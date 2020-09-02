Что такое гонорар успеха и какие нюансы с ним связаны

На практике клиенты адвокатов и юридических компаний не всегда соглашаются на полную предоплату. В таких случаях в договор об оказании услуг обычно включают условие о «гонораре успеха», когда размер вознаграждения полностью или частично зависит от решения суда.

Но есть существенный риск того, что заказчик не оплатит услуги. Долгие годы практика по таким спорам складывалась не в пользу исполнителя, поэтому «гонорар успеха» нес существенные риски для юриста. Ведь судьи до сих пор рассматривают его как определенное пари по поводу решения государственного органа, что противоречит российскому законодательству.

Однако в 2020 году вступают в силу первые законодательные новшества, которые позволят адвокатам применять гонорар успеха. Подробности данного нововведения читайте в нашей статье. Также мы собрали интересную судебную практику за 2019 год, которая показывает, что вопрос с «гонораром успеха» стоит достаточно остро.

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История «гонорара успеха»

Гонораром успеха на практике называют вознаграждение за оказанные юридические услуги, которое клиент оплачивает только после положительного результата по судебному делу. Причем к гонорару успеха относят также случаи, когда деньги не выплачиваются в случае проигрыша дела (английские юристы окрестили эту модель «no win, no fee») и когда гонорар представляет собой процент от удовлетворенной судом суммы (на латыни такой способ расчетов называют «pactum de quota litis»). Еще в древнем Риме сложился первый аналог «гонорара успеха». Римские юристы не получали фиксированную плату за свои выступления на суде, но после положительного исхода дела не отказывались от подарков клиентов.

В современных странах к этому явлению относятся по-разному. В странах англосаксонской правовой семьи, например, в США, Великобритании, гонорар успеха приветствуется. В романо-германской правовой семье, к которой относится Россия, применение гонорара успеха либо ограничено, либо запрещено.

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В российском праве до настоящего времени не содержалось ни запрета, ни разрешения на применение гонорара успеха. Поэтому у российских ученых-правоведов и судей в последние годы сложились две противоположные позиции по этой проблеме. В статье 16 кодекса профессиональной этики адвоката до 2007 года была формулировка, которая предписывала адвокатам воздерживаться от заключения соглашения с оплатой за результат дела (однако это не касалось имущественных споров). Однако в 2007 году формулировку изменили на следующую: «Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической помощи условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного для доверителя результата рассмотрения спора имущественного характера». В том же 2007 году в Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П указали, что недопустимо включать в договор юридических услуг условие об оплате вознаграждения в зависимости от решения суда. По мнению большинства судей КС РФ, стороны не могут обусловливать выплату вознаграждения принятием конкретного судебного решения, а последнее не может выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), ни предметом какого-либо гражданско-правового договора (ст. 432 ГК РФ). По смыслу пункта 1 ст. 423 ГК РФ плата по договору за оказание правовых услуг, как и по всякому возмездному договору, производится за исполнение своих обязанностей (а не за результат).

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На практике российские юристы нередко включают в договор условие об оплате услуг в зависимости от исхода дела. В судебной практике можно выделить две категории споров, в которых суды рассматривают правомерность гонорара успеха:

споры о взыскании задолженности по оплате юридических услуг с заказчика;

взыскание судебных расходов в части гонорара успеха.

По первой категории споров хотелось бы обратить внимание на Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2017 № 309-ЭС17-8283. Арбитражные суды рассмотрели ситуацию, когда в договор было включено условие о вознаграждении в размере 10 процентов от поступивших на расчетный счет заказчика денежных средств. Суды посчитали, что данная сумма противоречит природе договора об оказании правовых услуг и подпадает под «гонорар успеха», соответственно, ее нельзя взыскивать с заказчика. Верховный Суд поддержал такой вывод.

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Однако часть судов считают, что любая работа должны быть оплачена, даже если стороны установили оплату только в виде гонорара успеха. В уклонении клиента от оплаты услуг они видят недобросовестное поведение (ст. 10 ГК РФ), если он заключил договор добровольно и без замечаний, давал исполнителю основания полагаться на его действительность (п. 5 ст. 166 ГК РФ). В силу пункта 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Такое мнение довольно часто встречается в судебной практике (постановления Арбитражных судов Уральского округа от 18.02.2019 № Ф09-8789/18, Московского округа от 21.06.2018 № Ф05-8487/2018).

Иногда суды удовлетворяют даже иски о взыскании гонорара успеха в качестве судебных расходов.

