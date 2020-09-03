Как мужчине стать успешным бухгалтером?

Я рекомендую мужчинам, которые приняли решение работать в бухгалтерии, работать там главбухами, но ни в коем случае не становиться техническими бухгалтерами. Почему?
Моя практика работы в бухгалтерии показала, что бухгалтера мужчины намного хуже справляются с работой технического бухгалтера, чем женщины. У меня были сотрудники-мужчины в бухгалтерии, и это было ужасно. Какие были сложности?
- Они долго решали задачи по бухучету;
- хуже делали монотонную работу (в бухгалтерии её много);
- скорость их работы была меньше, чем у девушек;
- они не любили копаться в тонкостях работы ОСВ;
- они дольше обучались;
- они всегда требовали больше зарплату, чем девушки.
Но были и плюсы: