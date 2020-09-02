Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Когда можно получить не деньги, а судимость, обратившись за налоговым вычетом после покупки жилья

Многие знают, что за покупку жилья можно получить от государства деньги. Имущественный налоговый вычет предоставляется один раз в жизни каждому гражданину России, если он приобрел на ее территории квартиру, жилой дом или земельный участок для постройки собственного дома, а равно долю в праве собственности на такое имущество.

Подтвердив эти расходы документально, можно претендовать на снижение своего налогооблагаемого дохода на сумму до 2 млн рублей — что в итоге позволяет вернуть себе уплаченный в бюджет НДФЛ в размере до 260 тысяч рублей соответственно (пп.3 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Но известно ли вам, что обращение в ФНС за таким вычетом иногда может привести к получению вовсе не денег, а ... судимости?

Между тем, ситуация, в которую попал военнослужащий из Ленинградской области, показала эту, весьма нелицеприятную сторону налогового вычета.

ЗаШтатом
📌 Реклама
Агентство по подбору персонала «ЗаШтатом»
Срочный подбор и предоставление иностранного персонала с гарантией.
Узнать больше

Ему посчастливилось стать обладателем собственного жилья (купил квартиру). И, зная, что это дает право на налоговый вычет, он подал в инспекцию ФНС декларации о доходах и документы о покупке жилья.

Сотрудники налоговой службы все приняли, и через несколько месяцев на его счет поступила сумма заявленного вычета (почти 259 тысяч рублей). Но счастье длилось недолго.

Через 4 года от ФНС пришло уведомление: они отменили свое решение о предоставлении вычета и, более того, инициировали возбуждение уголовного дела против мужчины.

Правоохранительные органы провели расследование и установили, что в его действиях есть признаки мошенничества, совершенного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Дело в том, что квартира была приобретена в рамках специальной жилищной программы для военнослужащих (мужчина был участником накопительно-ипотечной системы).

📌 Реклама

А Налоговый кодекс РФ запрещает получать имущественный вычет, если жилье приобреталось не на собственные деньги, а на средства госбюджета (в т.ч. материнский капитал), работодателя или иных лиц (п. 5 ст. 220 НК РФ).

Было признано, что на покупку жилья по программе «военной ипотеки» направляются федеральные средства — значит, мужчина не имел права получать налоговый вычет.

И следствие, и суд (впоследствии) признали, что, занимая должность научного сотрудника военно-морской академии, обвиняемый не мог не знать это правило налогового законодательства. А значит, он умышленно обратился в ФНС, ввел сотрудников в заблуждение и получил выплату.

Жалобы вплоть до Верховного суда РФ не помогли: мужчину признали виновным и приговор оставили в силе.

📌 Реклама

Но, к счастью, Конституционный суд РФ, куда обратился военнослужащий, иначе взглянул на это дело. Он постановил, что ст. 159 УК РФ не предусматривает уголовную ответственность за то, что гражданин обратился за налоговым вычетом, приложив все необходимые документы, без подделок.

Он предоставил сотрудникам ФНС возможность все проверить, ничего не утаивая — а значит, не должен отвечать за их недосмотр (Постановление от 22 июля 2020 г.).

Как видно, мужчину спасло только то, что он честно предоставил налоговой все документы изначально. Но никто не застрахован от такой ситуации, когда «и рад был бы предоставить все нужные документы, да не знал, что они были нужны».

В частности, налоговый вычет также запрещено получать, если покупка жилья происходила между т. н. «взаимозависимыми лицами». А перечень таких лиц определен Налоговым кодексом РФ весьма размыто (ст. 105.1):

📌 Реклама

  • это не только близкие родственники (дети, родители, супруг, опекуны, братья и сестры);
  • но и все иные лица, которые могут влиять на условия заключаемых между собой сделок (Письмо Минфина от 18.01.2019 N 03-04-05/2228).
Поэтому, теоретически, даже покупку квартиры у бабушки своего супруга могут признать сделкой между взаимозависимыми лицами и отменить налоговый вычет. А если при этом не были приложены документы, подтверждающие родство между продавцом и покупателем — тут уже вырисовывается умысел на сокрытие обстоятельств и состав преступления.

И придется еще доказать, что вы действительно не знали о том, что нужно было сообщить об этом налоговой службе.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама