к их содержанию устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ (органами местного самоуправления) в области физической культуры и спорта.

В указанных положениях (регламентах) излагаются:

цели, задачи, характер и программа соревнований;

условия их проведения;

количественный состав, возраст, пол и спортивная квалификация участников;

место и сроки проведения;

порядок и сроки представления заявок;

порядок и условия зачета;

порядок финансирования,награждения победителей и призеров и иное.

В разделе о награждении победителей соревнований определяется, каким видом наградной атрибутики награждаются спортсмены, занявшие призовые места, а также указываются виды наградной атрибутики для награждения иных лиц (например, тренеров).

К основным видам наградной атрибутики относятся медали, вымпелы, дипломы, почетные грамоты, кубки, памятные призы.

На основании протоколов судейской коллегии и утвержденного главным судьей соревнований приказа руководителя учреждения – организатора соревнования, издаваемого по итогам его проведения, составляется список победителей и призеров соревнований, а также их тренеров. Награды могут вручаться спортсмену-победителю индивидуально, а также команде. Непосредственное награждение, как правило, производится по ведомости, утверждаемой руководителем организации, обеспечивающей проведение соревнования, под личную подпись награжденных.

В ведомости указываются:

фамилия, имя и отчество награжденного (при вручении командной награды — наименование команды, фамилия и инициалы представителя команды);

наименование команды, фамилия и инициалы представителя команды); вид состязания;

занятое место;

наименование наградной атрибутики и ее стоимость.

Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики

Нормы расходов средств на проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утверждены Приказом Минспорта РФ от 30.03.2015 № 283 (далее —Приказ № 283).

В настоящее время подготовлен проект приказа Минспорта об утверждении новых норм расходов на проведение указанных мероприятий (ID проекта 01/02/11-19/00097610, размещен на сайте regulation.gov.ru) (далее — проект).

В таблице приведем нормы оплаты услуг по обеспечению наградной атрибутикой победителей и призеров физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленные Приказом № 283, в сравнении с нормами, указанными в проекте.

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Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики (действующие нормы/нормы в соответствии с проектом)

Категория физкультурных и спортивных мероприятий, призовые места Стоимость памятных призов или кубков (в рублях) Стоимость медали (в рублях) Стоимость диплома (в рублях) командные личные 1. Международные спортивные соревнования, проводимые на территории РФ: I место 2 500/5 500 2 000/4 500 200/500 50/200 II место 2 300/4 900 1 800/4 100 200/500 50/200 III место 2 100/4 400 1 600/3 700 200/500 50/200 2. Межрегиональные, всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные соревнования: I место 2 000/* 1 700/* 200/* 50/* II место 1 800/* 1 500/* 200/* 50/* III место 1 600/* 1 300/* 200/* 50/*

* См. таблицу ниже.

Согласно проекту в отношении проведения всероссийских спортивных соревнований планируется установить нормы расходов на приобретение наградной атрибутики в зависимости от статуса мероприятия.

Выдержка из норм расходов на приобретение наградной атрибутики (в соответствии с проектом)

Статус и наименование физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, призовые места Стоимость кубка или памятного приза (в рублях) Стоимость медали (в рублях) Стоимость диплома (в рублях) Стоимость знака «Чемпион России» в футляре (в рублях) командные личные … … … … … … 2. Всероссийские спортивные соревнования: 2.1. Чемпионаты России, кубки России, всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним и зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста: I место 4 500 4 000 350 200 110 II место 4 100 3 600 350 200 – III место 3 700 3 200 350 200 – 2.2. Первенства России, Всероссийские универсиады, Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним и зимним видам спорта среди обучающихся, молодежи, трудящихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: I место 3 500 3 000 300 100 – II место 3 200 2 700 300 100 – III место 2 900 2 400 300 100 – 3. Всероссийские физкультурные мероприятия: I место 3 000 2 500 260 50 – II место 2 700 2 300 260 50 – III место 2 400 2 000 260 50 –

Далее приведем нормы оплаты услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников физкультурных и спортивных мероприятий в сравнении с нормами, предусмотренными проектом.

