Арест имущества компаний, которые были признан третьими лицами в ходе расследования уголовных дел

Мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовных дел применяется на практике очень часто. При этом арест накладывается не только на имущество фигурантов уголовного дела, но и на денежные средства и недвижимое имущество третьих лиц.

Наложение ареста в рамках уголовного дела является одной из самых эффективных мер с точки зрения защиты имущественных прав потерпевших. Однако данные меры часто влекут многочисленные нарушения конституционных прав третьих лиц путем злоупотребления со стороны правоохранительных органов.

Когда и как может быть наложен арест?

Арест является процессуальной мерой принуждения, которая выражается в запрете распоряжаться или пользоваться имуществом, а также его изъятии и передаче его на хранение.

Арест имущества, принадлежащего третьим лицам, не являющимися фигурантами уголовного дела, может применяться в следующих случаях:

Есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого;

Предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления;

Для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или преступной организации.

Буква уголовно-процессуального закона содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть наложен арест на имущество. Однако на практике зачастую данные обстоятельства объективными доказательствами не подтверждаются.

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При возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество третьих лиц следователь пишет, что имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый является бенефициарным владельцем данного имущества, и суд, как правило, удовлетворяет ходатайство следователя без предоставления последним прямых доказательств взаимосвязи между имуществом и фигурантом уголовного дела.

Арест может быть наложен на любое движимое, недвижимое имущество и денежные средства, принадлежащие третьим лицам:

любые вещи;

безналичные денежные средства;

бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев

бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;

имущественные права, включая права требования и исключительные права.

Арест не может быть на наложен на имущество, обладающее исполнительским иммунитетом, то есть если на него не может быть обращено взыскание. К такому имуществу относятся:

жилое помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением,

земельные участки, на которых расположено единственное пригодное для проживания жилье,

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто МРОТ,

другое имущество, не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности.

Основной проблемой для третьего лица является то, что УПК РФ не содержит обязанности следователя или суда уведомлять собственника арестовываемого имущества о рассмотрении в суде ходатайства следователя. Таким образом, практически всегда собственник имущества узнает, что его имущество арестовано уже post factum. Более того, неуведомление собственника не является основанием для отмены постановления суда о наложении ареста на имущество третьего лица в рамках уголовного дела.

Какие есть пути снятия ареста?

Снятие ареста в уголовном деле путем направления апелляционной жалобы на постановление суда о наложении ареста, в случае необходимости с приложенным ходатайством о восстановлении срока процессуального обжалования. В случае истечения срока, на который наложен арест, и если следователь не предпринимает действия о снятии такового, подлежит подаче заявление об оспаривании бездействия следователя в порядке статей 124, 125 УПК РФ; В последнее время сталкиваемся со случаями, когда следственные органы накладывают арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем предоставления в кредитные организации постановления о наложении ареста, вынесенного следователем. Банки, как правило, не противоречат правоохранительным органам, а следователь впоследствии легализует свое постановление в суде. Такой механизм является незаконным и прямым нарушением прав третьего лица. В данном случае не стоит ограничиваться процессуальным оспариванием наложения ареста, но и следует обжаловать действия следователя. Снятие ареста в гражданско-правовом порядке путем направления искового заявления об освобождении имущества от ареста, наложенного по уголовному делу в соответствии с частью 2 ст. 442 ГК РФ. В силу ч.1 ст.30 ГК РФ иски об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.

Административное исковое заявление к Росреестру об оспаривании записи об обременении в виде ареста на недвижимое имущество не является надлежащим способом защиты права в данном случае, так как предметом данного спора будет являться законность внесения записи, а не обстоятельства, послужившие этому.

Давайте разберем, какие доводы следует приводить для снятия ареста, наложенного на имущество, если у следствия есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого.