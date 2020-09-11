Можно ли брать на работу бухгалтера в возрасте?

Продолжаем тему «подбор бухгалтеров» и поговорим про бухгалтеров с стажем работы более 30 лет — и, соответственно, возрастом после 55 лет.

Я отношусь к бухгалтерам нового поколения и мне часто приходится взаимодействовать с бухгалтерами за 60. Я давно понял, что возраст — не помеха для работы главбуха, а скорее даже плюс. Потому что у этих бухгалтеров за плечами большое количество набитых шишек, и их опыт может быть бесценным для бизнеса — в отличие от молодых бухгалтеров, которые могли изучать бухгалтерский учет по курсам в YouTube.

К тому же они получали своё образование при старой школе бухгалтерии, когда не было 1С. И большинство из них могут при наличии времени свести баланс на листе бумаги, чего молодежь не может.

Однако время не стоит на месте, работа бухгалтера тоже меняется, он уже не такая как раньше. Сейчас от бухгалтера требуется не только знание бухгалтерии, но и умение работать с программами 1С. А это вообще отдельная отрасль. Я встречал бухгалтеров, которые хорошо знали 1С, но плохо знали бухгалтерский учёт, и наоборот. И тот, и другой вариант сейчас плохи.

📌 Реклама

Те бухгалтеры, которые сами не разбираются в бухгалтерском учёте, а только полагаются на 1С:Бухгалтерия (я бы их и бухгалтерами не назвал, это — пользователи 1С:Бухгалтерия), просто технически не могут правильно работать с балансом. Не пришло ещё то время, когда программы абсолютно всё делают за нас.

И наоборот, если бухгалтер не владеет 1С в полном объеме, то ему будет сложно, или по крайней мере, трудоёмко сделать всю свою работу, особенно, если объем документов большой. А работодатели уже не готовы держать целый отдел бухгалтерии в маленькой фирме, чтобы бухгалтеры вручную сводили баланс.

И вот тут моя практика показывает, что старшему поколению бухгалтеров бывает сложно, не все из них успевают за техническим прогрессом. С другой стороны, если бухгалтер в возрасте, тратит время на обучение, не стесняется признать, что он чего-то не знает и разбирается с ошибками до тех пор пока не решит их, то он может оказаться очень ценным кадром за счет своего жизненного опыта.

Я сталкивался с ситуациями, когда начинаешь проверять учет бухгалтера с 30-летним стажем, и такое ощущение, что студент работал. Такое бывает, когда человек отработал все эти 30 лет на одном месте в небольшой фирме на УСН, у них и проверок то не было за все это время. А зарплату этот человек уже привык получать большую (я же главбух со стажем), и он уже не пойдет работать на более низкую зарплату в другую фирму. А то, что он на самом деле не очень-то и много знает, он не учитывает.