Может ли отец получить материнский капитал? Да, может, закон предусматривает такую возможность. Что для этого нужно и будет ли отцу сложнее, чем матери, получить маткапитал, читайте далее.

Когда отец может получить материнский капитал?

В ст. 3 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (более известен как закон о маткапитале) прямо указаны случаи, когда непосредственно у мужчины возникает право получить материнский (семейный) капитал (далее по тексту также — МСК). Таких случаев всего два:

Если мужчина является единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей, при этом он ранее не получал маткапитал, а решение суда об усыновлении вступило в силу в период с 01.01.2007 (включительно).

Если мужчина является единственным усыновителем первого ребенка, ранее не получал семейный капитал, а решение об усыновлении вступило в силу в период с 01.01.2020 (включительно).

📌 Реклама

В остальных случаях мужчина права на маткапитал не имеет. Но случается, что право на получение этой меры поддержки хотя и возникло изначально у женщины, но она не может его реализовать в силу объективных причин. В таком случае оно переходит к отцу/усыновителю ребенка. И это следующие ситуации:

смерть женщины или объявление ее умершей в официальном порядке;

лишение женщины родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал;

совершение женщиной умышленного преступления в отношении любого из своих детей, которое повлекло за собой лишение или ограничение родительских прав;

отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которого получено право на маткапитал.

Право на капитал у мужчины (отца, усыновителя) даже при соблюдении всех перечисленных условий не возникнет, если: этот мужчина является отчимом для предыдущего ребенка, очередность рождения/усыновления которого была учтена при определении факта возникновения права на МСК у женщины;

после смерти матери/усыновительницы ребенок, в связи с рождением/усыновлением которого возникло право на маткапитал, официально признан оставшимся без попечения родителей.

📌 Реклама

Разберем далее еще несколько ситуаций.

Мама не является гражданкой РФ

Право на получение мер господдержки семей предоставлено только гражданам РФ. Соответственно, у женщины, не имеющей российского гражданства, права на маткапитал не возникает, даже если отец ее детей такое гражданство имеет и/или сами дети родились в РФ.

Этот случай также не является основанием для возникновения права на материнский капитал у мужчины.

Обратите внимание! Вопрос о возможности получения маткапитала в случае, если мать получила гражданство РФ после рождения ребенка, пока не решен.

Известны случаи, когда в предоставлении меры поддержки в такой ситуации отказывали, но есть и прямо противоположная практика.

А вот в противоположной ситуации, когда у женщины было гражданство РФ, а у отца детей нет, право на МСК всё же может быть передано от женщины к мужчине в вышеперечисленных случаях (смерть женщины, лишение ее родительских прав).

📌 Реклама

Дети от разных матерей

Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно просто помнить правило: отец ребенка имеет право на получение маткапитала, только если он является либо единственным усыновителем ребенка либо если мать ребенка не может по объективным причинам реализовать право на получение МСК (при условии, что оно у нее было, конечно).

Рассмотрим на конкретных примерах, чтобы было понятнее:

У мужчины два ребенка от двух браков (по одному от каждой из жен). Первый родился в 2008 году, второй — в 2020-м. У второй жены возникло право на получение МСК, и к отцу ребенка оно перейдет только в том случае, если она умрет, будет лишена родительских прав или совершит в отношении этого ребенка преступление. Таким образом, в данном случае у отца (хотя у него и двое детей, рожденных в период действия меры господдержки) права на МСК не возникает. Теоретически оно может к нему перейти от второй жены. У мужчины два ребенка от двух браков (по одному от каждой из жен). Первый родился в 2008 году, второй — в 2020-м. Первая жена была лишена родительских прав в отношении своего ребенка, поэтому отец забрал его к себе жить. У отца при этом не возникает права на маткапитал, т. к. он не является единственным усыновителем, как и усыновителем в принципе (он единственный родитель этого ребенка). У мужчины есть один ребенок от жены. Он усыновил в 2020 году ребенка своего погибшего родственника, а жена его усыновлять не стала. Таким образом, мужчина становится единственным усыновителем первого ребенка в 2020 году. Маткапитал он ранее не получал, а значит, по закону может оформить его сейчас. Если бы и его жена усыновила этого ребенка, то у мужчины бы права на маткапитал не возникло (он бы не являлся единственным усыновителем), а у его жены возникло бы, причем по двум основаниям: как у усыновившей второго для себя ребенка и как усыновившей первого ребенка в 2020 году.

После развода дети остались с отцом

📌 Реклама

В этом случае нужно знать, что произошло с женщиной и сохранились ли у нее права на детей. Если у нее всё же было право на маткапитал и она:

не умерла и не объявлена умершей;

не лишена и не ограничена в родительских правах;

не отказалась официально от усыновленного ребенка, —

то право на получение материнского капитала юридически у нее останется.

Важно! Маткапитал не является совместной собственностью, поэтому при разводе не делится между супругами. Вся сумма остается в распоряжении женщины (конечно, использована она может быть только на цели, указанные в законе о маткапитале). Если она купит жилье, то детям в нем должна быть выделена доля.

Матери нет в живых

📌 Реклама

К отцу детей перейдет право на МСК от женщины, умершей или объявленной умершей, если у нее такое право было и она не успела его реализовать. При этом, как мы говорили раньше, гражданство мужчины в данном случае значения не имеет.

