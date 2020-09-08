Что надо знать, чтобы рассчитать ЕНВД за период нерабочих дней?

Объектом налогообложения для применения ЕНВД признается вмененный доход налогоплательщика, которым является потенциально возможный доход, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода (согласно п. 1 ст. 346.29 НК РФ).
Налоговая база для исчисления суммы ЕНВД — это величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности (согласно п. 2 ст. 346.29 НК РФ).
При этом базовая доходность умножается на коэффициенты, установленные решением органами местного самоуправления.
В случае, если постановка организации или ИП на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД или их снятие с указанного учета произведены не с первого дня календарного месяца, размер вмененного дохода за данный месяц рассчитывается исходя из фактического количества дней осуществления организацией или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности (согласно п. 10 ст. 346.29 НК РФ).
Других случаев возможности учета фактических дней осуществления деятельности не существует!
При этом помним, что организации, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса (перечень утверждается Правительством РФ), освобождаются от исполнения обязанности по уплате ЕНВД за 2 квартал 2020 года.