Например, такой прецедент можно найти в Апелляционном определении Московского городского суда от 16.01.2018 № 33-1549/2018. Однако это скорее исключение, чем устоявшееся мнение. Большинство служителей Фемиды гонорар успеха не считают фактически понесенными судебными расходами. В частности, в деле, которое рассмотрел Арбитражный суд Уральского округа (Постановление от 21.05.2015 № Ф09-2335/15) судьи отказали во взыскании судебных расходов на представителя в части гонорара успеха. Доводы относительно того, что дело было сложным и длилось долго и даже пришлось привлекать лучших юристов, суды всех инстанций признали несущественными.

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Намного выше шансы взыскать гонорар успеха существуют в третейских судах, которые принимают во внимание реальную практику оказания правовых услуг (как пример, Решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 04.05.2016 № 180/2015).

Адвокаты теперь смогут применять гонорар успеха

Вводится гонорар успеха. Его суть состоит в том, что в соглашении об оказании юрпомощи можно будет зафиксировать условие о том, что размер выплаты доверителя зависит от результата оказания помощи. Но к исключениям отнесена помощь по уголовным и административным делам. Подобные условия можно будет включать в соглашения об оказании юридической помощи уже с 1 марта 2020 года.

Помимо этого, закон внес еще множество поправок в деятельность адвокатов. Теперь адвокат сможет приостановить свой статус по причине личных обстоятельств, подав соответствующее заявление. Сейчас такое основание для приостановления адвокатского статуса отсутствует.

Запрещено представительство в суде, если адвокатский статус прекращен в следующих случаях:

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вступил в силу судебный приговор о признании вины в совершении умышленного преступления;

имело место ненадлежащее исполнение профобязанностей перед доверителем;

нарушен кодекс профессиональной этики адвоката;

была незаконно использована или разглашена информация, имеющая отношение к доверителю.

Также по новым правилам смогут учредить адвокатскую коллегию более двух адвокатов, но теперь для этого достаточно только трех лет стажа, а не пяти, как ранее.

Адвокатские палаты субъектов РФ обязали вести сайт в интернете, где должны публиковаться сведения о годовой финотчетности, а также о сделках и решениях совета адвокатской палаты.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ — вступил в силу 01.03.2020.

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Однако эти изменения внесли только в Федеральный закон „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ“, который действует исключительно для адвокатов, а не в Гражданский кодекс. Будут ли суды удовлетворять иски от юристов без статуса адвоката о взыскании гонорара успеха, пока неизвестно.

В делах о банкротстве гонорар успеха не должен вредить кредиторам

Должник по делу о банкротстве (банк) и юридическая фирма заключили договор об оказании правовых услуг по сопровождению процедуры банкротства банка. В соответствии с приложением к этому договору стоимость оказываемых услуг состояла из двух частей: фиксированной ежемесячной стоимости в размере 8,5 млн рублей и переменной части в размере 15 процентов от фактического поступления денежных средств в пользу банка. Кредитор решил оспорить такие условия договора в суде.

Обращаясь с заявлением в арбитражный суд, кредитор полагал, что предусмотренная договором об оказании юридических услуг переменная часть вознаграждения в размере 15 процентов от денежных средств, фактически поступивших в конкурсную массу банка, является „гонораром успеха“, и такого рода премирование недопустимо в процедурах банкротства.

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Разрешая спор, арбитражные суды сослались на положения ст. 20.3, 20.7 и 189.78 Федерального закона » 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и исходили из того, что расходы на привлечение специалистов для оказания правовой помощи в деле о банкротстве внесены в смету текущих расходов банка, которая утверждена комитетом кредиторов, и его решение не оспорено. Размер израсходованных средств на оплату оказанных услуг обусловлен значительным объемом работ и сложностью задач по правовому сопровождению ликвидационных процедур.

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Суды трех инстанций отклонили довод кредиторов о квалификации переменной части вознаграждения как «гонорара успеха», поскольку выплата этого вознаграждения не ставится в зависимость от принятия судом положительного решения в пользу банка. Они признали, что указанное дополнительное вознаграждение является допустимой частью договора об оказании юридических услуг и является вознаграждением, уплачиваемым за уже оказанные услуги и только в случае пополнения конкурсной массы банка, то есть признается фактическим премированием адвокатов.

Однако Верховный Суд посчитал, что нижестоящие суды недостаточно проанализировали обстоятельства дела. Так, судам при проверке обоснованности выбора конкурсным управляющим подобного варианта вознаграждения юристов следовало определить, как такая форма оплаты может отразиться на конкурсной массе и на перспективах удовлетворения требований кредиторов.

