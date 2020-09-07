Согласно официальной статистике, в улучшении жилищных условий ежегодно нуждаются сотни тысяч российских семей.

В Конституции РФ закреплено право каждого на жилище. В реализации этого права содействие оказывают органы государственной и муниципальной власти. На сегодняшний день в решении различных социальных проблем приоритет отдается именно решению вопросов с обеспечением доступного жилья.

В сегодняшней статье собрала для вас максимально полный обзор всех программ улучшения жилищных условий.

Основные рабочие программы поддержки семей

Материнский капитал (в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан»)

За счет предоставляемых государством денежных средств молодая семья имеет право приобрести жилье.

Так, в частности, можно направить средства маткапитала, сумма которого в 2020 году для семей с двумя детьми, рожденными в период действия данной государственной программы, составляет 616 617 рублей, на погашение ипотеки, на приобретение, строительство или реконструкцию жилья.

Получение ипотечного кредита (займа) на покупку недвижимости на льготных условиях — по ставке не выше 6% годовых

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На сегодняшний день размер льготной ставки для многодетных составляет 6 процентов. Некоторые банки предлагают и еще более низкие ставки. Разница между стандартной и льготной ставками в пользу банка покрывается государством.

Программа «Дальневосточная ипотека» дает возможность получения ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья на территории ДФО на льготных условиях

В ближайшие несколько лет (до 2024 года) жилье на Дальнем Востоке можно взять в кредит и по весьма выгодной ставке — 2%. Ставку может быть увеличена, если не подтвердить прописку или же отказаться от страховки.

Размер кредита составляет не более 6 миллионов рублей и покрывает не более 80 процентов стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо стоимости приобретаемого жилья с земельным участком, либо стоимости строящегося индивидуального жилого дома на земельном участке, либо стоимости приобретаемого земельного участка и строящегося на нем дома.

Программа «Молодая семья»

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В рамках программы, срок реализации которой заканчивается в 2025 году, молодые семьи, соответствующие установленным условиям и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право претендовать на финансовую помощь на приобретение жилья от государства.

Это не ипотека и не кредит, а субсидия, которую возвращать не придется. При этом полную стоимость жилья за счет бюджетных средств не покроют, но помощь от государства все равно существенная.

Размер выплачиваемой субсидии считается исходя из расчетной стоимости жилья. Молодая семья, в которой растет хотя бы один ребенок, получить субсидию в размере 35% от расчетной стоимости. Если же в программе участвует бездетная пара, государство выделит только 30%.

Единоразовая выплата на погашение ипотечного кредита (займа) в размере 450 000 тысяч рублей

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При рождении третьего ребенка у семьи автоматически появляется право на получение целевой федеральной выплаты в 450 тысяч рублей, которая может быть использована только на погашение ипотеки. И это еще не все! Помимо федеральной выплаты, многие регионы также в дополнительном порядке предоставляют аналогичную субсидию на ипотеку, как правило, в размере 100 или 150 000 тысяч рублей.

Обеспечение социальным жильем на условиях социального найма

Льгота предоставляется на безвозмездной основе, но только при условии, что семья является малоимущей и не имеет жилого помещения на праве собственности, либо площадь жилья слишком мала и не соответствует нормам для проживания, предусмотренным в регионе.

Субсидии на приобретение квартиры или частного дома

В этом случае речь идет о предоставлении региональными властями от 30 до 50 процентов денежных средств, необходимых для покупки недвижимости, при условии, что оставшуюся часть стоимости семья сможет оплатить самостоятельно.

Предоставление земельного участка для строительства частного дома

Земля предоставляется на безвозмездной основе в объеме до 15 соток, только один раз и только в том регионе, в котором проживает «многодетная семья». Землю можно также использовать и для строительства дачи, либо под фермерство или для ведения садоводства.