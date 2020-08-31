63-летняя женщина обманным путем подписала кредит, сама того не осознавая. Какой выход из ситуации?

К сожалению, многие пенсионеры не всегда хорошо информированы о современных способах мошенничества, что впоследствии приводит к беде.

Очень часто граждане пожилого возраста вообще «игнорируют» все те бумаги, которые мошенники дают им на подпись. Они их просто слепо подписывают, надеясь на честность и понимание, а в итоге — остаются чуть ли не на улице ни с чем.

Недавно ко мне обратилась пожилая женщина с просьбой о помощи. Ситуация довольно стандартная: пришла с мужем в банк и, доверившись рассказам сотрудника кредитной организации, подписала кредитный договор. Через какое-то время исчез муж с денежными средствами, а долг в 79 000 рублей остался. Очень важно отметить, что женщина имеет инвалидность и справку о социальной неадаптированности. Последствия очень серьезные и печальные. Назревает вопрос: как выйти из этой ситуации? Можно ли признать данный договор недействительным? Ответ на эти вопросы даю в моей сегодняшней статье.

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Как выйти из сложившейся ситуации?

Выход из этой несправедливой ситуации действительно есть — немедленно обращаться в суд и требовать признать данный кредитный договор недействительным, поскольку пенсионерка в силу имеющихся заболеваний не отдавала отчета о правовых последствиях такого договора. Или вы также можете написать заявление в полицию.

По закону сделка, совершенная дееспособным гражданином, но находившимся на момент ее совершения в таком состоянии, когда он явно не понимал значение своих действий и не мог ими руководить, может быть признана судом недействительной по иску пострадавшей или иного лица, чьи права были нарушены.

Необходимо обращаться в суд с грамотно составленным исковым заявлением. Вместе с заявлением в суд необходимо предоставить копии документов, на которые можно сослаться как на основание своих требований. Это могут быть различные заключения экспертов, копии документов и пр.

В данном случае необходимо установление обстоятельств наличия у пострадавшей заболевания и факта того, что имеющееся заболевание лишает ее возможность понимать значение своих действий и руководить ими. Проще говоря, суд должен проверить, реально ли пожилая женщина не понимала, какой договор она подписывает и к чему это впоследствии может привести.

Подводя итог, еще раз хочу обратить ваше внимание: внимательно перечитывайте все те бумаги, что дают вам на подпись. Досконально читайте договор, особенно написанное мелким шрифтом. Просите все приложения, которые упоминаются по тексту договора или в самом конце! Если нет возможности прочитать договор в силу заболеваний, обязательно обращайтесь за помощью к членам семьи, близким и друзьям, которые точно вас не обманут.

Для одиноких пенсионеров в специальных центрах соцобслуживания проводят разъяснительные беседы и лекции с участием сотрудников медицинских и социальных учреждений, органов внутренних дел и общественных пунктов охраны порядка.

Берегите себя!