Как пациенту отозвать согласие на обработку персональных данных, оформленное ранее для оказания ему медицинских услуг?

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных способом, указанным ранее в таком согласии, в частности, путем направления заявления в свободной форме по почте или через интернет.

Персональными данными (далее также ПД) является любая информация, относящаяся к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработкой ПД признаются любые с ними действия (операции), включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

По общему правилу обработка ПД допускается с согласия субъекта ПД. Такое согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным.

В отдельных случаях такое согласие не требуется: когда обработка ПД необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПД, если получение его согласия невозможно.

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В случае отзыва согласия на обработку ПД оператор вправе продолжить обработку ПД без согласия субъекта ПД при наличии определенных оснований. К таким основаниям относится обработка ПД:

для защиты жизни и здоровья субъекта персональных данных;

в медико-профилактических целях;

в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг

— при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну.