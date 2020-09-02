Когда можно получить не деньги, а судимость, обратившись за налоговым вычетом после покупки жилья

Ему посчастливилось стать обладателем собственного жилья (купил квартиру). И, зная, что это дает право на налоговый вычет, он подал в инспекцию ФНС декларации о доходах и документы о покупке жилья. Сотрудники налоговой службы все приняли, и через несколько месяцев на его счет поступила сумма заявленного вычета (почти 259 тысяч рублей). Но счастье длилось недолго. Через 4 года от ФНС пришло уведомление: они отменили свое решение о предоставлении вычета и, более того, инициировали возбуждение уголовного дела против мужчины.

Дело в том, что квартира была приобретена в рамках специальной жилищной программы для военнослужащих (мужчина был участником накопительно-ипотечной системы).

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А Налоговый кодекс РФ запрещает получать имущественный вычет, если жилье приобреталось не на собственные деньги, а на средства госбюджета (в т.ч. материнский капитал), работодателя или иных лиц (п. 5 ст. 220 НК РФ).

И следствие, и суд (впоследствии) признали, что, занимая должность научного сотрудника военно-морской академии, обвиняемый не мог не знать это правило налогового законодательства. А значит, он умышленно обратился в ФНС, ввел сотрудников в заблуждение и получил выплату.

Жалобы вплоть до Верховного суда РФ не помогли: мужчину признали виновным и приговор оставили в силе.

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Но, к счастью, Конституционный суд РФ, куда обратился военнослужащий, иначе взглянул на это дело. Он постановил, что ст. 159 УК РФ не предусматривает уголовную ответственность за то, что гражданин обратился за налоговым вычетом, приложив все необходимые документы, без подделок.

Как видно, мужчину спасло только то, что он честно предоставил налоговой все документы изначально. Но никто не застрахован от такой ситуации, когда «и рад был бы предоставить все нужные документы, да не знал, что они были нужны».

В частности, налоговый вычет также запрещено получать, если покупка жилья происходила между т. н. «взаимозависимыми лицами». А перечень таких лиц определен Налоговым кодексом РФ весьма размыто (ст. 105.1):

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это не только близкие родственники (дети, родители, супруг, опекуны, братья и сестры);

но и все иные лица, которые могут влиять на условия заключаемых между собой сделок (Письмо Минфина от 18.01.2019 N 03-04-05/2228).

И придется еще доказать, что вы действительно не знали о том, что нужно было сообщить об этом налоговой службе.