Семь главных ошибок малого бизнеса, которых можно избежать

Каких юридических ошибок малого бизнеса можно избежать?

1. Учредительные документы

Вы скачиваете уставы из интернета, а потом оказывается, что какие-то важные моменты не предусмотрели и не прописали. Можно договориться, если учредитель один — а если их несколько? Не избежать в перспективе разногласий! Поэтому будьте внимательнее и уделяйте время каждому пункту учредительных документов.

2. Организационно-правовая форма

Отличий ИП и ООО в интернете можно отыскать очень много. Но есть ряд факторов, которые помогут вам не сделать ошибку и выбрать правильную форму. Особенно, если выбираете ООО, ведь закрыть ИП гораздо легче и быстрее, чем ликвидировать ООО. Трудно выбрать — обратитесь к консультантам. Это дешевле, чем потом исправлять ошибки.

3. Партнерство на равных

Даже самым близким друзьям, и тем более родственникам, не стоит доверять и договариваться устно. Все должно быть грамотно прописано, чтобы не было потом судебных разбирательств. Доля одного партнера в ООО всегда должна быть больше 50 %, если вы работаете вдвоем.

4. Договорная работа

Договора и делопроизводство — это целая больная тема. Чаще всего бизнесмены не хранят договоры, и халатно относятся к официальным письмам и бумагам. Храните не только договоры, но и переписку с контрагентами. И по электронке, и бумажную, и в мессенджерах. Все пригодится.

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5. Лицензия

Основы по лицензиям вы можете увидеть в статье 12 Федерального закона 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». Бывает, что организация спокойно работает в нелицензируемой сфере, а потом слегка смещает профиль, а там уже лицензия нужна.

6. Осуществление видов деятельности, не указанных в ЕГРЮЛ

Сведения из ЕГРЮЛ открыты всем. В любой момент ваш потенциальный контрагент может запросить выписку по вашей организации, и, если коды ОКВЭД в выписке не будут соответствовать реальной деятельности, вашу компанию с большой долей вероятности сочтут неблагонадежной и сделка не состоится.

7. Экономия на бухгалтерах и юристах

Многие считают, что сами найдут всю информацию в интернете, или найдут за копейки сотрудника на полставки и будет все отлично. Но эти эксперты не несут ответственности за ошибки, и вы можете в последствии вместо экономии заплатить по штрафам в налоговую больше.