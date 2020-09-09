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Как распознать недобросовестных юристов и адвокатов?

Руководитель практики «Арбитражное, налоговое и банкротное право» в Коллегии адвокатов г. Москвы № 5 Вячеслав Голенев рассказал, как действуют сомнительные консультанты.

Обещают результат, выгодный клиенту: «100% гарантия выигрыша дела», «100% гарантия достижения результата», «выиграем дело или вернем деньги», «мы решим ваш вопрос» и т.п.

Единственное, что приходит на ум: это мошенничество. Ведь получается, что «консультант» пишет решение суда вместо судьи.

Или они вступили в сговор? Но тут нужно помнить: если юрист готов пойти на преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), и тем самым решить проблему клиента, то последний в этом случае рискует понести наказание как соучастник преступления.

Встречаются указания на количество выигранных дел без ссылок на конкретные судебные акты в доказательство положительного опыта.

Это должно не только насторожить, но и, возможно, повлечь отказ от переговоров с такими «специалистами».

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Обещают добиться результата быстро.

Практикующим адвокатам известно, что судебный процесс в нашей стране занимает длительное время.

«Если не оплатите сейчас, цена вырастет. Спешите!»

Профессионалу присуще чувство собственного достоинства, и он всегда держит слово и относится с уважением к своим доверителям. Поэтому адвокат и доверитель после обсуждения гонорара имеют право взять тайм-аут и обдумать, необходимо ли им вступать в сотрудничество.

Настойчиво напоминают о том, что консультацию можно получить бесплатно.

Обычно на первой такой «консультации» ничего конкретного не говорят, зато дают много обещаний сделать так, как хочет клиент. После этого человеку сообщают, что он должен заплатить за продолжение работы.
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А дальше начинается стандартное выманивание денежных средств без какого-либо результата.

Намекают на «особые отношения» с госорганами, «плотное взаимодействие с правоохранительными органами», «длительные связи»: «Ну вы же знаете, как все решается» и т.д.

Помните: главные орудия адвоката — его письмо (текст), слово, знание закона, а не наличие связей в органах власти. Более того, Закон об адвокатской деятельности запрещает негласное сотрудничество адвокатов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а Кодекс профессиональной этики адвоката — гласное и негласное сотрудничество в пределах адвокатской деятельности.

Закон об ОРД запрещает конфиденциальное содействие адвокатов по контракту.

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Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев, помимо перечисленных ключевых признаков, по которым можно распознать недобросовестного юриста или адвоката, назвал еще несколько:

  • спешка при заключении договора. Такие «специалисты» торопятся его подписать и не дают клиенту возможности ознакомиться с документом. Не указывают в нем объем работы и всю внесенную сумму. Это говорит о том, что, скорее всего, юрист и не собирается исполнять условия договора, а его единственная цель — получить деньги;
  • навязывание жалоб и заявлений, которые не требуются по делу;
  • занижение цены юридических услуг;
  • анонимность юриста: он не готов указать даже название фирмы, в которой работает;
  • демонстрация многочисленных благодарственных писем от несуществующих организаций.

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