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Прямое и косвенное обоснование расходов: попробуй разберись

Уменьшать прибыль фирмы могут и те расходы, которых нет в Налоговом кодексе. Главное, чтобы затраты были документально подтверждены и экономически обоснованы, то есть связаны с получением дохода. Для подтверждения расходов можно использовать документы, как прямо подтверждающие расходы, так и косвенно. А что это за документы?

Какими документами подтверждать расходы

На тот или иной вид расходов фирмы должны быть документы, которые их подтверждают. Но не стоит искать в Налоговом кодексе перечни таких документов. На это указал и Минфин в письме от 14 августа 2020 г. № 03-03-06/3/71659. В письме говорится о том, что затраты налогоплательщиков могут быть обоснованы любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт их осуществления.

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Таким образом, как следует из письма, под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные такими документами:

  • оформленными в соответствии с законодательством РФ;
  • косвенно подтверждающими произведенные расходы.
Так что это за документы?

Документы, прямо подтверждающие расходы

Прямо подтвердят расходы документы, которые всем хорошо известны. Их необходимость, да и сами формы многих утверждены законодательно.

Если в затраты включена стоимость материалов — это накладные на оприходование, договор купли-продажи (если он был заключен в письменной форме), счета-фактуры.

Если в расходы включены те или иные услуги производственного характера — это договор и акт их сдачи-приемки.

Для документального подтверждения арендных расходов необходимы следующие документы:
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  • заключенный договор аренды (субаренды);
  • документы, подтверждающие перечисление арендной платы;
  • акт приемки-передачи арендованного имущества.
А вот ежемесячное заключение актов оказанных услуг по договору аренды (субаренды) для подтверждения таких расходов в целях налога на прибыль не требуется (письмо Минфина России от 25 марта 2019 г. № 03-03-06/1/20067).

Кроме того, прямо подтверждающими расходы документами являются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ. И найти их можно в нормативных актах, регулирующих договорную базу и специфику той или иной отрасли. Например, законодательство в сфере строительства требует оформлять справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Несмотря на то, что Закон № 402-ФЗ о бухучете разрешает разрабатывать и утверждать «свои» первичные учетные документы, формы первичных документов, которые введены уполномоченными органами на основании других федеральных законов, обязательны для применения и изменять их запрещено.

Более подробно рассмотрим экспедиторские документы и документы на перевозку груза.

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Экспедиторские документы

Для подтверждения расходов по договору транспортной экспедиции нужны документы, подтверждающие фактическое оказание услуг.

Обратимся к Гражданскому кодексу, который регулирует порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности.

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента — грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза (п. 1 ст. 801 ГК РФ).

Неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы, которые нужно оформлять в установленном порядке в соответствии со следующими нормативными актами:

  • Законом от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»;
  • Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554;
  • приказом Минтранса России от 11 февраля 2008 г. № 23 «Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов».
К экспедиторским документам относятся:
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  • поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции);
  • экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя);
  • складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на складское хранение).
Бланки для этих документов можно найти в Приказе Минтранса РФ № 23.

Перевозка грузов

Факт заключения договора перевозки груза подтверждает транспортная накладная, составленная строго по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 (письмо Минфина от 28 августа 2018 г. № 03-03-06/1/61110).

Товарная накладная по форме ТОРГ-12 для этого не подходит. Она не свидетельствует о доставке товара, а только о его сдаче-приемке (письмо Минфина от 21 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/85703).

Если в транспортной накладной нет итоговой стоимости перевозки, в дополнение к ней следует составить первичный документ, в котором она определена. Таким документом может быть УПД (письмо ФНС от 10 августа 2018 г. № АС-4-15/15570@).

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Если же транспортной накладной у вас нет, списать расходы на перевозку не выйдет.

Таким образом, только если необходимые документы будут в наличии и оформлены по всем правилам, расходы по соответствующему договору можно будет учесть в расходах при налогообложении прибыли.

Документы, косвенно подтверждающие расходы

К косвенно подтверждающим затраты расходам Минфин в письме от 14 августа 2020 г. № 03-03-06/3/71659 отнес:

  • таможенную декларацию;
  • приказ о командировке;
  • проездные документы;
  • отчет о выполненной работе в соответствии с договором.
Добавим, что экономическим обоснованием расходов на оплату труда в виде страховых платежей по договорам личного страхования сотрудников является то, что между компанией и работниками установлены трудовые отношения (см. письмо Минфина от 5 мая 2014 г. № 03-03-06/1/20922).
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Кассовым чеком можно подтвердить только факт совершения расхода. И только в случае, если он содержит сведения о продавце и о покупателе (письмо Минфина от 27 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/74455). Но для подтверждения экономической обоснованности расходов кассовый чек не годится. Для этого нужны другие документы.

Примеры того, какие документы косвенно подтверждают понесенные расходы, можно найти и в судебной практике. Пример, приведенный ниже, иллюстрирует принцип, по которому можно подбирать доказательства расходов.

Чем можно подтвердить оказание услуг

Акт об оказании услуг подтверждает факт, стоимость, сроки выполнения работ (оказания услуг). Он необходим для подтверждения соответствия выполненных работ условиям договора.

Самый простой способ подтвердить, что услуги по договору были фактически оказаны, — это двусторонний акт об оказании услуг.

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Чем еще, кроме такого акта, можно подтвердить факт оказания услуг?

Рассмотренный судом спор касается охранных услуг. Доказать их оказание можно:

  • односторонним актом с доказательствами того, что его своевременно направили заказчику по юридическому адресу;
  • трудовыми договорами, в которых прописано место оказания услуг;
  • договором об оказании услуг, в котором есть пункт о том, что в случае непоступления от заказчика письменной претензии по акту указанные в нем услуги считаются оказанными в полном объеме;
  • графиками дежурств охранников на объекте.
Это все документы, косвенно подтверждающие то, что услуги по договору имели место в действительности (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 июня 2020 г. № Ф01-10160/2020 по делу № А43-22315/2019).

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