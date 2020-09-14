Имущество контролирующих лиц поймали на субсидиарку

Разобрали для вас один интересный кейс, в котором Арбитражный суд Московского округа чётко разъясняет, когда обеспечение необходимо, а когда — нет.

Конкурсный управляющий привлекает контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Дело может затянуться, и истец требует у суда принять обеспечительные меры. По мнению конкурсного управляющего, нужно наложить арест на всё имущество ответчиков. Ответчики же заявление оспаривают...

Первая инстанция и апелляция — нет оснований для ареста

Конкурсный управляющий АО НПФ «Новый Век ОПС» хочет привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Сумма иска — 500 миллионов рублей. Одновременно заявитель просит суд ввести обеспечительные меры в виде ареста имущества и денежных средств ответчиков.

Судья первой инстанции Клыкова В.Н. ссылается на п. 10 постановления Пленума ВАС РФ № 55 от 12.10.2006. Управляющий должен обосновать своё требование. Нужно доказать, что без обеспечительных мер решение суда по делу о субсидиарной ответственности будет сложно исполнить. Таких доказательств не представлено. Истец не указал на недобросовестное поведение ответчиков, на их противодействие ходу банкротства или конкурсному управляющему. Также нет свидетельств отчуждения фигурантами недвижимости и другого имущества.

Судьи отметили предположительный характер аргументов истца. Конкурсный управляющий указывал на значительный размер субсидиарной ответственности. Однако этого не достаточно для принятия обеспечительных мер.

Первая инстанции в заявлении отказывает. Апелляционный суд под председательством Григорьева А.Н. соглашается с мнением коллег. Дело направляется в кассацию.

Кассация — индивидуальный подход

Кассационная коллегия под председательством Каменецкого Д.В. согласилась с тем, что для наложения ареста должно быть обоснование. Такое обоснование заявителем представлено.

Конкурсный управляющий обращал внимание судов на действия двух ответчиков — Болбата А.В. и Хохлова Г.А. После введения в Фонде принудительной ликвидации, они передали часть личного имущества третьим лицам. Доказательством служат выписки из ЕГРН. Действия ответчиков говорят об их недобросовестном поведении. Однако нижестоящие инстанции оставили эти факты без внимания.

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Ссылка судов на то, что в качестве доводов истец представил лишь предположения, — несостоятельна. Для принятия обеспечительных мер не требуется ясных и полных доказательств. Достаточно разумных подозрений на то, что судебный акт будет сложно исполнить. Сниженный стандарт доказывания нужен для оперативного введения обеспечительных мер.

Это не нарушает права контролирующих лиц. Законодатель предоставил ответчикам пути для защиты своих интересов. По ходатайству суд согласно ст. 95 АПК РФ может заменить арест имущества на иную обеспечительную меру. Ст. 97 АПК РФ позволяет отменить обеспечение.

Исходя из изложенного, кассация наложила арест на имущество и денежные средства Болбата и Хохлова в размере 500 миллионов рублей.

В отношении остальных ответчиков конкурсный управляющий не представил соответствующих доказательств. Поэтому его подозрения на возможные недобросовестные действия контролирующих лиц нельзя считать обоснованными.

Теперь двое фигурантов ограничены в распоряжении имуществом. Слишком быстро начали они переводить недвижимость на третьих лиц. Пятеро ответчиков, которые не торопились прятать собственность, пока свободны в действиях.