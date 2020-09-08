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Работник, который попал под сокращение, вправе оформить досрочный выход на пенсию. Как?

Право безработного на досрочный выход на пенсию возникает не ранее чем за два года до наступления соответствующего пенсионного возраста. Безработный гражданин вправе оформить досрочный выход на пенсию при соответствии одновременно следующим критериям — гражданин отвечает условиям для назначения страховой пенсии по старости, предусмотренным законодательством о страховых пенсиях.

По общему правилу право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет.

В целях указанного права данный возраст соответственно уменьшается до 63 (для мужчин) и до 58 лет (для женщин).

Но следует помнить, что досрочный выход безработного гражданина на пенсию является основанием для прекращения выплаты ему пособия по безработице и снятия с учета в качестве безработного.
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Безработному гражданину предпенсионного возраста органы ПФР могут оформить досрочный выход на пенсию только по предложению органов службы занятости.

Что для этого нужно?

Для решения вопроса о возможности получения такого предложения гражданин может обращаться в органы службы занятости по месту получения пособия по безработице.

Для оформления досрочного выхода на пенсию гражданин должен представить следующие документы:

  • заявление о назначении пенсии;
  • документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
  • предложение органа службы занятости о направлении безработного гражданина на пенсию по старости досрочно, включая пенсию на льготных условиях;
  • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
  • документы, подтверждающие стаж;
  • справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности (или учитывается заработок за 2000 — 2001 годы по данным персонального учета).
В необходимых случаях могут быть представлены дополнительные документы:

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  • о нетрудоспособных членах семьи;
  • подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
  • о месте пребывания или фактического проживания на территории России;
  • об изменении фамилии, имени, отчества;
  • об установлении инвалидности.
В целях оформления досрочного выхода на пенсию лицо предпенсионного возраста, уволенное в связи с сокращением численности и/или штата, получив соответствующее предложение органа службы занятости, должно обратиться с заявлением о назначении пенсии в территориальное управление Пенсионного фонда РФ.

Что будет, если гражданин после досрочного выхода не пенсию устроится на работу?

В данном случае выплата пенсии, назначенной досрочно, может быть прекращена.

Основанием для прекращения выплаты пенсии, назначенной безработным гражданам досрочно, является поступление на работу или возобновление иной деятельности, периоды которой включаются в страховой стаж.

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Прекращение работы и (или) иной деятельности, периоды которой включаются в страховой стаж, является основанием для возобновления выплаты указанного вида пенсий.

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