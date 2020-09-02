Когда можно получить не деньги, а судимость, обратившись за налоговым вычетом после покупки жилья
Многие знают, что за покупку жилья можно получить от государства деньги. Имущественный налоговый вычет предоставляется один раз в жизни каждому гражданину России, если он приобрел на ее территории квартиру, жилой дом или земельный участок для постройки собственного дома, а равно долю в праве собственности на такое имущество.
Подтвердив эти расходы документально, можно претендовать на снижение своего налогооблагаемого дохода на сумму до 2 млн рублей — что в итоге позволяет вернуть себе уплаченный в бюджет НДФЛ в размере до 260 тысяч рублей соответственно (пп.3 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Но известно ли вам, что обращение в ФНС за таким вычетом иногда может привести к получению вовсе не денег, а ... судимости?
Между тем, ситуация, в которую попал военнослужащий из Ленинградской области, показала эту, весьма нелицеприятную сторону налогового вычета.