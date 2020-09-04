Как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль с первого раза?

Может так случиться, что у организации за определённые отчетные (налоговые) периоды не было доходов и расходов. В «нулевой» декларации не нужно представлять все листы. Ее состав зависит от способа уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, который применяет организация, и периода, за который надо отчитаться (п. п. 1.1, 1.3 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

Состав декларации по налогу на прибыль

Сразу скажем, что она имеет сложную структуру: состоит из 9 листов и двух приложений. Сами листы тоже зачастую имеют продолжение и своё приложение.

Свою специфику имеет декларация по налогу на прибыль по консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). В ней отражают данные о доходах и расходах каждого участника и в целом по КГН.

В декларацию по налогу на прибыль по КГН необходимо включить (п. 1.13 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль):

титульный лист (лист 01);

подраздел 1.1 разд. 1;

лист 02;

Приложения № 1 и № 2 к листу 02;

Приложения № № 6, 6а и 6б к листу 02.

Что заполнять

Как видно из бланка, отдельные листы и части декларации по прибыли заполняют в зависимости от ситуации. Большую их часть в общем случае компании вообще не заполняют.

Обычно в декларацию включают (обязательный минимум):

титульный лист;

подразделы 1.1 и 1.2 разд. 1;

лист 02;

Приложения 1 и 2 к листу 02.

Состав декларации также может отличаться в зависимости от периода подачи – за отчетный или налоговый период.

СТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЯСНЕНИЕ Подразделы 1.2 и 1.3 Раздела 1 Приложения № 3, 4, 5 и 7 к Листу 02 Листы 03-09 и Приложение № 1 к Листу 09 Приложения № 1 и 2 к декларации Заполняют только: если есть доходы/расходы/убытки или средства, подлежащие отражению в указанных подразделах, листах и приложениях;

налоговый агент;

есть обособленные подразделения Подраздел 1.2 Раздела 1 Не заполняют за налоговый период Приложение N 4 к Листу 02 Заполняют только за 1 квартал и налоговый период. Лист 06 Заполняют только НПФ Лист 07 Заполняют при получении целевого финансирования, целевых поступлений и других средств, указанных в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ. И только за налоговый период. Лист 08 Заполняют при самостоятельной (симметричной/обратной) корректировке налоговой базы, налога (убытков). И только за налоговый период. Лист 09 и приложения к нему Заполняют за налоговый период КИК

По итогам других отчетных периодов (за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев) организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, заполняют:

титульный лист (Листа 01);

подраздел 1.1 Раздела 1;

Лист 02.

Возможно, что по завершении квартала компания утратила основания уплачивать только квартальные платежи. Значит, надо подать декларацию и отразить в ней уже ежемесячные авансы, подлежащие уплате в следующем квартале.

Особая ситуация возникает, когда основания уплачивать только квартальные авансовые платежи вы утратили в IV квартале и начинаете уплачивать ежемесячные авансовые платежи в I квартале следующего года.

При осуществлении соответствующих операций и/или наличии обособленных подразделений они заполняют также подраздел 1.3 Раздела 1, Приложение № 5 к Листу 02 и Листы 03, 04, 05.

Организация с обособленными подразделениями по окончании каждого отчетного и налогового периода заполняет декларацию по организации с распределением прибыли по обособленным подразделениям или по группе обособленных подразделений.

В ИФНС по месту нахождения обособки сдают:

титульный лист (Лист 01);

подраздел 1.1 Раздела 1;

подраздел 1.2 Раздела 1 (при уплате в течение отчетных (налогового) периодов ежемесячных авансов);

расчет налога (Приложение № 5 к Листу 02) к уплате по месту нахождения данного обособленного подразделения.

Организации, перешедшие полностью на ЕНВД, УСН, применяющие ЕСХН, а также в сфере игорного бизнеса заполняют по итогам налоговых периодов:

титульный лист (Лист 01) с кодом 238 по реквизиту «по месту нахождения (учета) (код)»;

подраздел 1.1 Раздела 1;

Лист 09 и Приложения № 1 к нему (при необходимости).

Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при применении УСН или ЕНВД, разобрано в КонсультантПлюс:

Если вы применяете УСН или уплачиваете ЕНВД, то подавать такую декларацию нужно только при получении отдельных видов доходов, например дивидендов от иностранных компаний, либо если вы – налоговый агент.

Организации, исполняющие обязанности налоговых агентов по исчислению налоговой базы и суммы налога, по удержанию у налогоплательщиков – получателей доходов и перечислению в бюджет налога (налоговые агенты) заполняют Расчет, состоящий из подраздела 1.3 Раздела 1 и Листа 03.

Организации, перешедшие полностью на ЕНВД, УСН, применяющие ЕСХН, а также доходы и расходы которых полностью относятся к игорному бизнесу заполняют по итогам отчетных (налоговых) периодов:

титульный лист (Лист 01) с кодом 231 по реквизиту «по месту нахождения (учета) (код)»;

подраздел 1.3 Раздела 1;

Лист 03.

Также заполняют, если доходы в виде дивидендов выплачивают только физическим лицам – акционерам и/или иностранным организациям.

Расчет не составляют, если выплачиваемые дивиденды полностью подлежат перечислению без удержания налога организациям, признаваемым налоговыми агентами.

Заполнить декларацию по налогу на прибыль при выплате дивидендов нужно в зависимости от того, кто и кому их выплачивает.

Организации, исполняющие обязанности налоговых агентов по НДФЛ заполняют Приложение № 2 к декларации.

Приложение № 2 к декларации сдают только за налоговый период.

Довольно распроcтранённая на практике сделка – продажа основных средств. Как отразить это в декларации по налогу на прибыль, рассказано в КонсультантПлюс:

Отражение операции по продаже основного средства в декларации по налогу на прибыль зависит от того, является оно амортизируемым или относится к имуществу, по которому амортизация не начисляется.

