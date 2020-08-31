Зачем работнику производственная характеристика? Обзор форума «Клерка»

Вот и лето прошло, проходит и пора отпусков. Вопросов на форуме «Клерка» становится все больше. Предлагаем вам обзор самых интересных тем форума прошедшей недели.

Бывший работник просит производственную характеристику. Зачем она ему?

Как обсновать расход топлива на ежедневный техосмотр автомобилей? По роду деятельности организации, машины должны быть готовы выехать в любую минуту.

Покупка долга по договору займа за сумму займа — как оформить в бухучете.

Организация оплатила обучение ребенка сотрудника. Какие налоги и взносы нужно уплатить. Спойлер — никакие.

Вечная тема форума — как закрыть ИП. В правилах ничего не меняется, то вопрос задают снова и снова.

Несколько тем так и остались без ответа: