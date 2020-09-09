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От субсидиарной ответственности за непередачу документов можно отбиться. Как?

Руководитель компании-банкрота не передал бухгалтерские документы конкурсному управляющему. Этого достаточно, чтобы привлечь руководителя к субсидиарной ответственности.

Сценарий таков: управляющий истребует документы через суд, получает исполнительный лист и ждёт. Если приставам не удаётся забрать документы, можно смело подавать на субсидиарку.

Эта накатанная схема почти всегда приводит к взысканию. Но в каждом деле есть нюансы. ДОЛГ.РФ изучил кейс, когда небольшая недоработка конкурсного управляющего спасла директора от СО.

Первая инстанция — директор не явился

В августе 2015 года в ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» назначен новый директор — Креков А.В. Он сменил г-жу Новикову В.Н.

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В феврале 2016 суд отстраняет Крекова от руководства институтом и вновь назначает Новикову. В апреле 2016 года в НИИПИнефтегазстроймаш вводится конкурсное производство.

В мае 2017 года конкурсный управляющий обращается в суд и получает исполнительный лист о понуждении руководства должника к передаче документации. В июле 2017 года управляющий привлекает Крекова к субсидиарной ответственности за непередачу бухгалтерских документов. Заседание откладывают до завершения реализации имущества. В мае 2019 года суд рассматривает дело.

Конкурсный управляющий говорит, что отсутствие документов помешало ему сформировать конкурсную массу. Судья первой инстанции Супроненко В.А. презюмирует вину бывшего руководителя.

Сам ответчик на заседании не присутствовал, следовательно, презумпцию не опроверг. Суд признаёт его виновным и взыскивает 63 миллиона рублей.

Креков узнаёт о взыскании и подаёт апелляционную жалобу.
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Апелляция — не та редакция закона

Апелляционная коллегия под председательством Сентюриной И.Г. удовлетворяет ходатайство Крекова о рассмотрении жалобы. Срок подачи был пропущен, но ответчик доказал, что не получил уведомление от суда первой инстанции. На этом везение бывшего директора заканчивается.

Суд отклонил ходатайство Крекова о переносе заседания. Апеллянт не смог явиться, и дело вновь рассматривалось без его участия.

Судьи указали первой инстанции на ошибочный подход к вопросу. В 2016 году действовала редакция закона о банкротстве от 28.06.2013. А суд применил нормы, которые введены в 2017 году. Поэтому апелляция отменила решение первой инстанции и пересмотрела дело.

Хоть судьи и рассматривали все доказательства заново, сами доказательства не изменились. Конкурсный управляющий утверждал, что по балансу у ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» числиться 500 миллионов дебиторки. Но без документов её невозможно взыскать. Так как непередача документации явно затруднила конкурсное производство применяется презумпция вины руководителя. Последний должен презумпцию опровергнуть.

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Креков утверждал, что не получил документы от предыдущего директора. Однако суды такой довод уже давно не принимают. Ответчик возглавлял предприятие длительное время — больше полугода. Он должен был истребовать документацию у предшественника или попытаться её восстановить. Он этого не сделал.

Апелляция, хоть и отменила определение первой инстанции, но пришла к такому же выводу. Ответчик виновен в непредставлении документов и подлежит субсидиарной ответственности. Вот только размер взыскания судьи пересчитали.

Конкурсный управляющий требовал взыскать 63 миллиона, и суд первой инстанции согласился с этой суммой. Апелляция сосчитала, что непогашенная задолженность составила 102 миллиона. Вот эту сумму и взыскали с апеллянта.

Такое решение Крекова не устроило. Он пошёл в кассацию.

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Кассация — спорный характер исполнительного листа

Кассационный суд пол председательством Андреева А.В. указал нижестоящим судам на одну деталь.

Они основывали свои решения на исполнительном листе. Конкурсный управляющий пытался истребовать документацию через суд. Однако суд не стал рассматривать вопрос в заседании, а просто выдал требование к исполнительному органу ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш».

Кассация выразилась так: «суд уклонился от рассмотрения заявленного конкурсным управляющим требования в судебном заседании и фактически не исследовал вопрос о том, сохранность и передачу каких из указанных управляющим в заявлении документов ... обязан был обеспечить Креков А.В.»

Кассация сочла данное обстоятельство существенным. Ведь до и после Крекова пост директора занимал один и тот же человек — Новикова В.Н. Судам следовало разобраться, кто из них виновен, и в какой степени.

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Кассация отменила акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение. Судам предстоит решить, кто из директоров, действительно, скрывал от управляющего документы. У Крекова есть шанс избежать взыскания.

Аналогичный случай был в деле СХП «Янкуль». Там суды также не принимали доводы бывшего директора о том, что он не получал документацию. Только кассация указала на нюанс, который перевернул дело в пользу ответчика.

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