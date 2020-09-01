В каких случаях из-за переезда может снизиться пенсия

Хотя непосредственной связи между тем и тем нет, и вроде бы пенсионное законодательство должно действовать одинаково во всех субъектах страны, существуют причины для того, чтобы смена места жительства повлекла бы за собой изменение размера пенсии.

Как можно лишиться «северных» надбавок к пенсии?

Потери возможны в случае, если переезжающее лицо ещё не выработало необходимый минимум стажа, который даёт право на получение «северной» доплаты к пенсии.

Для получения надбавок нужно проработать не менее 15 лет в условиях Крайнего Севера или 20 лет в условиях, которые приравниваются к таким. Общий же страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

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Вообще, прибавку пенсионеры, проработавшие положенный срок в названных условиях, получают или в виде увеличенной фиксированной выплаты, или в форме регионального коэффициента увеличения пенсии.

Существует возможность выбора между этими вариантами, если положены оба вида. Обеспечивает же надбавку ст. 17 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В текущем году надбавка к ФВ равнялась 2843 руб. для пенсионеров, которые работали на Крайнем Севере, и 1706 руб. для тех, кто заработал стаж в приравненных районах. Вот так щедро!

Доплата до уровня прожиточного минимума в регионах разная

Способен повлиять на размер пенсии и переезд из одного региона в другой, где официальный размер прожиточного минимума меньше.

Это актуально для тех пенсионеров, которые получают пенсию, что по размерам меньше прожиточного минимума. В таком случае им полагается доплата до официального размера прожиточного минимума. Он же может быть намного ниже того, что нужно для жизни на самом деле.

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Повод для проведения проверок и перерасчёта

Случается ещё и такое, что переезд становится провоцирующим фактором для проведения перерасчётов. Не только сам пенсионер переезжает из одного субъекта федерации в другой, но и его пенсионное дело переходит из прежнего регионального отделения ПФР в новое.

Там же скорее всего решат прости проверку начисленной пенсии. Если будут выявлены какие-то ошибки — а чаще выявляются ошибки, которые улучшали положение пенсионера, а не наоборот — они будут устранены. В результате человек может потерять довольно серьёзный объём своей пенсии.

Не грозит это только тем, кто получает пенсию, которая ниже прожиточного минимума, поскольку они в любом случае получают ещё и надбавку.

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Любая ошибка является основанием для того, чтобы сотрудники ПФР провели перерасчет пенсии и привели бы её в соответствие с положениями о пенсионном обеспечении на основании данных, содержащихся в пенсионном деле.

Обращаться в суд по самому факту того, что в ПФР провели пересчёт не имеет смысла, поскольку судебная практика показывает, что уменьшение пенсии, являющееся результатом внесения корректировок, в судах не рассматривается в качестве нарушения прав пенсионера. Другое дело, если он не согласен с тем, что в ПФР сочли ошибкой и считает, что ошибочны как раз проведённые изменения.

Кроме судов пенсионер обладает правом обращаться ещё и в вышестоящий орган ПФР.