Что надо знать, чтобы рассчитать ЕНВД за период нерабочих дней?

Natali Kr С моей точки зрения не надо их стимулировать на первого. Их ... Без роста доходов увеличения численности населения России жд...

kuznechov119m Лет десять уже в банк не хожу , кто запрещает МП сидя дома ... Организации и ИП смогут платить налоги одной платежкой

geologov_12 Мы б закинули туда тысяч 5 на всякие минусы ИФНС. Много МП н... Организации и ИП смогут платить налоги одной платежкой

Natali Kr Вангую.... тут в стране и начнется страшный всплеск безработ... Безработным предлагают платить три прожиточных минимума