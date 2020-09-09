Как распознать недобросовестных юристов и адвокатов?

Руководитель практики «Арбитражное, налоговое и банкротное право» в Коллегии адвокатов г. Москвы № 5 Вячеслав Голенев рассказал, как действуют сомнительные консультанты.

Обещают результат, выгодный клиенту: «100% гарантия выигрыша дела», «100% гарантия достижения результата», «выиграем дело или вернем деньги», «мы решим ваш вопрос» и т.п.

Единственное, что приходит на ум: это мошенничество. Ведь получается, что «консультант» пишет решение суда вместо судьи.

Или они вступили в сговор? Но тут нужно помнить: если юрист готов пойти на преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), и тем самым решить проблему клиента, то последний в этом случае рискует понести наказание как соучастник преступления.

Встречаются указания на количество выигранных дел без ссылок на конкретные судебные акты в доказательство положительного опыта.

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Это должно не только насторожить, но и, возможно, повлечь отказ от переговоров с такими «специалистами».

Обещают добиться результата быстро.

Практикующим адвокатам известно, что судебный процесс в нашей стране занимает длительное время.

«Если не оплатите сейчас, цена вырастет. Спешите!»

Профессионалу присуще чувство собственного достоинства, и он всегда держит слово и относится с уважением к своим доверителям. Поэтому адвокат и доверитель после обсуждения гонорара имеют право взять тайм-аут и обдумать, необходимо ли им вступать в сотрудничество.

Настойчиво напоминают о том, что консультацию можно получить бесплатно.

Обычно на первой такой «консультации» ничего конкретного не говорят, зато дают много обещаний сделать так, как хочет клиент. После этого человеку сообщают, что он должен заплатить за продолжение работы.