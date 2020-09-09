Ошибки движения финансов в группе компаний как доказательства искусственного дробления бизнеса

Составляя рейтинг признаков искусственного дробления бизнеса по степени их убойности, в какой-то момент времени эксперты taxCoach пришли к заключению, что списком из 30 пунктов не всем и не всегда удобно пользоваться.

Уж очень различаются обстоятельства каждого конкретного бизнеса, попавшего в тиски налогового спора. К тому же, можно предположить, что речь идет о самых беспечных налогоплательщиках (поскольку более разумные и вдумчивые, возможно, не только не попали в базу данных арбитражного суда, но их и вовсе выездная налоговая проверка не коснулась).

Таким образом, эксперты отдельно проинспектировали отрасли (производство, оптовая и розничная торговля) и самые распространенные договорные инструменты (агентский договор, простое товарищество). Более узкие выводы дадут вам больше практической пользы для оценки рисков. Однако и это еще не все.

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Допустим, что некий налогоплательщик, игнорируя подсказки инстинкта самосохранения и доводы осторожного главного бухгалтера, регистрирует несколько компаний и дружественных индивидуальных предпринимателей, имитирующих группу независимых друг от друга субъектов. Это не слишком сложная задача. Далее, для подстраховки, он проводит вполне серьезную работу по оформлению отношений в группе, чтобы добиться свойственной реальности полноты. И даже аудиторы пожимают плечами — похоже он справился.

Однако как только доходит до оживления модели бизнеса проведением внутренними расчетов,Это только на бумаге красиво нарисованная схема из кружочков и стрелочек дает налоговый эффект в виде переноса центров прибыли на низконалоговые субъекты группы. В действительности, формируемую прибыль обычно необходимо вернуть туда, где она вновь создаст добавленную стоимость, то есть в операционное звено, обычно работающее на общей системе налогообложения.