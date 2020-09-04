Обманула МФО? Вам к финансовому уполномоченному!

Итоги работы уполномоченного за I полугодие 2020 года

За I полугодие к финансовому уполномоченному было направлено 323 обращения от клиентов МФО, около 40% из них пришлось на жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Татарстана.

Треть обращений связана с невозвратом МФО платы за дополнительные услуги. Как показывает практика рассмотрения таких споров, говорится на сайте финансового уполномоченного, нередко кредитор получает согласие от заемщика на оформление дополнительных услуг (страховых продуктов, юридической консультации, СМС-информирования и др.) с нарушением законодательства или не получает согласия вовсе. Например, в сфере онлайн-займов имеют место ситуации, когда МФО предустанавливает отметку о согласии клиента на приобретение дополнительной услуги.