Получать разрешения на использование иностранных работников нужно по новым правилам

13 сентября вступил в силу Приказ МВД России от 01.08.2020 № 541.

Приказом обновлён Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В регламенте приводятся, в числе прочего, круг заявителей, исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в её предоставлении, размер взимаемой госпошлины, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. В приложениях приведены формы заявлений и иных документов.

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В каких случаях требуется разрешение на привлечение иностранцев?

По общему правилу работодатель (заказчик работ, услуг) вправе привлекать и использовать для осуществления трудовой деятельности иностранцев в том числе при наличии соответствующего разрешения. Такой вывод следует из абз. 1 п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ. Не требуется получать данное разрешение, если привлекаемый иностранный гражданин, в частности:

постоянно или временно проживает в России;

признан беженцем на территории РФ — до утраты или лишения статуса беженца;

прибыл в РФ в порядке, не требующем получения визы;

является высококвалифицированным специалистом, привлечённым к трудовой деятельности в РФ в соответствии со ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ.

Зачем потребовалось обновлять регламент?

Обновление вызвано необходимостью привести регламент в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 февраля 2020 г. № 16-ФЗ в части упрощения порядка трудоустройства в РФ обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства.

Напомним, что с 5 августа организации могут нанимать иностранных студентов, не имеющих разрешения на работу. Больше не нужно оформлять разрешение на работу иностранцам, которые учатся в России очно в профессиональных образовательных организациях и вузах по основной профессиональной программе, имеющей госаккредитацию. Иностранца разрешено нанимать для работы в свободное от учёбы время. Если студент закончит или прекратит обучение, трудовой договор с ним придётся расторгнуть.

Кто может являться заявителем на получение госуслуги?

Круг заявителей достаточно широк, это могут быть как юридические, так и физические лица. К примеру, заявителями являются:

работодатели;

заказчики работ (услуг);

иностранные граждане, зарегистрированные в качестве ИП;

иностранные граждане, обратившиеся за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу, а также за дубликатом разрешения на работу.

Каковы сроки выдачи документов?

Приведём несколько характерных примеров оперативности работы органов миграционного учёта: