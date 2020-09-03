Осень в России начинается с кризиса долгов, кредитов и просрочек

Закончился август, и с наступлением осени нарастает тревога. Российские и зарубежные аналитики предсказывали, что после пандемии коронавируса все негативные последствия этого заболевания на экономику начнут проявляться в сентябре-ноябре. Опасения подстегивает и уверенность медицинских сотрудников, утверждающих, что весь мир, включая и Россию, ожидает «вторая волна» пандемии.

Прогнозы экспертов неоднократно обозревал и ДОЛГ.РФ. Среди них были опасения, что бизнес перейдет в «серую» зону из-за нехватки денег и начнет массово ликвидироваться, доллар подорожает до 100 руб. Иные аналитики отмечали, что предприниматели не смогут оправиться даже от «первой волны» коронавируса, не говоря уже о «второй волне», из-за низкого спроса на услуги и товары. Третьи и вовсе сочли, что в стране начнется массовая миграция россиян из-за падения доходов. Вдобавок, закредитованность россиян продолжает расти, и все – от коллекторов до арбитражных управляющих – опасаются, что нашу страну настигнет долговой кризис.

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Прогнозы были сделаны в разное время: весной, когда только началась пандемия, летом, когда страны вошли в фазу стабилизации. ДОЛГ.РФ решил, что пришло время обновить прогнозы и выяснить у участников рынка, чего ждать от осени 2020 года.

Конфликты кредиторов и должников обострятся

Георгий Колташов, эксперт в сфере реструктуризации проблемных активов, уверен, что мировой кризис уже начался. Но он дает шансы России улучшить как геополитическое, так и экономическое положение. При этом спикер отмечает наличие долговых проблем у бизнеса и населения. По мнению Георгия Колташова, в ближайшие 1,5-2 года следует ожидать рост числа процедур банкротства.

Осенью 2020 года многое будет решать реакция властей на возможную «вторую волну» пандемии коронавируса. По словам Олега Богданова, ведущего аналитика QBF, если власти решат снова закрыть экономику, ввести карантин или режим самоизоляции, то очевидно, что ущерб экономике будет большим. Тогда темпы спада снова увеличатся, возможно, до 8 %.

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В случае если ограничения будут точечными или их вообще не будет, можно рассчитывать, что восстановление экономики продолжится, и к концу года Россия сможет выйти на позитивную траекторию ВВП. При любом варианте развития событий доходы населения останутся стабильными, особенно у бюджетников. Однако общий уровень неплатежей, скорее всего, вырастет, так как банки ужесточают требования к заемщикам, что усложняет рефинансирование кредитов.

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Саша Данилов, генеральный директор онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, считает, что «вторая волна» коронавируса не принесет серьезного потрясения рынку. И бизнес, и общество будут готовы, поскольку необходимый опыт был приобретен весной. Длительность нового карантина, вероятнее всего, будет ограничена сроком воспроизведения вакцины против инфекции в необходимых количествах. При этом эксперт выразил обеспокоенность борьбой государства с «черными» коллекторами.

«На первый взгляд, для тех, кто работает в правовом поле, ничего не изменится. Но насколько далеко может зайти эта «борьба» и какие формы примет в итоге — пока непонятно. Я бы назвал этот фактор скорее психологическим, нервирующим, нежели действительно отражающимся на работе большинства коллекторов. До прояснения ситуации, думаю, будет сложно привлечь инвестиционные деньги в отрасль», - считает Данилов.

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Саша Данилов ожидает, что в конце 2020 года на рынок начнут выходить долги, платежи по которым остановились во время карантина (имеется в виду шестимесячная отсрочка). Какая-то часть по этим задолженностям перейдет в NPL (просрочку – прим. ред.). Тогда отчетность банков заметно ухудшится, что повлечет за собой какие-то кадровые перестановки и активные действия по продаже просроченной задолженности. Но предсказать, в каких объемах будут продаваться просроченные долги, сейчас трудно.

Что говорит статистика?

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) подвела итоги деятельности предприятий за I полугодие 2020 года. Почти во всех отраслях экономики выросла доля убыточных компаний. Сильнее всего пострадала отрасль междугородного и международного транспорта: убытки получили 78,6 % организаций, что на 36,3 % больше, чем в 2019 году. На втором месте по убыточности – сфера добычи нефти и природного газа, где в «минусе» осталась половина компаний. А ведь в 2019 году «нефтяники» были убыточными лишь в 25,6 % случаев. Замыкают тройку лидеров по росту убыточности предприятия, занимающиеся добычей угля. Доля убыточных компаний выросла на 19,6 % до 57,5 %.

Самыми устойчивыми в коронакризис оказались компании, занимающиеся курьерской деятельностью и почтовой связью, а также рыбным, охотничьим, лесным и сельским хозяйством. Доля убыточных предприятий осталась неизменной: 30,4 % и 21,5 % соответственно.

Некоторые отрасли и вовсе смогли сократить долю убыточных организаций. Например, в сфере трубопроводного транспорта в «минусе» осталось только 12,1 % компаний, что на 5,1 % меньше, чем в 2019 году. Ненамного удалось сократить убытки предприятиям, занимающихся производством, передачей и распределением электричества. Доля слабых с финансовой точки зрения фирм сократилась на 0,4 % до 30,3 %.