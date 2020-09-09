От субсидиарной ответственности за непередачу документов можно отбиться. Как?

Руководитель компании-банкрота не передал бухгалтерские документы конкурсному управляющему. Этого достаточно, чтобы привлечь руководителя к субсидиарной ответственности.

Сценарий таков: управляющий истребует документы через суд, получает исполнительный лист и ждёт. Если приставам не удаётся забрать документы, можно смело подавать на субсидиарку.

Эта накатанная схема почти всегда приводит к взысканию. Но в каждом деле есть нюансы. ДОЛГ.РФ изучил кейс, когда небольшая недоработка конкурсного управляющего спасла директора от СО.

Первая инстанция — директор не явился

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В августе 2015 года в ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» назначен новый директор — Креков А.В. Он сменил г-жу Новикову В.Н.

В феврале 2016 суд отстраняет Крекова от руководства институтом и вновь назначает Новикову. В апреле 2016 года в НИИПИнефтегазстроймаш вводится конкурсное производство.

В мае 2017 года конкурсный управляющий обращается в суд и получает исполнительный лист о понуждении руководства должника к передаче документации. В июле 2017 года управляющий привлекает Крекова к субсидиарной ответственности за непередачу бухгалтерских документов. Заседание откладывают до завершения реализации имущества. В мае 2019 года суд рассматривает дело.

Конкурсный управляющий говорит, что отсутствие документов помешало ему сформировать конкурсную массу. Судья первой инстанции Супроненко В.А. презюмирует вину бывшего руководителя.

Сам ответчик на заседании не присутствовал, следовательно, презумпцию не опроверг. Суд признаёт его виновным и взыскивает 63 миллиона рублей.

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Креков узнаёт о взыскании и подаёт апелляционную жалобу.