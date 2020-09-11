Гарантированный доход россиян и отмена НДФЛ для бедных: всё ли так хорошо, как кажется

Сразу два популистских заявления порадовали нас совсем недавно. Введение безусловного дохода для каждого гражданина России и отрицательный или нулевой НДФЛ для малообеспеченных работающих людей.

Возможно, вам показалось, что вдруг у нас закончился кризис и экономика резко встала с колен. На мой взгляд, это не совсем так. Давайте разберемся, что конкретно предлагают. А потом выскажу свое мнение. Напомню, что я уже более 10 лет работаю финансовым журналистом (а в журналистом еще больше), поэтому имею представление о том, а как же новости воплощаются в реальность или же не воплощаются.

Что именно предлагают?

Заместитель председателя Совета безопасности, глава «Единой России» и бывший премьер Дмитрий Медведев: предлагает ввести безусловный гарантированный доход для каждого россиянина. Этого четко не говорилось, но имеется в виду наверняка сумма прожиточного минимума. Ее предлагают выплачивать, даже если человек не работает. На жизнь, так сказать.

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Предправления банка ВТБ Андрей Костин также выступил с популистским предложением. Он предложил отменить НДФЛ для работающих бедных вплоть до отрицательного значения. То есть не только не брать у малоимущих работников 13% с зарплаты, но и доплачивать им.

Почему я считаю, что это все пустые слова?

Начнем с предложения Медведева. Введение безусловного дохода на каждого россиянина — мера безумно дорогая. Даже в тяжелой ситуации кризиса из-за вируса власти думали-думали и не стали делать всеобщие выплаты каждому гражданину, такие выплаты были в некоторых других странах.

Сделали выплаты семьям с детьми до 16 лет и выплаты безработным повысили. При этом родители подростков 17-18 лет были возмущены, а еще не все имели право на официальную регистрацию безработным для пособия именно повышенного.

И это временная мера, на несколько месяцев. Сомнительно, что государство возьмет на себя долгосрочные обязательства по гарантированному доходу людей на долгие годы.