Советы Начинать заполнение декларации по налогу на прибыль лучше с приложений и листов, где отражают состав доходов и расходов (например, Приложения 1 и 2 к листу 02). Затем – лист 02, где обобщают все показатели, а также разд. 1 с подразделами. Обратите внимание, что при заполнении разделов декларации по налогу на прибыль под многими строками есть подсказки о том, из чего складывается конкретный показатель и/или какое условие должно соблюдаться. Их мы приводить не будем, т. к. они всегда есть в бланке.

Общие правила заполнения декларации по налогу на прибыль

Составляют нарастающим итогом с начала года.

Все значения стоимостных показателей указывают в полных рублях (кроме Приложения № 2 к декларации):

менее 50 копеек – отбрасывают;

50 копеек и более – округляют до полного рубля.

Сквозная нумерация с титульного листа (Листа 01) независимо от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов, листов и приложений к ним.

Порядковый номер страницы записывают, например, для первой страницы – 001, для двенадцатой – 012.

В каждом поле только один показатель. Исключение – дата (ДД.ММ.ГГГГ) и десятичная дробь (через точку).

Пример Доля налоговой базы, приходящейся на обособленное подразделение, составляет 56,234%. В декларации он должен выглядеть следующим образом: 56-.234——–. Для отрицательных чисел – знак минус в первом знакоместе слева.

Текст заполняют заглавными печатными символами.

В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах соответствующего поля проставляют прочерк.

Если для какого-либо показателя не нужно заполнять все знакоместа, то в незаполненных проставляют прочерки.

Пример Ставка налога на прибыль в размерах 2% и 13,5%: 2-.– 13.5-

При распечатке на принтере допустимо отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Расположение и размеры значений реквизитов не должны меняться. Печать шрифтом Courier New 16 – 18 пунктов.

Проставляют усиленную квалифицированную электронную подпись.

Как заполнять правопреемнику

Организация-правопреемник указывает:

в титульном листе по реквизиту «по месту нахождения (учета) (код)» – код 215 или 216;

в верхней его части – ИНН и КПП организации-правопреемника;

в реквизите «организация/обособленное подразделение» – наименование реорганизованной компании или её обособленного подразделения;

в реквизите «ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)» – ИНН и соответствующий КПП до реорганизации или по месту нахождения обособленных подразделений.

Если декларация не за реорганизованную организацию, то по реквизиту «ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)» прочерки.

Есть ещё детали и особенности, как заполнить декларацию по налогу на прибыль по реорганизуемой организации. Узнайте о них из КонсультантПлюс:

Декларацию за прежнюю организацию заполняйте в общем порядке. Особенности заполнения есть только в титульном листе и в разд. 1.

Заполнение при закрытии обособки

В случае принятия решения о прекращении деятельности (закрытии) своего обособленного подразделения уточненные декларации по нему, а также за последующие (после закрытия) отчетные периоды и текущий налоговый период сдают в налоговый орган по месту нахождения организации. При этом:

в титульном листе по реквизиту «по месту нахождения (учета) (код)» – код 223;

в верхней части – КПП по месту нахождения организации;

по реквизиту «ИНН/КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения» – КПП, который был присвоен организации налоговым органом по месту нахождения закрытой обособки.

В течение налогового периода руководство компании может принять решение закрыть ту или иную обособку.

Декларацию по закрытому подразделению, а также декларации по действующим подразделениям и по организации вы заполняете с учетом некоторых особенностей. Эти особенности связаны, в первую очередь, с порядком расчета налога при закрытии обособленного подразделения.

Заполнение при новом статусе обособки

По обособленному подразделению, у которого изменились полномочия по уплате налога на прибыль (авансовых платежей) в бюджет субъекта РФ (п. 2 ст. 288 НК РФ), при сдаче уточненной декларации за период, когда оно было ответственным, а к моменту сдачи уточненки таковым не является, по реквизиту «ИНН/КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения» – КПП организации по месту нахождения бывшего ответственного обособленного подразделения.

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Данный реквизит заполняется также:

при представлении по ответственному обособленному подразделению, изменившему свое место нахождения в пределах субъекта РФ с изменением КПП, уточненки – за период до изменения места нахождения;

при сдаче по обособке, изменившей место нахождения с изменением КПП, уточненки за период до изменения своего местонахождения.

В таких случаях указывают КПП, который имела организация до изменения места нахождения ответственного обособленного подразделения (обособки).

Заполнение титульного листа

РЕКВИЗИТ КАК ЗАПОЛНИТЬ ИНН и КПП Который присвоен тем налоговым органом, в который представляется декларация (есть особенности указания ИНН и КПП по реорганизованным организациям, а также КПП по закрытым обособленным подразделениям). Согласно документу, подтверждающему постановку на учет организации в налоговом органе по соответствующему основанию. Номер корректировки При заполнении первичной и уточненных деклараций за соответствующий налоговый (отчетный) период должна быть сквозная нумерация, где: для первичной декларации 0–;

уточненных – номер указывают последовательно (1–, 2–, 3– и т. д.). Недопустимо заполнение по уточненной декларации без ранее представленной первичной декларации. В уточненных декларациях при перерасчете налоговой базы и суммы налога на прибыль не учитывают результаты налоговых проверок за тот налоговый период, по которому сделан перерасчет налоговой базы и налога. При обнаружении налоговым агентом факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога на прибыль, он обязан внести необходимые изменения и представить уточненку. Уточненка должна содержать данные только по тем налогоплательщикам, в отношении которых обнаружены факты неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению суммы налога на прибыль. Для отражения номера корректировки информации по конкретным налогоплательщикам используют реквизит «Тип» в Разделе В Листа 03 Расчета. При этом в Титульном листе (Листе 01) уточненки по реквизиту «по месту нахождения (учета) (код)» указывают 231. Ошибки в налоговом учёте компании автоматически влекут за собой ошибки в декларации по налогу на прибыль. Ошибки налогового учета в уже поданной декларации по налогу на прибыль можно исправить двумя способами. При сдаче уточненных деклараций в их состав не включают: выплаты по ценным бумагам российских эмитентов (Приложение № 2 к декларации), если в эти сведения не вносится изменений. Налоговый (отчетный) период За который представлена декларация. Берут из Приложения № 1 к Порядку: 21 – первый квартал;

