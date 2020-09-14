Что делать, если директор путает счет фирмы с личным карманом? Обзор форума «Клерка»

Что обсуждали на форуме «Клерка» на прошедшей неделе. Краткий обзор.

Почему не надо устанавливать день выдачи зарплаты в последний день месяца обсуждали в теме Зарплата в субботу

Директор считает счет фирмы личным карманом и покупает домой продукты. Что делать бухгалтеру? А тут еще система Меркурий под ногами путается.

Печальная тема, регулярно всплывающая в форуме: что делать, если умер директор-учредитель.

Почему могут исключить из реестра малого и среднего предпринимательства? Ответ искали в этой теме.

Зачем налоговая шлет двойники-требования? Опять причуды программы?

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