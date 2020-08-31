Взыскание долгов с нерадивых должников: что про это нужно знать

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Информацию о банковских реквизитах должника можно получить различными способами. Она может быть размещена на его сайтах в Интернете, быть указана в справочной информации, на его фирменных бланках, в письмах, договорах.

Так, в одном деле автор настоящей статьи для того, чтобы получить информацию о банковских реквизитах должника — страховой компании, позвонил в ее офис и попросил выслать для заключения типовой договор страхования. В нем была приведена полная и подробная информация обо всех ее реквизитах.

Сведения о должнике содержатся в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, но в них не включается информация о банковских реквизитах. Вместе с тем в запросе на предоставление такой выписки, направленном в налоговую инспекцию, можно изложить причины, по которым необходимо получить определенные данные, и инспекции может по своему усмотрению принять на этот счет решение.

Сейчас сотовой связью пользуются практически все. Деньги, находящиеся на лицевом счете абонента-должника у его сотового оператора, являются собственностью должника и могут выступать предметом взыскания.

Заслуживают внимания в этой связи разъяснения, изложенные в письме ФССП России от 17.12.2009 № 12/02- 20758-АП «Об обращении взыскания на денежные средства, внесенные должником в качестве аванса на лицевой счет, находящийся у оператора сотовой связи».

Статьей 80 Закона об исполнительном производстве предусмотрен единый порядок наложения ареста на имущество, в том числе денежные средства и имущественные права, в целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа. При этом арест имущества и имущественных прав должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом.

Таким образом, в случае наличия у должника денежных средств, внесенных им в качестве аванса на лицевой счет, находящийся у оператора сотовой связи, судебный пристав-исполнитель имеет право наложить арест на них и установить запрет распоряжаться этими деньгами, тем самым блокировав предоставление должнику услуг связи.

В соответствии с п. 43 Правил оказания услуг подвижной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 (далее — Правила), установлены общие правила правоотношений абонента и оператора сотовой связи. Они указывают, что оплата услуг подвижной связи может производиться посредством авансового платежа на лицевой счет абонента, с него оператор связи снимает определенные средства за оказанные услуги.

При этом п. 45 Правил установлено, что абонент имеет право обратиться к оператору за возвратом средств, внесенных в качестве авансового платежа. Кроме того, абонент вправе распоряжаться внесенными денежными средствами путем направления их на оплату дополнительных услуг, например предоставления доступа в Интернет с мобильного телефона, смены мелодии звонка.

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Ежегодно значительное количество людей отправляется на отдых за границу. В тех случаях, когда должником является гражданин РФ, допускается установление ему временного запрета на выезд с территории РФ в соответствии с ч. 15 п. 1 ст. 64 Закона об исполнительном производстве.

Нерадивого должника, имеющего перед своими кредиторами непогашенные требования, могут не выпустить за рубеж, пока он не исполнит требования, содержащиеся в исполнительном документе.

В отношении руководителей должников такая мера не предусмотрена, но она может распространяться и на них, если в договор, из-за неисполнения которого может возникнуть долг, включить условие следующего содержания: физлицо, подписавшее настоящий договор от имени должника (указать должника в зависимости от того, кем он является по договору — покупатель, заказчик и др.), считается солидарно обязанным вместе с ним по всем его обязательствам без исключения в пределах всего срока действия настоящего договора и еще года по его окончании.

В этом случае в качестве ответчиков в суде можно заявлять не только основного должника — организацию, но и ее руководителя, ставшего, таким образом, ее поручителем.

Правомерность включения в договор приведенного условия подтверждается практикой (Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.09.2010 № 33-12564/2010 по делу № 2-4024/10, Определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.02.2011 № 33-1423/2011). В сопроводительном заявлении в службу судебных приставов рекомендуется указывать на применение возможных мер к должнику: установление временного запрета на его выезд с территории РФ, обращение взыскания на средства, имеющиеся на его лицевом счете у сотового оператора, а также на банковских счетах, и др.

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Кроме того, кредитор вправе взыскать с нерадивого должника свои расходы на оплату юридических услуг. Это право касается не только расходов, понесенных в процессе судебного разбирательства, но и тех, что возникли в рамках исполнительного производства. В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 29.11.2005 № 8964/05 исполнение судебных актов является одной из стадий судебного процесса (судопроизводства) и на нее распространяются положения процессуального законодательства России. Данный вывод подтвержден и в ряде других его судебных актов, в частности в Определении ВАС РФ от 04.05.2010 № ВАС-4735/09 «О передаче дела в Президиум ВАС РФ».

Расходы на оплату услуг представителя в исполнительном производстве являются судебными издержками, связанными с рассмотрением дела в суде, и подлежат возмещению за счет должника в разумных пределах. Для этого необходимо обратиться в суд, принявший основное решение, с заявлением о взыскании в пользу кредитора компенсации данных расходов с приложением оправдательных документов. Безнадежные к взысканию долги кредитор может постараться уступить коллекторам. Размер получаемой при этом платы за долги довольно незначителен, но, тем не менее, это тоже деньги.

Кроме того, как разъяснил Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить в целях безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Таким образом, одновременно с взысканием долга с нерадивого должника через службу судебных приставов можно обратиться в орган внутренних дел с заявлением о проведении проверки в отношении должника на предмет выявления в его действиях состава мошенничества.

Таким образом, отмечает ФССП, учитывая перспективность способа обращения взыскания на денежные средства, внесенные должником в качестве аванса на лицевой счет, находящийся у оператора сотовой связи, судебному приставу-исполнителю необходимо проводить проверку наличия у должника (гражданина или организации) договоров с оператором сотовой связи. пристав должен осуществлять свои действия в следующем порядке:

В целях обеспечения сохранности имущества вынести постановление о наложении ареста на имущество должника, запрете распоряжаться имуществом и блокировании денежных средств на его лицевом счету, находящемся у оператора сотовой связи, в пределах суммы задолженности по исполнительному документу. Данное постановление не позднее следующего рабочего дня направляется операторам сотовой связи, осуществляющим деятельность на территории региона. При поступлении достоверной информации о наличии у должника денежных средств, внесенных им в качестве авансового платежа на лицевой счет, имеющийся у оператора сотовой связи, обратиться в суд с заявлением об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, в порядке, установленном ч. 1 ст. 77 Закона об исполнительном производстве. После получения вступившего в законную силу судебного акта об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, вынести постановление о списании денежных средств должника с лицевого счета, имеющегося у оператора сотовой связи, в пределах суммы задолженности по исполнительному производству.

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Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-фз ... статья 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями

1. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет в банк или иную кредитную организацию заявление, в котором указываются:

реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства;

фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя — юридического лица.

3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе и о себе.

4. Исполнительный документ, поступивший для исполнения в банк или иную кредитную организацию после отзыва у них лицензии, возвращается без исполнения направившему его лицу.