31 – полугодие;

33 – девять месяцев;

34 – год;

35 – один месяц;

36 – два месяца;

37 – три месяца;

38 – четыре месяца;

39 – пять месяцев;

40 – шесть месяцев;

41 – семь месяцев;

42 – восемь месяцев;

43 – девять месяцев;

44 – десять месяцев;

45 – одиннадцать месяцев;

46 – год;

50 – последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации и др. Представляется в налоговый орган (код) Код налогового органа, в который представляете декларацию. Первые две цифры – код региона, вторые две – порядковый номер ИФНС на его территории. По месту нахождения (учета) (код) Берут из Приложения № 1 к Порядку. Вот некоторые из кодов: 214 – по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком;

215 – по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком;

220 – по месту нахождения обособленного подразделения российской организации;

223 – по месту нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по закрытому обособленному подразделению;

226 – по месту учета организации, осуществляющей образовательную и/или медицинскую деятельность;

по месту учета организации – участника регионального инвестиционного проекта;

231 – по месту нахождения налогового агента – организации

234 – по месту учета театра/музея/библиотеки/концертной организации, являющихся бюджетными учреждениями (кроме применивших код 246);

235– по месту учета налогового агента, представляющего сведения о доходах, выплаченных физлицам;

236 – по месту учета организации, осуществляющей социальное обслуживание граждан

246 – по месту учета музея/театра/библиотеки, учредителями которых – субъекты РФ или муниципальные образования и др. Организация/обособленное подразделение Полное наименование, соответствующее учредительным документам (при наличии латинской транскрипции указывают её) Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код) Берут из Приложения № 1 к Порядку: 1– преобразование;

2 – слияние;

3 – разделение;

5 – присоединение;

6 – разделение с одновременным присоединением;

9 – изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения;

0 – ликвидация. Есть особенность по закрытому обособленному подразделению и по которому изменились полномочия по уплате налога на прибыль (авансовых платежей) в бюджет субъекта РФ, а также в случаях изменения места нахождения обособленных подразделений. Номер контактного телефона Специальных требований нет Количество страниц и листов На которых составлена декларация и подтверждающих документов или их копий, вкл. документы или их копии, подтверждающие полномочия представителя, приложенных к декларации

Заверение декларации

Заполнение раздела титульного листа «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Декларации, подтверждаю» зависит от того, кто её заверяет.

КТО КАК ЗАПОЛНЯТЬ Руководитель организации Ставят 1 и построчно фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя полностью + личная подпись и дата подписания Представитель налогоплательщика Ставят 2 Если это физлицо – построчно фамилия, имя, отчество представителя полностью + личная подпись и дата подписания, а также вид документа, подтверждающего полномочия. Если юрлицо, то построчно полностью фамилия, имя, отчество физлица, уполномоченного в соответствии с документом от юридического лица удостоверять достоверность и полноту сведений, указанных в декларации. Наименование организации – представителя налогоплательщика, налогового агента Наименование юрлица – представителя налогоплательщика Подпись Лица, сведения о котором указаны по строке «фамилия, имя, отчество полностью» и дата подписания

Налоговый агент заверяет декларацию по этим же правилам.

Общие правила заполнения Раздела 1

Указывают сведения о сумме налога к уплате в бюджет по данным налогоплательщика (налогового агента).

Организация, не уплачивающая налог на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений, в Разделе 1 показатели приводит в целом по организации.

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Организация с обособками в декларации, сдаваемой по месту учета самой организации, в подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 платежи в бюджет субъекта РФ указывает в суммах, по организации без учета платежей входящих в ее состав обособленных подразделений.

В декларации по месту нахождения обособленного подразделения (ответственной обособки) в подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 платежи в бюджет субъекта РФ указывают в суммах по данному обособленному подразделению (их группе).

ОКТМО

Код муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого происходит уплата налога на прибыль.

Указывают в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013.

Свободные знакоместа справа заполняют прочерками. Например, для восьмизначного кода ОКТМО 12445698 указывают 12445698–.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Правопреемник при сдаче декларации за последний налоговый период и уточнёнок за реорганизованную организацию в Разделе 1 указывает код по ОКТМО того муниципального образования, на территории которого находилась реорганизованная организация или ее обособленные подразделения.

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В Разделе 1 декларации по закрытой обособке указывают код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого оно находилось.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ

При изменении организацией или ее обособленным подразделением своего места нахождения и уплате налога на прибыль (авансовых платежей) в течение отчетного (налогового) периода в бюджеты разных субъектов РФ, можно в составе уточненной декларации представить соответствующее количество страниц подразделов 1.1 и 1.2 Раздела 1.

Пример: При изменении места нахождения 1 августа в уточненной декларации за полугодие сумму доплаты (уменьшения) аванса за полугодие и ежемесячный аванс по сроку уплаты «не позднее 28 июля» указывают в подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 с ОКТМО по старому месту нахождения. На отдельной странице подраздела 1.2 Раздела 1 с новым ОКТМО приводят суммы ежемесячных авансов со сроком уплаты «не позднее 28 августа» и «не позднее 28 сентября». Заполнение Подраздела 1.1 Раздела 1 Указывают суммы авансов и налога к уплате в бюджеты всех уровней по итогам отчетного (налогового) периода. СТРОКА КАК ЗАПОЛНЯТЬ 040 Сумма налога к доплате в федеральный бюджет, которую переносят из строки 270 Листа 02 050 Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет – из строки 280 Листа 02 070 Сумма налога к доплате в бюджет субъекта РФ – из строки 271 Листа 02 080 Сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта РФ – из строки 281 Листа 02

Организации, имеющие обособленные подразделения, суммы авансов и налога к доплате или уменьшению в бюджеты субъектов РФ по месту нахождения этих обособок (ответственных обособок) и своего места нахождения указывают в Приложениях № 5 к Листу 02 и данные строк 100 (к доплате) и 110 (к уменьшению) указанных приложений отражают, соответственно, по строкам 070 и 080 подраздела 1.1 Раздела 1.

