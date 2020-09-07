Согласно официальной статистике, в улучшении жилищных условий ежегодно нуждаются сотни тысяч российских семей.
В Конституции РФ закреплено право каждого на жилище. В реализации этого права содействие оказывают органы государственной и муниципальной власти. На сегодняшний день в решении различных социальных проблем приоритет отдается именно решению вопросов с обеспечением доступного жилья.
В сегодняшней статье собрала для вас максимально полный обзор всех программ улучшения жилищных условий.
Основные рабочие программы поддержки семей
- Материнский капитал (в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан»)
Так, в частности, можно направить средства маткапитала, сумма которого в 2020 году для семей с двумя детьми, рожденными в период действия данной государственной программы, составляет 616 617 рублей, на погашение ипотеки, на приобретение, строительство или реконструкцию жилья.
- Получение ипотечного кредита (займа) на покупку недвижимости на льготных условиях — по ставке не выше 6% годовых
- Программа «Дальневосточная ипотека» дает возможность получения ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья на территории ДФО на льготных условиях
Размер кредита составляет не более 6 миллионов рублей и покрывает не более 80 процентов стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо стоимости приобретаемого жилья с земельным участком, либо стоимости строящегося индивидуального жилого дома на земельном участке, либо стоимости приобретаемого земельного участка и строящегося на нем дома.
- Программа «Молодая семья»
Это не ипотека и не кредит, а субсидия, которую возвращать не придется. При этом полную стоимость жилья за счет бюджетных средств не покроют, но помощь от государства все равно существенная.
Размер выплачиваемой субсидии считается исходя из расчетной стоимости жилья. Молодая семья, в которой растет хотя бы один ребенок, получить субсидию в размере 35% от расчетной стоимости. Если же в программе участвует бездетная пара, государство выделит только 30%.
- Единоразовая выплата на погашение ипотечного кредита (займа) в размере 450 000 тысяч рублей
- Обеспечение социальным жильем на условиях социального найма
- Субсидии на приобретение квартиры или частного дома
- Предоставление земельного участка для строительства частного дома