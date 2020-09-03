Как мужчине стать успешным бухгалтером?

Я рекомендую мужчинам, которые приняли решение работать в бухгалтерии, работать там главбухами, но ни в коем случае не становиться техническими бухгалтерами. Почему?

Моя практика работы в бухгалтерии показала, что бухгалтера мужчины намного хуже справляются с работой технического бухгалтера, чем женщины. У меня были сотрудники-мужчины в бухгалтерии, и это было ужасно. Какие были сложности?

Они долго решали задачи по бухучету;

хуже делали монотонную работу (в бухгалтерии её много);

скорость их работы была меньше, чем у девушек;

они не любили копаться в тонкостях работы ОСВ;

они дольше обучались;

они всегда требовали больше зарплату, чем девушки.

Они по всем пунктам проигрывали женщинам-бухгалтерам.

Но были и плюсы: