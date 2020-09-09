Прямое и косвенное обоснование расходов: попробуй разберись

Уменьшать прибыль фирмы могут и те расходы, которых нет в Налоговом кодексе. Главное, чтобы затраты были документально подтверждены и экономически обоснованы, то есть связаны с получением дохода. Для подтверждения расходов можно использовать документы, как прямо подтверждающие расходы, так и косвенно. А что это за документы?

Какими документами подтверждать расходы

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На тот или иной вид расходов фирмы должны быть документы, которые их подтверждают. Но не стоит искать в Налоговом кодексе перечни таких документов. На это указал и Минфин в письме от 14 августа 2020 г. № 03-03-06/3/71659. В письме говорится о том, что затраты налогоплательщиков могут быть обоснованы любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт их осуществления.

Таким образом, как следует из письма, под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные такими документами:

оформленными в соответствии с законодательством РФ;

косвенно подтверждающими произведенные расходы.

Так что это за документы?

Документы, прямо подтверждающие расходы

Прямо подтвердят расходы документы, которые всем хорошо известны. Их необходимость, да и сами формы многих утверждены законодательно.

Если в затраты включена стоимость материалов — это накладные на оприходование, договор купли-продажи (если он был заключен в письменной форме), счета-фактуры.

Если в расходы включены те или иные услуги производственного характера — это договор и акт их сдачи-приемки.

Для документального подтверждения арендных расходов необходимы следующие документы: