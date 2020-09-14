С 1 января 2021 года вводятся новые Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска.

Это постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325. Ныне действующие аналогичные Правила утратят силу с указанной выше даты.

Что такое независимая оценка пожарного риска?

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) — одна из форм оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности и проверка соблюдения организациями и гражданами правил противопожарного режима. Такая оценка проводится не заинтересованным в её результатах экспертом (ст. 1 Закона о пожарной безопасности).

Чем эта процедура полезна для организации?

Проведение независимой оценки может быть полезно для компании, поскольку её результат:

учитывается при составлении ежегодного плана проверок ГПН (пп. 5 п. 42, п. 48 Административного регламента, утвержденного Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644). При наличии у органа госпожнадзора заключения о пожарном аудите объекта проверка последнего может быть отсрочена;

позволит снизить риски привлечения к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Связано это с тем, что в ходе оценки выполняется ряд мероприятий, которые позволяют выявить нарушения, а в случае необходимости — разрабатываются меры по их устранению.

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Какие мероприятия предусмотрены в рамках независимой оценки?

Независимая оценка пожарного риска, в частности, включает:

анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты (продукции);

обследование объекта защиты (продукции) для получения объективной информации о состоянии его пожарной безопасности, соблюдении противопожарного режима, а также для выявления рисков возникновения пожара и др.;

подготовку вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения разработку мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты (продукция) будет соответствовать всем требованиям.

Как эту оценку провести?

Для проведения независимой оценки пожарного риска собственник или иной законный владелец объекта защиты (продукции) должен будет заключить договор с юрлицом, осуществляющим деятельность в этой области.

Для таких юрлиц есть хорошая новость — они теперь не обязаны держать в штате экспертов в области оценки пожарного риска, для которых эта организация является основным местом работы. Судя по всему, таких специалистов можно будет привлекать по договорам ГПХ.

Чем всё закончится?

Результаты проведения независимой оценки пожарного риска будут оформлены в виде соответствующего заключения, которое направят или вручат собственнику на бумажном носителе или в форме электронного документа. Это заключение будет содержать в том числе и вывод о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима на объекте, а в случае их невыполнения и (или) несоблюдения — рекомендации о принятии адекватных мер.