Нормы расходов на приобретение сувенирной продукции (действующие нормы/нормы в соответствии с проектом)

Категория физкультурных и спортивных мероприятий Стоимость комплекта из расчета на одного человека (в рублях) 1. Межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия/межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия, проводимые на территории РФ До 450/до 1 000 2. Международные спортивные соревнования, проводимые на территории РФ, всероссийские спартакиады среди обучающихся, молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста, всероссийские универсиады/международные спортивные соревнования, проводимые на территории РФ, всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения, всероссийские универсиады До 600/до 2 000

Нормы расходов средств на приобретение наградной атрибутики при проведении официальных физкультурных, спортивных и иных мероприятий за счет средств бюджета субъектов РФ, муниципальных образований утверждаются соответствующими органами власти субъектов РФ, муниципалитетов.

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Бухгалтерский учет наградной атрибутики

При поступлении в учреждение наградной атрибутики (кубки, вымпелы, грамоты) в связи с награждением команды спортсменов указанные материальные ценности подлежат учету на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» в условной оценке «один предмет — один рубль» (п. 345 Инструкции № 157н[2]).

При приобретении учреждением наградной атрибутики и призов, предназначенных для вручения (дарения), указанные материальные ценности в бухгалтерском учете относятся на подстатью 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» КОСГУ (п. 11.4.8 Порядка № 209н[3]) и принимаются к балансовому учету на счете 0 105 36 349.

При выдаче со склада наградной атрибутики и призов работнику учреждения, ответственному за организацию спортивного мероприятия (за вручение), они списываются со счета 0 105 36 000 и принимаются к учету на забалансовый счет 07 до момента их вручения по стоимости их приобретения (п. 345 Инструкции № 157н).

Также необходимо отметить, что если наградная атрибутика приобретается лицом, ответственным за ее вручение, то указанные материальные ценности не передаются на склад – они находятся у ответственного лица до момента их вручения. При одновременном представлении лицом, ответственным за приобретение и вручение наградной атрибутики, документов, подтверждающих ее приобретение и вручение, информация о таких материальных ценностях на забалансовом счете 07 не отражается. В этом случае стоимость наградной атрибутики относится на расходы текущего финансового периода по факту документального подтверждения ее вручения (Письмо Минфина РФ от 14.03.2019 № 02-06-10/16864).

Думаю, что в целях закрепления порядка учета наградной атрибутики учреждение вправе предусмотреть в учетной политике списание наградной атрибутики со счета 0 105 36 000:

при передаче со склада ответственному лицу для вручения (на основании требования-накладной (ф. 0504204));

при представлении ответственным лицом документов о приобретении и вручении материальных ценностей (без передачи на склад).

В первом случае учет наградной атрибутики с момента списания с балансового учета и до момента ее вручения осуществляется на забалансовом счете 07, в последнем случае забалансовый учет указанных материальных ценностей не осуществляется.

В учетной политике учреждения также целесообразно установить перечень документов, на основании которых осуществляется списание врученных наград, кубков, призов и т. д. с балансового и забалансового учета при проведении спортивных мероприятий (например, акт о списании наградной атрибутики с приложением протокола судейской коллегии, списка участников-спортсменов, которым были вручены награды и призы, фото- или видеоотчеты, в некоторых случаях – договора дарения).

Вручение ценных призов и подарков стоимостью свыше 3 000 руб. осуществляется с обязательным оформлением договора дарения, в котором указываются персональные данные одаряемого лица (п. 2 ст. 574 ГК РФ).

Бюджетное учреждение спорта в рамках выполнения госзадания проводит спортивное мероприятие (всероссийскую универсиаду). На основании программы мероприятия и сметы затрат у коммерческой организации приобретены 9 кубков на сумму 12 000 руб.; 9 медалей — на сумму 1 800 руб.; 18 дипломов — на сумму 900 руб. Все награды были вручены участникам — победителям соревнований. В учетной политике учреждения установлено, что списание наградной атрибутики осуществляется в соответствии с актом о списании материальных запасов с приложением протокола судейской комиссии и списка победителей.

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Отражены расходы на приобретение наградной атрибутики 4 105 36 349 4 302 34 734 14 700 Наградная атрибутика передана на склад 4 109 60 272 4 105 36 449 14 700 Наградная атрибутика принята к учету на забалансовом счете 07 – 14 700 Списаны врученные призы с забалансового счета – 07 14 700

Изменим условия примера 1.