Заполнение Подраздела 1.2 Раздела 1

Заполняют, кто исчисляет ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль.

СТРОКА КАК ЗАПОЛНЯТЬ 001 Не заполняют в декларациях за 1 квартал, полугодие, а также за 9 месяцев, если суммы ежемесячных авансов на 1 квартал следующего налогового периода идентичны ежемесячным авансам на 4 квартал текущего налогового периода. Т. е. строки 290, 300, 310 Листа 02 идентичны строкам 320, 330 и 340. При отличии суммы ежемесячных авансов на 1 квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансов на 4 квартал текущего налогового периода (в частности, в связи с закрытием обособок/реорганизацией) в декларацию за 9 месяцев включают две страницы подраздела 1.2 Раздела 1 с кодами: 21 – первый квартал;

24 – четвертый квартал. Код 21 указывают также уплачивающие авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли при переходе с начала следующего налогового периода на общий порядок уплаты налога. При переходе с общего порядка уплаты на авансы ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли в декларацию за 9 месяцев включают одну страницу подраздела 1.2 Раздела 1 с кодом 24. В случае заполнения уточненки, по которой снимаются полностью ежемесячные авансовые платежи, отраженные ранее в подразделе 1.2 Раздела 1 с кодом 21 и/или с кодом 24, в неё включают подраздел 1.2 Раздела 1 с кодом 21 и/или с кодом 24 с указанием нулей по строкам 120-140 и 220-240. 120, 130, 140 Суммы ежемесячных авансов к уплате в федеральный бюджет как 1/3 суммы по строкам 300 или 330 Листа 02. Ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода делают в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Соответственно, первый, второй и третий срок уплаты – это последний день каждого из трех сроков уплаты, приходящихся на квартал, следующий за отчетным периодом, или на 1 квартал следующего налогового периода. 220, 230, 240 Суммы ежемесячных авансов к уплате в бюджет субъекта РФ как 1/3 суммы, указанной по строкам 310 или 340 Листа 02. При наличии обособленных подразделений при сдаче декларации в т. ч. по месту их нахождения (ответственных обособок) суммы ежемесячных авансов к уплате в бюджет субъекта РФ указывают соответственно по строкам 220-240. Их сумма должна соответствовать строкам 120 или 121 Приложений № 5 к Листу 02.

Если организация делает авансовые платежи по фактической прибыли, декларацию по налогу на прибыль нужно заполнять ежемесячно. Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли, смотрите в КонсультантПлюс:

В декларации по итогам 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяцев обязательно включите титульный лист, подраздел 1.1 разд. 1 и лист 02.

Заполнение Листа 02

По реквизиту «Признак налогоплательщика (код)» указывают 01, кроме указанных ниже организаций.

КОД КТО УКАЗЫВАЕТ 02 Сельскохозяйственный товаропроизводитель, уплачивающий налог по деятельности, связанной с: реализацией произведенной им с/х продукции;

реализацией произведенной и переработанной им собственной с/х продукции. 03 Резидент особой (свободной) экономической зоны – по деятельности, связанной с включением организации в Реестр резидентов особой (свободной) экономической зоны 06 Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития – по доходам от деятельности при исполнении соглашения о ведении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 14 Есть статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – в отношении деятельности в рамках договора на оказание услуг по обращению с ТКО

Указанными выше организации Лист 02 по иным видам деятельности заполняют с указанием по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)» кода 01.

Код 07, если Лист 02 составляет организация – участник региональных инвестиционных проектов, а код 08 – участник специальных инвестиционных контрактов, которые соответствуют условиям применения нулевых и пониженных налоговых ставок.

СТРОКА КАК ЗАПОЛНЯТЬ 010 Доходы от реализации, сформированные по данным налогового учета и указанные по строке 040 Приложения № 1 к Листу 02 020 Общая сумма внереализационных доходов, учтенных за отчетный (налоговый) период и указанных по строке 100 Приложения № 1 к Листу 02 030 Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, сформированные в соответствии со статьями 252-264, 279 НК РФ и указанные по строке 130 Приложения № 2 к Листу 02 040 Внереализационные расходы, указанные по строке 200 Приложения № 2 к Листу 02, а также убытки, приравниваемые к внереализационным расходам в соответствии с п. 2 ст. 265 НК РФ и указанные по строке 300 Приложения № 2 к Листу 02 050 Суммы убытков, не принимаемых для целей налогообложения или принимаемых с учетом ст. 268, 275.1, 276, 279, 323 НК РФ По строкам 010, 030, 050 не учитывают доходы, расходы и убытки, отраженные в Листах 05 и Листе 06 (кроме строки 241) По строкам 010 – 050 не указывают: суммы полученных доходов в виде средств целевого финансирования, целевых поступлений;

других доходов, указанных в ст. 251 НК РФ;

произведенных за счет этих доходов расходов, которые учитывают отдельно от доходов и расходов от деятельности, связанной с производством и реализацией, и доходов и расходов от внереализационных операций. 060 Общая сумма прибыли (убытка) от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационных операций (строка 010 + строка 020 – строка 030 – строка 040 + строка 050). Если показатель имеет отрицательное значение, его указывают со знаком минус. 070 Общая сумма доходов, исключаемых из прибыли, отраженной по строке 060 Листа 02. К таким доходам относят, в частности: доходы по операциям с отдельными видами долговых обязательств, указанных в п. 4 ст. 284 НК РФ;

доходы от долевого участия в иностранных организациях, отражаемые в строке 010 Листа 04 с кодами вида дохода 4 и 5;

сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка от реализации ценных бумаг, полученных в результате новации, отраженного по строке 040 Листа 05 с кодом вида операции 2. Направляемую на покрытие убытка прибыль отражают соответственно по строке 050 Листа 05 с кодом вида операции 2. Этот порядок также применяют профессиональные участники рынка ценных бумаг, не осуществляющими дилерскую деятельность и являющимися первичными владельцами ценных бумаг, полученных в результате новации;

доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01. 2007, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода) по ставкам в соответствии со ст. 284 НК РФ (Лист 03). 100 См. формулу в бланке декларации. Данный порядок расчета учитывает право налогоплательщика направить убытки, определенные с учетом всех доходов (расходов), формирующих общую налоговую базу, на уменьшение налоговой базы (прибыли) по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами (строки 100 Листа 05) в соответствии с п. 24 ст. 280 НК РФ. Если показатель имеет отрицательное значение, указывают со знаком минус. 110 В декларациях за 1 квартал и за налоговый период сумму убытка или его части, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, переносят из строки 150 Приложения № 4 к Листу 02 с кодами 01, 03, 04, 06, 07, 08 и 14 по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)». За иные отчетные периоды определяют исходя из данных: строк 160, 161 Приложения № 4 с кодами 01, 03, 04, 06, 07, 08 и 14 в декларации за предыдущий налоговый период;

строки 010, 135, 136 Приложения № 4 с кодами 01, 03, 04, 06, 07, 08 и 14 в декларации за 1 квартал текущего налогового периода;

строки 100 Листа 02 за отчетный период, за который составляете декларацию. 120 Налоговая база для исчисления налога как разница строк 100 и 110. Если строка 100 имеет отрицательное значение, по строке 120 указывают ноль (0). 130 и 170 Заполняют организации, для которых законами субъектов РФ понижена ставка в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты регионов. По строкам 140 – 170 указывают налоговые ставки в соответствии со статьями 284, 284.1, 284.3, 284.3-1, 284.4, 284.5, 284.6, 284.8, 284.9 и 288.1 НК РФ. 171 Реквизиты закона субъекта РФ, которым установлена примененная пониженная налоговая ставка для исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет субъекта РФ. При этом последовательно указывают номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта. Для каждого из указанных реквизитов отведено по 4 знакоместа. Если соответствующий реквизит имеет меньше 4-х знаков, свободные знакоместа слева заполняют нулями. Ниже 15 знакомест предназначены для указания номера закона субъекта РФ. Не заполняют, если есть обособленные подразделения и исчисление налога в бюджеты регионов происходит по отдельным расчетам в Приложениях № 5 и 6а к Листу 02. 200 Сумму исчисленного налога в бюджет субъекта РФ организация, не имеющая обособленных подразделений, определяет путем умножения строк 120 и/или 130 (налоговая база) на ставки налога на прибыль, действующие по месту нахождения (строки 160 и/или строки 170). Имеющие обособленные подразделения – по отдельному расчету в Приложениях № 5 к Листу 02 в разрезе обособок или их групп. По строке 200 указывают значение, определенное путем сложения данных о суммах исчисленного налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ из строк 070 Приложений № 5 к Листу 02 по каждому обособленному подразделению, по организации без входящих в нее обособок или по группе обособленных подразделений. 210 – 230 Суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период: организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в декларациях за соответствующий отчетный период, – суммы по декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;

организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, – суммы исчисленных авансов по декларации за предыдущий отчетный период;

организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, – суммы исчисленных авансов по декларации за предыдущий отчетный период;

