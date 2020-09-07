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Бежать по звонку в налоговую или нет? Обзор форума «Клерка»

Что обсуждали на форуме «Клерка» в первую неделю осени? Предлагаем вам краткий обзор самых интересных тем.

Бежать в инспекцию по звонку или нет? Этот вопрос давно обсуждается клерками. Вот в этот раз позвонил некий отдел оперативного контроля и желает видеть директора.

Самая обсуждаемая тема недели, причем на двух форумах «Клерка»: Может ли подрядчик взыскать с нас деньги через суд, якобы он их не получал?

Настоящая битва из-за кодов в платежке разгорелась в теме Размер удержаний в пл.поручении на аванс. Являются ли добровольные переводы работника бывшей жене алиментами?

Что делать если не были применены своевременно пониженные тарифы страховых взносов с апреля 2020 г.? Ответ на этот вопрос однозначен — пересчитать и пересдать отчетность.
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Открываем зал-лазертэг в гостинице, как его учесть. Такой вопрос задали в форуме. Вы тоже не знаете, что такое лазертэг? Зайдите в тему, там клеркам объяснили, что это такое.

Несколько тем так и остались без ответа:

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