Нижестоящим судам надлежало проверить обоснованность и законность привлечения коллегии адвокатов на условиях смешанной формы оплаты, в частности, соотнести реально понесенные должником расходы с теми потенциальными тратами, которые могли быть понесены, если сделка заключалась бы на рыночных условиях. Судьи ВС РФ приняли решение, что дело надо пересмотреть.

Вознаграждение за положительное решение суда нельзя взыскать в качестве судебных расходов

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Гражданин обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском о расторжении договора купли-продажи доли в уставном капитале хозяйственного общества и о признании за ним права собственности на 75 процентов доли уставного капитала. Но суды всех инстанций отказали истцу.

Ответчица подала в суд заявление о взыскании с истца судебных расходов по делу в размере 300 тыс. рублей.

Суд признал, что фактически ответчица понесла расходы на оплату услуг представителя в заявленном размере и взыскали с истца 126 тыс. рублей юридические расходов. Однако судьи пришли к выводу, что расходы в размере 150 тыс. рублей составляют гонорар успеха, их выплата связана исключительно с фактом принятия положительного для представляемого лица решения по делу, а не с совершением определенных действий доверенным лицом. На этом основании во всех инстанциях заявление ответчицы удовлетворили лишь частично, без учета гонорара успеха.

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Часть судебных расходов на оплату услуг представителя служители Фемиды снизили исходя из принципов разумности и соразмерности объему оказанных услуг представителем, а также с учетом сложности рассматриваемого дела и сложившейся в регионе стоимости услуг представителя.

В Верховном Суде не нашли ошибок в выводах нижестоящих судов.

Отказывая во взыскании 150 тыс. рублей, уплаченных юристам по результату рассмотрения дела (гонорар успеха), суды сослались на Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П, согласно которому удовлетворение требований о компенсации судебных расходов, основанных на положениях договоров возмездного оказания услуг о выплате вознаграждения исключительно в зависимости от факта принятия положительного для истца решения без совершения определенных действий со стороны исполнителя, противоречит публичному порядку, поскольку расходится с основными началами гражданского законодательства.

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Если заказчик частично оплатил гонорар, то он не вправе ссылаться на его незаконность

Юридическая компания заключила с заказчиком договор, в силу которого заказчик обязан оплатить 10 процентов от выигранной в суде суммы. После того как суд принял положительное решение по делу, заказчик отказался оплачивать оговоренную суммы. При этом он принял юридические услуги, подписал акты, не выставлял претензий относительно качества оказанных услуг и даже частично оплатил сумму гонорара. Исполнитель услуги обратился в суд за защитой.

В ходе разбирательства истец предоставил в суд документы, подтверждающие факт оказания юридических услуг. Ответчик не доказал оплату оказанных истцом услуг в размере 1 620 585 рублей, в связи с этим Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск.

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Заказчик подал апелляционную жалобу. Он ссылался на недействительность договора в части размера вознаграждения в силу того, что правовая природа отношений, возникающих из договора возмездного оказания услуг, не предполагает удовлетворение требования исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование обосновывается условием договора, ставящим размер, а равно обязанность оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем.

Апелляционный суд оставил решение нижестоящего суда в силе и указал, что независимо от обстоятельства, поставлена ли выплата вознаграждения по договору оказания услуг в зависимость от исхода судебного разбирательства, данный факт не является безусловным обстоятельством для отказа во взыскании судебных расходов, так как представитель имеет право на вознаграждение в сумме, определенной по п. 3 ст. 424 ГК РФ. В случаях когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

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Условие о положительном принятии арбитражными судами судебного акта, вступившего в законную силу, в данном случае следует толковать, по мнению суда, как достижение исполнителем в ходе оказания юридической помощи заказчику наилучшего результата (ст. 431 ГК РФ). При наличии основного вознаграждения, которое исполнитель обязательно получит, данная часть является для него своего рода премией. Публичных интересов, а также интересов третьих лиц, спорное условие не нарушает, как не нарушает права и законные интересы заказчика.

Более того, ответчик произвел частичную оплату по претензии юридической компании, соответственно, согласился с размером вознаграждения.

При принятии решения арбитражный суд также сослался на п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121, из которого следует, что при выплате представителю вознаграждения, обязанность по уплате и размер которого были обусловлены исходом судебного разбирательства, требование о возмещении судебных расходов подлежит удовлетворению с учетом оценки их разумных пределов.