суммы авансовых платежей, доначисленных (уменьшенных) по камеральной проверке декларации за предыдущий отчетный период, результаты которой учтены налогоплательщиком в декларации за последующий отчетный (налоговый) период. Организации, у которых выплаченная за пределами РФ сумма налога на прибыль зачтена в предыдущем отчетном периоде (строки 240-260) в уплату налога на прибыль в России за указанный отчетный период, суммы начисленных авансов за отчетный (налоговый) период (строки 210-230) уменьшают на сумму указанного зачтенного налога. Организации, которые в предыдущем отчетном периоде уменьшили сумму исчисленного аванса на сумму торгового сбора (строка 267 Листа 02 за предыдущий отчетный период, равная строке 266 Листа 02 за отчетный (налоговый) период), уменьшают суммы начисленных авансов за отчетный (налоговый) период (строки 210 и 230) на сумму сбора. Организации, которые в предыдущем отчетном периоде уменьшили суммы исчисленных авансов на сумму инвестиционного налогового вычета (строки 268 и 269 Листа 02 за предыдущий отчетный период), уменьшают суммы начисленных авансов за отчетный (налоговый) период (строки 210-230) на сумму указанного вычета. Имеющие обособленные подразделения строку 230 определяют в общем порядке. При этом сумма начисленных авансов в бюджет региона в целом по организации должна быть равна сумме строк 080 Приложений № 5 к Листу 02 по каждому обособленному подразделению, по организации без входящих в ее состав обособок или по их группе. 240 – 260 Показатели не могут превышать показатели по строкам 180, 190 и 200 265, 266 и 267 Организации, не имеющие обособленных подразделений (а также когда обособки находятся на территории только одного субъекта РФ и при уплате налога применяют положения абзаца второго п. 2 ст. 288 НК РФ), по строке 267 указывают сумму уплаченного торгового сбора из строки 265. Однако, если она (строка 265) превышает исчисленный по итогам соответствующего отчетного (налогового) периода аванс (налога) (строка 200), торговый сбор учитывают по строке 267 в пределах этого исчисленного авансового платежа (налога). Таким образом, строка 267 не может быть больше строки 200. Если зачет налога, уплаченного за пределами РФ (строка 260) и учёт уплаченного торгового сбора (строка 267), то суммы засчитываемого налога и торгового сбора в совокупности не могут превышать сумму аванса (налога) по строке 200. Имеющие обособленные подразделения сумму торгового сбора, на которую уменьшают исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта РФ по месту нахождения этих обособок, исчисляют в Приложениях № 5 к Листу 02 и отражают по соответствующим строкам Листа 02. 268 и 269 Сумму расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет (строка 268), переносят из строк 050 Раздела Г Приложения № 7 к Листу 02. Сумму инвестиционного налогового вычета, учитываемую в текущем налоговом (отчетном) периоде (строка 269), переносят из строки 050 Раздела А с кодом 5 по реквизиту «Расчет составлен (код)» Приложения № 7 к Листу 02. При наличии обособленных подразделений строку 269 определяют путем суммирования строк 050 Разделов А с кодами 1, 2, 3 или 4 по реквизиту «Расчет составлен (код)». При этом строка 269 должна быть равна сумме строк 098 Приложений № 5 к Листу 02. 270 Сумма налога к доплате в федеральный бюджет как разница строки 190 и суммы строк 220, 250 и 268, если показатель строки 190 превышает сумму указанных строк (строка 190 – строка 220 – строка 250 – строка 268, если строка 190 больше суммы строк 220, 250 и 268). 271 Сумма налога к доплате в бюджет субъекта РФ как разница строки 200 и суммы строк 230, 260 и 269, если показатель строки 200 превышает сумму указанных строк (строка 200 – строка 230 – строка 260 – строка 269, если строка 200 больше суммы строк 230, 260 и 269). У организации, не имеющей обособленных подразделений, строки 270 и 271 должны соответствовать строкам 040, 070 подраздела 1.1 Раздела 1. Организации, уплачивающие торговый сбор, строка 271 – это разница строки 200 и суммы строк 230, 260 и 267, если показатель строки 200 превышает сумму указанных строк (т. е. строка 271 = строка 200 – строка 230 – строка 260 – строка 267, если строка 200 больше суммы строк 230, 260 и 267). 280 Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет определяется в виде разницы суммы строк 220, 250, 268 и строки 190, если показатель строки 190 меньше суммы строк 220, 250, 268, то есть (строка 220 + строка 250 + строка 268) – строка 190, если показатель строки 190 < (строка 220 + строка 250 + строка 268). 281 Сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта РФ как разницу суммы строк 230, 260, 269 и строки 200, если показатель строки 200 меньше суммы указанных строк. То есть (строка 230 + строка 260 + строка 269) – строка 200, если строка 200 < (строка 230 + строка 260 + строка 269). При этом у организации без обособок строки 280 и 281 равны соответственно строкам 050 и 080 подраздела 1.1 Раздела 1. Организации, уплачивающие торговый сбор, по строке 281 налог к уменьшению в бюджет региона определяют в виде разницы суммы строк 230, 260, 267 и строки 200, если показатель строки 200 меньше суммы указанных строк. То есть строка 281 = (строка 230 + строка 260 + строка 267) – строка 200, если строка 200 < (строка 230 + строка 260 + строка 267). Имеющие обособленные подразделения сумму налога к доплате или к уменьшению в бюджет субъекта РФ по месту нахождения этих обособок исчисляют в Приложениях № 5 к Листу 02 и отражают по соответствующим строкам Листа 02. 290 Сумму платежей определяют как разницу между суммой исчисленного налога за отчетный период по строке 180 и суммой исчисленного налога по такой же строке Листа 02 за предыдущий отчетный период. Если такая разница отрицательна или равна нулю, ежемесячные авансовые платежи не делают. Показатель строки равен сумме строк 120, 130, 140, 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1. Например, в декларации за 9 месяцев по строке 290 указывают сумму ежемесячных авансовых платежей на 4 квартал, исчисленную как разность строки 180 декларации за 9 месяцев и строки 180 декларации за I полугодие. В декларации за 1 квартал указывают сумму ежемесячных авансов к уплате во 2 квартале. Она будет равна сумме исчисленного налога по строке 180 декларации за 1 квартал. 300 и 310 Суммы ежемесячных авансовых платежей в федеральный бюджет и в бюджет субъекта РФ, которые рассчитывают аналогично строке 290. По срокам уплаты ежемесячные авансы в указанные уровни бюджетов распределяют равными долями в размере 1/3 суммы платежа на квартал. Если платеж не делится по трем срокам уплаты без остатка, остаток прибавляют к ежемесячному авансовому платежу по последнему сроку уплаты. Организации, у которых выплаченная за пределами РФ сумма налога на прибыль зачтена в отчетном (налоговом) периоде в уплату налога в РФ, а также у которых исчисленная сумма авансов (налога) уменьшена на торговый сбор/инвестиционный налоговый вычет, сумму ежемесячных авансовых платежей исчисляют в указанном выше порядке и отражают по строкам 290-310 в полном объеме. При наличии обособленных подразделений сумму ежемесячных авансов к уплате в бюджет субъекта РФ по месту их нахождения определяют в указанном выше порядке в целом по организации. Она должна быть равна сумме строк 120 и 121 Приложений № 5 к Листу 02. По строкам 290 – 310 указывают сумму ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за отчетным периодом, за который представлена декларация Строки 290 – 310 не заполняют: в декларации за налоговый период;

организации, уплачивающие только квартальные авансы по итогам отчетного периода;

перешедшие на исчисление ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли. 320 – 340 Заполняют в декларации за 9 месяцев. Указывают сумму ежемесячных авансов, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода. Сумму ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал принимают равной сумме ежемесячных авансов к уплате в 4-м квартале (кроме случаев см. выше). Заполняют также в декларациях за 11 месяцев уплачивающие авансы ежемесячно по фактической прибыли при переходе с начала следующего налогового периода на общий порядок уплаты налога. 350 и 351 Заполняют участники региональных инвестиционных проектов

Заполнение Приложения № 1 к Листу 02

СТРОКА КАК ЗАПОЛНЯТЬ 010 Общая сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, исчисленная в соответствии со ст. 248 и 249 НК РФ. 020 Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. погашения) ценных бумаг с учетом положений п. 11, 12, 14-19 ст. 280 НК РФ 021 Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, ниже: минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг;

