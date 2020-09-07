Без роста доходов увеличения численности населения России ждать бессмысленно

Правительство смирилось с негативными тенденциями, происходящими в России из-за пандемии коронавируса: кабинет министров прогнозирует, что численность населения страны в текущем году сократится на 158 тысяч человек, что является максимумом за 14 лет. При этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума после 12,3% по итогам прошлого года вырастет до 13,3%.

Такие цифры заложены в проекте единого плана по достижению национальных целей развития государства на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Как писала ранее «Финансовая газета», выход на положительные темпы прироста населения возможен только с 2022 года. Что же касается уровня бедности, то Белый дом полагает, что на докризисный уровень в 12,2% показатель вернется в 2021 году и далее будет ежегодно снижаться до 10% к 2024 году, а к 2030-му ‒ до целевого значения в 6,5%.

Из истории вопроса

После одобрения поправок в Конституцию президент Владимир Путин подписал указ, который из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, сдвигает достижение большинства национальных целей развития с 2024 года, как это планировалось в 2018-м, до 2030 года.

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В соответствии с поручением главы государства кабинету министров до 30 октября необходимо все национальные проекты привести в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению этих целей.

«В настоящее время в правительстве продолжается работа, направленная на реализацию данного поручения», ‒ сообщает пресс-служба правительства.

Какими должны быть условия для прироста?

Как указывает директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский, устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении суммарного коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины) на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени.

«В России такая цель труднодостижима. Так, в 2017 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,62, в 2018-м ‒ 1,58, в 2019-м ‒ 1,5. А между тем согласно проекту правительственного плана к 2024 году показатель должен достигнуть величины 1,75. Не думаю, что это возможно», ‒ размышляет эксперт. По его мнению, в условиях естественной убыли общая численность населения России может расти лишь за счет миграции.

Судя по всему, на приезжих из ближнего зарубежья рассчитывает и правительство. Как указывается в едином плане, в Россию хотят ежегодно привлекать от 273 тысяч до 368 тысяч жителей соседних стран. Как полагает кабмин, именно этот поток и будет компенсировать вымирание коренных россиян.

«В последнее время в России существенно упростили законы по привлечению трудовых мигрантов. Более того, упрощаются законы о получении российского гражданства – для носителей русского языка, по программе переселения. Впрочем, вряд ли в Белом доме изучили вопрос: а захотят ли белорусы, украинцы, узбеки, армяне и нынешние граждане иных государств, образовавшихся на руинах СССР, переезжать в Россию?», ‒ дает комментарий «Финансовой газете» экономист, кандидат юридических наук Владимир Нечитайло.

По данным Росстата, миграционный приток за первое полугодие текущего года составил всего 48,8 тысячи человек. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял свыше 134 тысяч.

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Естественно, есть объективная причина – с конца марта границы многих государств оказались закрытыми из-за пандемии. Но не только коронавирус стал причиной падения интереса соседей к нашей стране.

«Я несколько лет зарабатывал в вашей стране, но, когда началась пандемия и стали объявлять карантин и в России, и у нас, в Узбекистане, был вынужден уехать домой. Впрочем, даже после восстановления авиа- и железнодорожного сообщения между странами, возвращаться в Россию я не хочу: в последнее время рабочих мест здесь стало меньше, устроиться на работу теперь труднее. Да и заработки сократились. И какой смысл мне ехать в Россию, если в той же Турции я могу заработать гораздо больше? И если я задумаю поменять гражданство, то поеду опять-таки в Анкару, но никак не в Москву – там и климат получше, и работы побольше, и заработки повыше», ‒ сообщил по телефону бывший гастарбайтер, житель Ташкента Сухроб Джамалов.

Вот и получается: не решив вопрос с ростом доходов в России, вряд ли стоит ожидать наплыва мигрантов, стремящихся получить российское гражданство. А значит, даже соседи не смогут заместить потери коренного населения страны.

«Без экономического роста Россия не сможет достичь необходимых масштабов миграции. В то же время, коронакризис привел к значительному сокращению доходов россиян и росту безработицы. Только во втором квартале реальные располагаемые доходы наших сограждан упали сразу на 8%, а уровень безработицы в июле достиг 6,3% от рабочей силы, или 4,73 миллиона человек», ‒ отмечает Владимир Нечитайло.

Эксперт полагает, что только финансовая стабильность общества, уверенность абсолютно всех граждан в завтрашнем дне может стать неким стимулом для роста населения страны.

«Никакой материнский капитал не заставит семьи заводить детей. Именно в условиях стабильности родители будут рожать и второго, и третьего ребенка. Более того, высокие доходы могут привлечь в Россию мигрантов, которые захотят здесь не только работать, но и пустить корни», ‒ указывает экономист.