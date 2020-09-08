Работник, который попал под сокращение, вправе оформить досрочный выход на пенсию. Как?

Право безработного на досрочный выход на пенсию возникает не ранее чем за два года до наступления соответствующего пенсионного возраста. Безработный гражданин вправе оформить досрочный выход на пенсию при соответствии одновременно следующим критериям — гражданин отвечает условиям для назначения страховой пенсии по старости, предусмотренным законодательством о страховых пенсиях.

По общему правилу право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет. В целях указанного права данный возраст соответственно уменьшается до 63 (для мужчин) и до 58 лет (для женщин).

Но следует помнить, что досрочный выход безработного гражданина на пенсию является основанием для прекращения выплаты ему пособия по безработице и снятия с учета в качестве безработного.