Напомним, что право получить этот вид господдержки получают женщины:При этом нужно предъявить:

заявление на получение МСК;

паспорт заявителя (для просмотра);

свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий его усыновление (необязательно, этот документ сотрудник ПФР может запросить в порядке межведомственного взаимодействия).

В случае утраты матерью или усыновительницей права на сертификат потребуются также документы, подтверждающие:

смерть или объявление ее умершей (например, свидетельство о смерти);

лишение ее родительских прав (в этом и последующих случаях — копия решения суда с отметкой о вступлении в силу);

отмену усыновления;

совершение умышленного преступления против личности ребенка (детей).

📌 Реклама

Однако и эта документация (вне зависимости от того, каким образом направлено заявление — электронно или при лично обращении) может быть запрошена в компетентных органах работниками ПФР.

Подача заявления

Подать заявление, если автоматически оно по каким-то причинам не ушло в ПФР, на получение сертификата на маткапитал можно:

онлайн на портале «Госуслуги»;

онлайн на сайте ПФР (нужна регистрация на портале «Госуслуги»);

при личном визите в ПФР;

при личном визите в любой центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) по месту жительства, пребывания или фактического проживания заявителя.

Получение сертификата

Сертификат выдается на бумажном носителе или в форме электронного документа:

Сертификат на бумажном носителе оформляется на бланке строгой отчетности, может быть получен лично заявителем в отделении ПФР или МФЦ.

Сертификат в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа ПФР, приходит на электронную почту или в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги» или ПФР.

📌 Реклама

Процесс получения сертификата не зависит от пола получателя.

Особенности оформления материнского капитала отцом

По сути, процедура оформления материнского сертификата единая независимо от пола заявителя. Особенности могут быть связаны только с основаниями, по которым мужчина может стать получателем МСК, и выше мы их уже рассмотрели. В этом случае нужно будет представить дополнительные документы или, по крайней мере, указать на необходимость их запросить ПФР по каналам межведомственного взаимодействия.

Может ли отец получить региональный материнский капитал?

📌 Реклама

В некоторых регионах введена определенная надбавка к размеру материнского капитала, установленному на федеральном уровне, — региональный маткапитал. При этом общий (федеральный) семейный капитал финансируется за счет средств из федерального бюджета, а региональный маткапитал ― за счет регионального бюджета.

Условия для получения регионального маткапитала зависят от конкретного региона. Выплаты обычно доступны матерям, родившим или усыновившим ребенка. А какой по счету у матери должен быть этот ребенок, чтобы у нее возникло право на получение регионального маткапитала, решается на уровне региона. Если матери нет или она лишена родительских прав, право на сертификат МСК может перейти к отцу. Также могут быть установлены основания, по которым право на МСК возникает непосредственно у мужчины (часто они аналогичны основаниям, предусмотренным для получения федерального маткапитала).

📌 Реклама

Все нюансы фиксируются в указах или других актах глав регионов, в законах субъектов РФ. При возникновении вопросов обратитесь за консультацией в местное отделение ПФР, где расскажут, кто и как может подать заявление на выплату, в какие сроки можно ее получить, каков ее размер в конкретной ситуации.Обычно комплект документов на получение регионального маткапитала шире, чем для получения федерального. Так, дополнительно могут запросить:

свидетельство о регистрации брака или изменении имени, если эти действия совершались за пределами региона;

документ, подтверждающий фактическое проживание в регионе (при отсутствии регистрации в этом субъекте РФ);

справку из органов соцзащиты о том, что маткапитал еще не был использован в связи с рождением или усыновлением ребенка, в отношении которого возникло право на получение регионального МСК.

Обратите внимание! Не во всех субъектах РФ установлен такой вид материальной помощи семьям с детьми, как региональный материнский капитал. Федеральный же маткапитал можно получить в любом регионе страны.

Как отец может использовать материнский капитал?

📌 Реклама

Мужчина, получивший сертификат МСК, может направить денежные средства маткапитала на следующие цели (можно на несколько одновременно, необязательно выбирать только одну):

улучшение жилищных условий;

оплата образования ребенка;

оплата товаров и услуг для детей-инвалидов;

получение ежемесячной выплаты из средств маткапитала.

Единственное отличие в возможностях использования средств маткапитала мужчиной состоит в том, что он не сможет направить их на формирование своей накопительной пенсии.***

Итак, мужчина может получить материнский капитал в двух случаях:

Если он является единственным усыновителем (с 01.01.2020) одного или более (с 01.01.2007) детей. При этом гражданство РФ у мужчины должно быть обязательно.

Если мать его детей не может по объективным причинам реализовать право на получение МСК (хотя оно у нее имеется). В данном случае важно, чтобы российское гражданство было у женщины, гражданство мужчины значения не имеет.

родившие/усыновившие второго ребенка в период с 01.01.2007;

родившие/усыновившие третьего или последующих детей в период с 01.01.2007, при этом не воспользовавшиеся маткапиталом ранее;

родившие/усыновившие первого ребенка в период с 01.01.2020.

Перечень необходимых документов

Обратите внимание! Ранее для получения сертификата МСК в связи с рождением ребенка требовалось заполнить специальное заявление. Начиная с 15.04.2020 такие заявления не нужны. С этой даты сведения о рождении ребенка поступают в Пенсионный фонд автоматически. Сообщение о принятом решении будет отправлено на электронную почту и личный кабинет на портале «Госуслуги».

Тем не менее по желанию заявителя (или в случае необходимости — когда нет личного кабинета на Портале государственных услуг, например) сохраняется возможность обратиться в ПФР лично.