Наградная атрибутика приобретена через подотчетное лицо, которое является ответственным за награждение победителей. В учетной политике учреждения установлено, что списание наградной атрибутики осуществляется в соответствии с актом о списании материальных запасов с приложением протокола судейской комиссии и списка победителей при представлении ответственным лицом документов о приобретении и вручении материальных ценностей (без передачи на склад).

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Отражены расходы на приобретение наградной атрибутики 4 105 36 349 4 208 34 737 14 700 Списаны врученные награды с забалансового счета 4 109 60 272 4 105 36 449 14 700

Автономное учреждение спорта в рамках выполнения госзадания проводит спортивно-массовое мероприятие согласно плану мероприятий. На основании программы мероприятий и сметы затрат через подотчетное лицо (работника учреждения) приобретены 50 памятных сувениров на сумму 10 000 руб. Стоимость одного сувенира не превышает 200 руб. Все сувениры были вручены участникам соревнований. Подотчетное лицо, через которое осуществлялось приобретение сувениров, является лицом, ответственным за передачу сувениров участникам соревнований. После завершения мероприятия данный работник представил в бухгалтерию авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих приобретение сувениров, и документов на их списание. В учетной политике учреждения установлено, что списание сувениров, стоимость которых не превышает 500 руб., и их вручение физическим лицам на спортивно-массовых мероприятиях (когда нет возможности иметь сведения об этих лицах) осуществляются на основании акта о списании материальных ценностей с приложением к нему фотоотчета.

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Отражены расходы на приобретение сувениров 4 105 36 349 4 208 34 667 10 000 Списаны сувениры на основании акта о списании материальных ценностей с приложением к нему фотоотчета 4 109 60 272 4 105 36 449 10 000

Команде спортсменов ДЮСШ, занявшей на межрайонных соревнованиях по волейболу I место, вручили кубок и диплом.

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Принят к учету кубок за I место по волейболу (2020 год) 07 – 1* Принят к учету диплом за I место по волейболу (2020 год) 07 – 1*

* Призы учитываются в условной оценке «один объект — один рубль» (п. 345 Инструкции № 157н).

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Налог на доходы физических лиц

Согласно ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ:

1) призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том числе спортсменами-инвалидами, за призовые места на следующих спортивных соревнованиях (п. 20):

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных организаторов или на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов;

чемпионатах, первенствах и кубках РФ от официальных организаторов;

2) единовременные выплаты дополнительного поощрения в денежной и (или) натуральной формах, полученные от некоммерческих организаций, уставной целью деятельности которых является организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений, по перечню таких организаций, утвержденному Правительством РФ (п. 20.1):

спортсменами за каждое призовое место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх не позднее года, следующего за годом, в котором такими спортсменами были заняты призовые места на соответствующих играх;

тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта, принявшими непосредственное участие в подготовке спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, не позднее года, следующего за годом, в котором такими спортсменами были заняты призовые места на соответствующих играх;

3) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные российскими спортсменами-инвалидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, и тренерами, обеспечившими подготовку таких спортсменов, за призовые места на открытых всероссийских спортивных соревнованиях от официальных организаторов или на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения указанных открытых всероссийских спортивных соревнований (п. 20.3).

Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4 000 руб., полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:

призы в денежной и натуральной формах, полученные налогоплательщиками на соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления;

подарки, полученные налогоплательщиками от организаций;

любые выигрыши и призы, получаемые в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).

Суммы призов и подарков, превышающие указанные пределы, облагаются НДФЛ по ставке 13 %, за исключением выигрышей и призов, получаемых физическими лицами в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг (они облагаются налогом по ставке 35 %).

При вручении призов и подарков физическим лицам, не являющимся работниками учреждения, стоимость которых в налоговом периоде превысила 4 000 руб., учреждение обязано представить налоговому органу по месту своего учета сообщения о невозможности удержать налог и сумме налога по форме 2-НДФЛ (в указанном случае в поле «признак» проставляется цифра 2).

При получении физическими лицами доходов в виде призов и подарков, не превышающих 4 000 руб., организация не признается налоговым агентом, поскольку в таких случаях на организацию не возлагается обязанность исчисления, удержания НДФЛ у налогоплательщика и перечисления в бюджетную систему РФ.