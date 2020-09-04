Как просить о повышении зарплаты

«Сами предложат и сами всё дадут» — забудьте эту знаменитую фразу, если речь о карьере и тем более о зарплате. Сразу предупреждаем: разговор с руководителем будет непростым. Но мы подскажем, какие аргументы помогут — даже в нынешние, «коронакризисные», времена.

Как сотруднику понять, что просить уже можно

Главное правило: не просите о прибавке, когда компания испытывает очевидные финансовые трудности. Если вам выплачивают зарплату с задержкой и работодатель буквально на днях сократил несколько человек из вашего отдела, то момент выбран неудачно. Во-первых, вы услышите в ответ железобетонное «нет». Во-вторых, попадете в «черный» список неблагонадежных (потому что нелояльных) сотрудников — и, возможно, станете следующим кандидатом на выбывание.

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С другой стороны, пусть вас не смущает текущая экономическая ситуация. Тревожные сводки о «коронакризисе», а с ним — о банкротствах, урезании расходов, сокращениях, увольнениях звучат повсюду, но это не значит, что проблемы касаются и вашей компании. Многие отрасли, такие как IT, онлайн-образование, медицина, консалтинг, онлайн-развлечения, онлайн-торговля, сервисы доставки, по-прежнему процветают, набирают новых сотрудников, строят стратегические планы по захвату рынков.

Формальным сроком, после которого «технически» можно просить о повышении зарплаты, согласованной на собеседовании, считается год. Но бывает, что уже на испытательном сроке сотрудник проявляет себя так ярко, что получает шанс или право заговорить о прибавке.

Сейчас время экономии, поэтому без оснований автоматического повышения зарплаты ждать не стоит. Вескими причинами будут следующие: вы выполняете больше функций, чем прописано в вашем контракте, чем оговаривалось при приеме на работу, чем вы выполняли год-полтора назад;

изменился объем работы: компания выросла, были «оптимизированы» отделы;

выросла степень вашей ответственности: появились подчиненные или вы теперь принимаете участие в более сложных проектах;

ваша работа напрямую влияет на доходы компании, и вы можете это посчитать, но на зарплате это пока не отражается. Наталья Хозицкая, консультант по выбору профессии и планированию карьеры

Какую прибавку в зарплате просить разумно

Нет смысла заводить разговор о повышении зарплаты, не понимая, сколько вы хотите получать, ведь рано или поздно вопрос об этом прозвучит. Если будете колебаться, проявите неуверенность, то и в ответ получите «я подумаю». В рамках той компании, где вы уже трудитесь, рассчитывать на большую прибавку было бы слишком оптимистично. Разовая прибавка к окладной части может составить 10–20% в зависимости от убедительности ваших аргументов и регламентов, принятых в компании. Измениться может не оклад, а система бонусного вознаграждения, особенно если вы участвуете в продажах и работе с клиентами. Это также зависит от принятых в компании норм, но договориться о такой прибавке обычно бывает проще, поскольку она напрямую зависит от ваших результатов и прибыли компании, риск для работодателя в этом варианте меньше. Наталья Хозицкая, консультант по выбору профессии и планированию карьеры

Проанализируйте рынок и собственную ценность. Разберитесь, сколько стоит специалист вашего уровня, опираясь на свою зону ответственности, должностные обязанности, квалификацию и опыт. Вы также должны хотя бы примерно представлять, как идут дела у компании, каков фонд оплаты труда на ваш отдел.

Борис Сысоев, специалист по отбору и развитию персонала, основатель IT-стартапов MyResume.ru и TestOnJob.ru

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Соберите, оцените и опишите результаты своей работы. Превратите их по возможности в цифры и привяжите к интересам компании. Вариант «Я выучил весь английский или освоил весь Excel» не подходит, поскольку он о ваших личных интересах, а не об интересах компании. А вот «Я изучил новую систему автоматизации, внедрил ее в процессы компании и сократил в разы время обработки на всех уровнях» — это хороший результат. Не говоря уже о таких результатах, которые приводят напрямую к повышению продаж, привлечению клиентов, увеличению прибыли. Наталья Хозицкая, консультант по выбору профессии и планированию карьеры

Говорить о повышении зарплаты нужно с позиции пользы для компании, лично для руководителя. Если человек заявляет, что ему нужен ремонт автомобиля, путевка в санаторий для жены или деньги на лечение ребенка, то лучше попросить единовременную выплату. Для повышения зарплаты требуется продемонстрировать свою ценность. Расскажите о новой, придуманной вами (!) схеме привлечения клиентов или их поощрения, набросайте план сокращения издержек при проведении PR-кампании, расскажите о том, что после ваших грамотных рассылок прибыль компании увеличилась на 10%. Продемонстрируйте лояльность к компании и готовность трудиться на ее благо дальше.

Наталья Сторожева, генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива»

Расслабьтесь: просить о повышении зарплаты — это нормально. А вот сидеть на одном месте и с одним и тем же доходом — нет. Руководитель оценит ваше желание расти. Анастасия Галкова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner

Что самое страшное может случиться после разговора о повышении зарплаты? Вам не поднимут зарплату. Что ж, многие это проходили — и справились. Но у пессимистичного исхода есть полезные побочные эффекты:

вы получаете обратную связь о своей работе от руководителя;

тренируете навыки эмпатии, эффективного общения и переговоров;

выясняете, самостоятельно и/или с помощью руководителя, в каких направлениях могли бы развиваться, каких навыков и знаний вам пока объективно не хватает;

прислушиваетесь к себе и своим ощущениям от отказа — может, пора двигаться дальше, не смиряться, а настроиться на смену места работы?

Как не надо просить о прибавке

Перечислим основные ошибки, которые совершают сотрудники, желающие поговорить с руководителем о повышении зарплаты.

Не готовятся к разговору, заводят его между делом, говорят впопыхах.

Начинают разговор «на эмоциях», используя формулировки типа «Я тут у вас как раб на галерах тружусь» или «Работаю без сна и отдыха, неделю семью не видел, а на хлеб с икрой не хватает». Кстати, вторая формулировка характеризует вас как неэффективного сотрудника, который не умеет грамотно распоряжаться временем — и вряд ли заслуживает повышения в должности или зарплате.

Аргументируют просьбу своими собственными интересами, а не интересами компании.

Давят на жалость — рассказывают про трудности с ипотекой, про безработного супруга, больных родственников, большие расходы на маленьких детей.

Приводят в качестве аргумента слухи и сплетни: «Почему Петрову зарплату повысили, а мне нет?»

Обвиняют коллег в том, что они недорабатывают (это может произойти неосознанно, но сильно навредит репутации сотрудника, который таким образом «надевает белое пальто»).

Не оцифровывают свои результаты и потому не могут показать, каким образом их работа влияет на общий результат компании.

Просят прибавку на низкоквалифицированной работе (работодателю будет проще и дешевле нанять нового сотрудника).

Начинают разговор в состоянии волнения или страха — и из-за этого используют «просящие» интонации, с которыми слова звучат неуверенно и неубедительно.

Идут к руководителю с предложением, предварительно не оценив актуальность своих компетенций и ситуацию на рынке труда, не сравнив свою зарплату с рыночной (а компания всегда сравнивает!).

Заводят разговор о повышении зарплаты, не имея «в рукаве» заметных достижений, работая «от звонка до звонка», хуже того — после каких-либо профессиональных неудач, провальных проектов.

Ставят ультиматумы, угрожают увольнением и намекают на то, что заберут клиентов.