либо отклонения от расчетной стоимости инвестиционного пая. Не заполняют, если фактическая (рыночная) цена реализации или иного выбытия ценных бумаг: в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки;

либо соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая. Указывают сумму отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) обращающихся ценных бумаг в случае: совершения сделки вне организованного рынка;

ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг;

отклонения от расчетной стоимости инвестиционного пая. 022 Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, ниже (минимальной) расчетной цены с учетом предельного отклонения цен, определяемая в соответствии с п. 6 ст. 280 НК РФ. Не заполняют, если фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг удовлетворяет условиям, предусмотренным абзацами первым, пятым, шестым и седьмым п. 6 ст. 280 НК. Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, ниже: минимальной цены, определенной исходя из расчетной цены и предельного отклонения цен (п. 16 ст. 280 НК РФ);

отклонения от расчетной стоимости инвестиционного пая. Строки 020 – 022 заполняют только профессиональные участники рынка ценных бумаг 023 Выручка от реализации, выбытия, в т. ч. погашения ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. Доходы от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в т. ч. погашения или частичного погашения их номинальной стоимости) определяют исходя из: цены реализации или иного выбытия ценной бумаги;

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщику покупателем;

суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включают суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 024 Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг – в случае совершения сделки с обращающимися бумагами вне организованного рынка – ниже минимальной цены сделок на дату совершения 027 Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса По строкам 011 – 030 приводят данные о выручке по отдельным видам операций 100 Внереализационные доходы, в частности: проценты, полученные (начисленные) по государственным и муниципальным ценным бумагам, другим эмиссионным ценным бумагам на дату выплаты эмитентом процентного (купонного) дохода или дату реализации ценных бумаг или последнюю дату отчетного периода и облагаемые по ставкам, установленным п. 1 и 4 ст. 284 НК РФ;

проценты, полученные (начисленные) по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по иным долговым обязательствам (вкл. ценные бумаги) при нахождении долговых обязательств у налогоплательщика. Кроме процентов, полученных (начисленных) по процентному векселю, также отражают полученные (начисленные) проценты в виде дисконта по дисконтному векселю;

доходы от долевого участия в других организациях, а также купонный (процентный) доход по государственным и муниципальным ценным бумагам, в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее 3-х лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается у источника выплаты. Данные формируют на основании налогового учета;

доходы, полученные от операций с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, а также по операциям хеджирования;

при осуществлении операции хеджирования доходы учитывают при определении налоговой базы, при расчете которой учитывают доходы, связанные с объектом хеджирования;

суммы восстановленных расходов на кап. вложения. Показатель должен быть больше или равен сумме строк 101 – 106. 106 Доходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, вкл. банки, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке 200 – 220 Налоговые базы по доходам от участия в инвестиционном товариществе, определенные отдельно в разрезе операций, приведенных в п. 4 ст. 278.2 НК РФ. Доходы, полученные по операциям в рамках инвестиционного товарищества, указывают с учетом уменьшения их на: расходы, указанные в п. 6 и 7 ст. 278.2 НК РФ;

убытки предыдущих налоговых периодов, учитываемые в соответствии со ст. 283 НК РФ. Налоговые базы, отраженные по строкам 201, 202 и 203, формируют показатель строки 200, который учитывают при определении показателя строки 100 Листа 02. Показатели строк 210 и 220 учитывают при определении показателей Листа 05. При получении убытков по отдельным операциям от участия в инвестиционном товариществе суммы указывают по соответствующим строкам со знаком минус. Налоговая база по таким операциям признается равной нулю: показатели строк 201 и/или 202, и/или 203 не учитывают при определении показателя по строке 200;

показатели строк 210 и/или 220 не переносят в Лист 05. Таким образом, показатель строки 200 равен (строка 201, если строка 201 > 0) + (строка 202, если строка 202 > 0) + (строка 203, если строка 203 > 0). Строки 200 – 220 не заполняют при составлении деклараций по КГН.

Показатели Приложения № 1 к Листу 02 отражают без учета корректировок, указанных в Листе 08 декларации.

Заполнение Приложения № 2 к Листу 02

СТРОКА КАК ЗАПОЛНЯТЬ 010 Заполняют при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 020 Заполняют при оптовой, мелкооптовой и розничной торговле (кроме реализации товаров собственного производства). Указывают стоимость реализованных покупных товаров. Строки 010-030 не заполняют организации, применяющие кассовый метод определения доходов и расходов 040 Применяющие: метод «по начислению» – отражают расходы, относящиеся к косвенным расходам, в соответствии со ст. 318 НК РФ;

кассовый метод – расходы, признаваемые в уменьшение налоговой базы (ст. 273 НК). Показатель должен быть больше или равен сумме строк 041, 042, 043, 045, 046, 047 и 052. 041 Суммы начисленных налогов и сборов, страховых взносов, кроме перечисленных в ст. 270 НК РФ 042 – 043 Заполняют организации, предусмотревшие в учетной политике для целей налогообложения включение в состав расходов отчетного (налогового) периода: расходов на капвложения в размере не более 10% (не более 30% в отношении ОС из 3-7 амортизационных групп) первоначальной стоимости (кроме полученных безвозмездно);

и/или расходов в случаях достройки/дооборудования/реконструкции/модернизации/технического перевооружения/частичной ликвидации ОС. 045 Показывают расходы организации, использующей труд инвалидов, и принятые для целей налогообложения в порядке подп. 38 пункта 1 ст. 264 НК РФ 046 Расходы общественных организаций инвалидов, а также учреждений, единственный собственник имущества которых – общественные организации инвалидов. Расходы, указанные в подп. 38 и 39 п. 1 ст. 264 НК РФ, не могут быть включены в расходы, связанные с: производством и/или реализацией подакцизных товаров/минерального сырья/других полезных ископаемых и иных товаров по перечню Правительства РФ, по согласованию с общероссийскими организациями инвалидов;

