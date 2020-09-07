Почему ЦБ сворачивает ряд мер поддержки МСБ?

ЦБ объявил о прекращении действия некоторых мер по поддержке малого бизнеса. Почему это произошло и как отразится на рынке?

В период пандемии Банк России принял ряд мер по поддержке МСБ, так как кризис, вызванный распространением коронавируса, сильнее всего ударил именно по малому и среднему бизнесу. Теперь же, когда, по мнению регулятора, ситуация в экономике улучшается, пришло время постепенно отменять послабления, принятые для стабилизации экономики в разгар пандемии. Рассмотрим подробно некоторые меры поддержки малого бизнеса, о сворачивании которых заявил ЦБ, и оценим, как их отмена отразится на МСБ и экономике в целом.

По мнению ЦБ, сейчас, когда большая часть ограничений, связанных с коронавирусом, снята, больше не актуальна возможность для кредитных организаций открывать клиентам, в том числе МСБ и индивидуальным предпринимателям, счета (вклады) дистанционно.

Мое мнение: потеря актуальности связана скорее не с тем, что сейчас, после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, нет никаких препятствий для того, чтобы посетить физическое отделение банка и открыть там счет — а просто банковский сектор по-прежнему испытывает трудности с техническим обеспечением полной безопасности подобных операций. Речь идет о защите от кибератак и мошеннических операций.

Например, в апреле эксперты Positive Technologies опубликовали результаты исследования мобильных приложений 14 ведущих российских банков, в котором рассказали о 43 найденных уязвимостях как в клиентских частях мобильного банка, так и в серверной части. А в мае этого года специалисты «Ростелеком-Солар» заявили, что 70% сайтов банков, госструктур и промышленных предприятий РФ критически уязвимы для кибератак.

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Однако я верю, что совсем скоро большинство таких проблем будут решены, ЦБ РФ вернется к инициативе дистанционного открытия счетов для бизнеса и это будет логичным продолжением тренда по цифровизации экономики.

Решение же ЦБ РФ о прекращении действия ограничения в размере 1% на эквайринговые комиссии для онлайн-покупок товаров первой необходимости я оцениваю крайне положительно. Эта мера, на мой взгляд, в контексте помощи малому бизнесу себя не оправдала. Объем онлайн-трансакций МСБ не позволил в полной мере оценить изменение эквайринговой комиссии. А вот крупные компании, напротив, получили максимальный эффект, так как в рамках их оборотов полученная экономия наиболее ощутима.

Хотя, безусловно, стоит отметить, что такое ограничение комиссии подстегнуло многие компании к выходу на онлайн-рынок, что в период пандемии было очень правильным решением и помогло компаниям остаться на плаву.

Есть и еще один немаловажный момент. Ограничение ставки интернет-эквайринга повлекло за собой снижение интерчейнджа, а, как известно, именно из него финансируются программы лояльности банков: кешбэки, грейс-периоды по кредитным картам и т. д. В итоге многие банки были вынуждены ухудшить условия своих программ лояльности.

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Теперь же, после отмены ограничений, банки смогут вернуться к восстановлению программ лояльности для того, чтобы продолжить курс на популяризацию безналичной оплаты. Я знаю, что многие кредитные организации планируют это сделать в ближайшее время, и это очень позитивные новости.

Также ЦБ РФ принял решение не продлевать действие программы по рефинансированию МСБ в рамках лимита в 500 млрд рублей: предоставление кредитов в рамках этого лимита регулятор планирует завершить 30 сентября.

При этом Банк России принял решение сохранить механизм рефинансирования под поручительство Корпорации МСП с лимитом в 175 млрд рублей и льготной процентной ставкой, эта возможность сохранится до 30 июня 2021 года.

Приостановка этой меры вполне понятна и ожидаема.

Так, в начале августа замминистра экономического развития Илья Торосов заявил о том, что за время пандемии российские банки заключили с предприятиями МСБ более 9 тыс. договоров на кредитование по программе субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 601 млрд рублей, а 510 млрд рублей уже выданы предприятиям. Отсюда можно сделать вывод, что лимит, отведенный на программу, просто закончился.

Да, ситуация улучшается, и после отмены ограничений вернуться к работе смогли многие бизнесы, но к докризисным объемам — далеко не все. По моим оценкам, многим компаниям понадобится еще от полугода до года, чтобы достигнуть прежнего уровня. И это при условии, что нас не накроет второй волной пандемии и новыми ограничениями. В связи с этим сворачивание данной программы поддержки МСБ кажется мне преждевременным.