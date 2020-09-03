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Как мужчине стать успешным бухгалтером?

Я рекомендую мужчинам, которые приняли решение работать в бухгалтерии, работать там главбухами, но ни в коем случае не становиться техническими бухгалтерами. Почему?

Моя практика работы в бухгалтерии показала, что бухгалтера мужчины намного хуже справляются с работой технического бухгалтера, чем женщины. У меня были сотрудники-мужчины в бухгалтерии, и это было ужасно. Какие были сложности?

  • Они долго решали задачи по бухучету;
  • хуже делали монотонную работу (в бухгалтерии её много);
  • скорость их работы была меньше, чем у девушек;
  • они не любили копаться в тонкостях работы ОСВ;
  • они дольше обучались;
  • они всегда требовали больше зарплату, чем девушки.
Они по всем пунктам проигрывали женщинам-бухгалтерам.

Но были и плюсы:

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  • мужчины лучше умели решать вопросы с налоговой инспекцией;
  • лучше умели контактировать с клиентами, особенно с новыми;
  • они охотнее шли на риск (такое в бухгалтерии тоже есть).
Я рекомендую мужчинам без опыта работы, которые твёрдо решили работать в бухгалтерии, поступать так:

  • закончить курсы бухгалтерского учёта;
  • устроиться стажёром в любую бухгалтерию, хоть бесплатно работать, но недолго;
  • затем устроиться на работу главбухом в единственном лице в маленькую фирму — и вот тут подробнее.
На собеседовании важно показать, что вы очень уважаете работу бухгалтера и у вас уже есть какой-то опыт — в общем, надо заинтересовать директора.

Когда вас взяли на работу, не спешите набирать большое количество фирм, разберитесь с тем, что есть сначала.

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Сейчас есть много служб поддержки и по 1С, и по электронной отчетности, и по налоговому праву, и по кадровому учёту. Активно работайте с ними, решая задачи своей организации. Но не думайте, что они за вас сделают всю работу. Служба поддержки — это, конечно, хорошо, но свою голову надо включать.

Активно взаимодействуйте с сотрудниками вашей организации, решайте их проблемы, отвечайте на вопросы. Если что не знаете, спокойно говорите об этом, берите время и разбирайтесь в проблеме.

Старайтесь больше общаться с налоговой инспекцией, ПФР и ФСС. Звоните им, ездите на встречи. Это тоже важно делать, чтобы понять принципы их работы.

Активно разбирайтесь с 1С:Бухгалтерия, старайтесь не пропустить ни одной ошибки в учёте, а если что-то нашли, то разбирайтесь до конца. Даже если нужно будет залезть в предыдущие периоды. Не стесняйтесь обращаться в службу поддержки по 1С. Да что там, замучайте их просто!

И так надо поработать пару лет. За это время вы должны всему необходимому научиться. Поверьте, если вы будете следовать этим рекомендациям, то дадите фору и опытным бухгалтерам, которые уже не хотят учиться ничему новому. А директор такого бухгалтера, как вы, будет держать железной хваткой.

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Самое главное, что вы должны сделать за это время — полюбить бухгалтерский учет. И если это произошло, успех вам обеспечен.

Но если вы думаете, что бухгалтерия — это просто способ заработка, то уходите оттуда. Не становитесь рядовым бухгалтером: женщины вас легко обойдут на любой позиции.

Я описал очень спорные темы в этой статье, но это моё мнение. Буду рад конструктивной критике.

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