оказанием посреднических услуг по реализации таких товаров, минерального сырья и полезных ископаемых. 047 Расходы на приобретение права на земельные участки и заключение договоров их аренды, указанных в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, и признаваемые прочими расходами, связанными с производством и/или реализацией, учитываемыми в текущем отчетном (налоговом) периоде. При этом расходы на приобретение права на земельные участки включают в строку 047, если договоры на их приобретение заключены с 01.01.2007 по 31.12.2011 048 – 051 Расшифровка указанных по строке 047 расходов в зависимости от способа признания их в целях налогообложения 052 – 055 Расходы, учитываемые в порядке ст. 262 и 267.2 НК РФ. В их состав плательщик, формирующий резерв предстоящих расходов на НИОКР, включает расходы за счет указанного резерва при реализации программ проведения научных исследований и/или опытно-конструкторских разработок. 059 Стоимость приобретения (создания) реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02) 060 Цена приобретения (создания) реализованного прочего имущества (кроме ценных бумаг, продукции собственного производства, покупных товаров, амортизируемого имущества), доходы от которого отражены по строке 014 Приложения № 1 к Листу 02, полученные в отчетном (налоговом) периоде, а также расходы, связанные с его реализацией. 061 Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс 070 Заполняют только профессиональные участники рынка ценных бумаг (вкл. банки) и отражают расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т. ч. погашением) реализованных (выбывших) ценных бумаг 071 Сумма отклонения фактических затрат на приобретение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, вне его выше максимальной цены сделок на организованном рынке на дату сделки;

либо отклонения от расчетной стоимости инвестиционного пая. Кроме того, отражают сумму отклонения фактических затрат на приобретение ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, выше расчетной цены с учетом предельного отклонения цен (с учетом п. 16 и 17 ст. 280 НК РФ). Не заполняют, если: фактическая (рыночная) цена приобретения ценных бумаг – в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на дату соответствующей сделки;

соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая, а также в случае, если фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг удовлетворяет условиям пп. 16-19 ст. 280 НК РФ. Показатель строки 071 не включают при подсчете расходов по строке 130. 072 Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. В т. ч. расходы, связанные с обращением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Расходы при реализации или ином выбытии (в т. ч. при погашении или частичном погашении номинальной стоимости) ценных бумаг определяют исходя из: цены приобретения ценной бумаги;

расходов, связанных с приобретением ценных бумаг;

затрат на реализацию;

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включают суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 073 Сумма отклонения фактических затрат на приобретение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, вне его – выше: максимальной цены сделок на организованном рынке на дату совершения сделки;

либо отклонения от расчетной стоимости инвестиционного пая. При заполнении строк 072 и 073 также учитывают право применения для налогообложения расчетной цены сделки (п. 19 ст. 280 НК РФ). 090 Суммы убытков предыдущих налоговых периодов по объектам обслуживающих производств и хозяйств, вкл. объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, которые могут быть учтены в течение 10 лет в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности 100 Соответствующая текущему отчетному (налоговому) периоду сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, признаваемая прочими расходами текущего периода в порядке п. 3 ст. 268 НК РФ, и учтенная ранее по строке 060 Приложения № 3 к Листу 02. 110 Сумма убытка от реализации права на земельный участок, признаваемая прочими расходами в текущем отчетном (налоговом) периоде 120 Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода и исчисленная в порядке подп. 1 п. 3 ст. 268.1 НК РФ. 131 – 134 Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период по ОС и НМА независимо от того, учтено ли подобное имущество на последний день отчетного (налогового) периода 135 Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике для целей налогообложения Если учетной политикой предусмотрено применение нелинейного метода, то сумму амортизации, начисленную этим методом, отражают по строке 133 с выделением амортизации по НМА по строке 134. Одновременно, при наличии объектов 8-10 амортизационных групп сумму амортизации, начисленную по ним линейным методом, указывают по строкам 131 и 132. При этом по строке 135 – код 2. 200 Заполняют независимо от применяемого метода определения выручки от реализации. Применяющие кассовый метод отражают показатели при наличии фактически понесенных расходов. Показатель по строке 200 должен быть больше или равен сумме строк с 201 по 206. Банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг и страховые организации по строке 200 отражают внереализационные расходы, не учтенные в расходах по строкам 010 или 020 Приложения № 2 к Листу 02, уменьшающих доходы от реализации. Кроме того, по строке 200 налогоплательщики указывают расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, а также по операциям хеджирования. При операциях хеджирования расходы учитывают при определении налоговой базы, при расчете которой учитывают доходы и расходы, связанные с объектом хеджирования. 202 Расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, произведенные общественными организациями инвалидов и организациями, использующими труд инвалидов, в которых: инвалиды от общего числа работников – не менее 50%;

доля расходов на оплату труда инвалидов – не менее 25% 204 Расходы на: ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС;

списание НМА;

суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации;

ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества);

охрану недр и другие аналогичные работы (если иное не установлено ст. 267.4 НК РФ). 205 Расходы: в виде признанных должником или подлежащих уплате им на основании вступившего в законную силу решения суда штрафов, пеней и/или иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств;

на возмещение причиненного ущерба. 206 Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность, вкл. банки, отражают сумму убытка, полученного по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке 400 Корректировка налоговой базы при реализации предоставленного права перерасчета налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам – когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. Показатель строки 400 учитывают при формировании строки 100 Листа 02 (кроме деклараций по КГН). 401 – 403 Расшифровка строки 400 по прошлым налоговым периодам, к которым относятся выявленные ошибки (искажения) В строки 400 – 403 не включают суммы доходов и убытков прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде, и отраженные по строке: 101 Приложения № 1 к Листу 02:

301 Приложения № 2 к Листу 02.

Показатели Приложения № 2 к Листу 02 отражают без учета корректировок, указанных в Листе 08 декларации.

Как видно, в Приложении № 2 к Листу 02 ничего не сказано про резерв по сомнительным долгам.