В своей авторской колонке специально для Национального банковского журнала главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева размышляет о том, почему такими быстрыми темпами растет рынок неквалифицированных инвесторов, и как долго может сохраняться этот тренд.

Факт того, что рынок неквалифицированных инвесторов увеличился за время пандемии в несколько раз, подтверждают показатели Московской биржи, данные брокеров и количество поисковых запросов.

Так, по данным Московской биржи в марте 2020 года общий объем торгов вырос на 48,8% и составил 98,8 трлн рублей, что является рекордным максимумом за всю историю московских биржевых торгов. Аналогичный показать фондового рынка также вырос в марте в два раза и составил 5183,7 млрд рублей.

Подобный скачок наблюдается именно среди частных неквалифицированных инвесторов, гораздо скромнее растет число юридических лиц.

Количество физических лиц среди клиентов Мосбиржи увеличилось на 32,51% с декабря 2019 по май 2020, а именно с 3859911 до 5114736 за указанный период времени. При этом количество юридических лиц выросло всего на 3,18% с 17695 до 18257. Подтверждают рост рынка и данные брокеров: количество клиентов Тинькофф банк выросло с января по май на 82%, у ВТБ на 61%, а у Альфа-Банк на 40% (по данным Мосбиржи).

На мой взгляд, подобный рост рынка неквалифицированных инвесторов стал возможен по нескольким причинам. Прежде всего, огромную, если не решающую роль, сыграло снижение ставки по депозитам. Более того, выход на рынок маркетплейсов для инвестиций сделал сам процесс инвестирования удобным для частных игроков, ведь что может быть проще, чем часть зарплаты, которая пришла на счёт в банке, отправить, вместо неприбыльного депозитного счета, в приложение для инвестиций от того же банка. И третий фактор — это повышение финансовой грамотности населения, люди в России начинают осознавать, что деньги должны работать и приносить прибыль.

По данным нашего исследования, проведенного в июле 2020 года, самыми активными российскими городами, которые интересуются инвестициями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Самара, а наиболее востребованными инструментами — Сбербанк, Газпром, Лукойл, Аэрофлот, Норильский Никель и Роснефть.

Например, интерес к Сбербанку со стороны пользователей с начала года вырос на 120,27%, к Лукойлу на 176,38%, к Аэрофлоту на 217,08%, а к Роснефти на 295,13%.