Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Арест имущества компаний, которые были признан третьими лицами в ходе расследования уголовных дел

Мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовных дел применяется на практике очень часто. При этом арест накладывается не только на имущество фигурантов уголовного дела, но и на денежные средства и недвижимое имущество третьих лиц.

Наложение ареста в рамках уголовного дела является одной из самых эффективных мер с точки зрения защиты имущественных прав потерпевших. Однако данные меры часто влекут многочисленные нарушения конституционных прав третьих лиц путем злоупотребления со стороны правоохранительных органов.

Когда и как может быть наложен арест?

Арест является процессуальной мерой принуждения, которая выражается в запрете распоряжаться или пользоваться имуществом, а также его изъятии и передаче его на хранение.

Арест имущества, принадлежащего третьим лицам, не являющимися фигурантами уголовного дела, может применяться в следующих случаях:

  • Есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого;
  • Предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления;
  • Для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или преступной организации.

Буква уголовно-процессуального закона содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть наложен арест на имущество. Однако на практике зачастую данные обстоятельства объективными доказательствами не подтверждаются.

📌 Реклама

При возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество третьих лиц следователь пишет, что имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый является бенефициарным владельцем данного имущества, и суд, как правило, удовлетворяет ходатайство следователя без предоставления последним прямых доказательств взаимосвязи между имуществом и фигурантом уголовного дела.

Арест может быть наложен на любое движимое, недвижимое имущество и денежные средства, принадлежащие третьим лицам:

  • любые вещи;
  • безналичные денежные средства;
  • бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев
  • бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;
  • имущественные права, включая права требования и исключительные права.

Арест не может быть на наложен на имущество, обладающее исполнительским иммунитетом, то есть если на него не может быть обращено взыскание. К такому имуществу относятся:

  • жилое помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением,
  • земельные участки, на которых расположено единственное пригодное для проживания жилье,
  • предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
  • имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто МРОТ,
  • другое имущество, не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности.

Основной проблемой для третьего лица является то, что УПК РФ не содержит обязанности следователя или суда уведомлять собственника арестовываемого имущества о рассмотрении в суде ходатайства следователя. Таким образом, практически всегда собственник имущества узнает, что его имущество арестовано уже post factum. Более того, неуведомление собственника не является основанием для отмены постановления суда о наложении ареста на имущество третьего лица в рамках уголовного дела.

Какие есть пути снятия ареста?

  1. Снятие ареста в уголовном деле путем направления апелляционной жалобы на постановление суда о наложении ареста, в случае необходимости с приложенным ходатайством о восстановлении срока процессуального обжалования. В случае истечения срока, на который наложен арест, и если следователь не предпринимает действия о снятии такового, подлежит подаче заявление об оспаривании бездействия следователя в порядке статей 124, 125 УПК РФ;
  2. В последнее время сталкиваемся со случаями, когда следственные органы накладывают арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем предоставления в кредитные организации постановления о наложении ареста, вынесенного следователем. Банки, как правило, не противоречат правоохранительным органам, а следователь впоследствии легализует свое постановление в суде. Такой механизм является незаконным и прямым нарушением прав третьего лица. В данном случае не стоит ограничиваться процессуальным оспариванием наложения ареста, но и следует обжаловать действия следователя.
  3. Снятие ареста в гражданско-правовом порядке путем направления искового заявления об освобождении имущества от ареста, наложенного по уголовному делу в соответствии с частью 2 ст. 442 ГК РФ. В силу ч.1 ст.30 ГК РФ иски об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.

Административное исковое заявление к Росреестру об оспаривании записи об обременении в виде ареста на недвижимое имущество не является надлежащим способом защиты права в данном случае, так как предметом данного спора будет являться законность внесения записи, а не обстоятельства, послужившие этому.

Давайте разберем, какие доводы следует приводить для снятия ареста, наложенного на имущество, если у следствия есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого.
Интернет-бухгалтерия «Моё дело»
Как работает налог на добавленную стоимость
Просто и с примерами о втором по сложности налоге в России
Узнать больше
Реклама на Клерке

В первую очередь необходимо предоставить суду правоустанавливающие документы на имущество, показывающие историю и правомерность приобретения такового:

  • договоры купли-продажи и др.
  • акты приема-передачи;
  • доказательства оплаты при приобретении имущества;
  • судебные решения о принадлежности имущества;
  • акты адвокатских опросов свидетелей, например, прежнего и настоящего собственника.

Вторым важным обстоятельством, подлежащим доказыванию, является отсутствие взаимосвязи и аффиляжа между собственником данного имущества и фигурантом уголовного дела. Если у вас прямые доказательства этому отсутствуют, то необходимо указать и на отсутствие таковых в материалах, приложенных следователем к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество.

Важным обстоятельством, на которое следует обратить внимание, является необходимость установления судом срока, на который накладывается арест на имущество, принадлежащее третьему лицу. Срок должен быть разумным и не превышать установленных законом сроков предварительного расследования. При этом продление срока наложения ареста на имущество осуществляется с учетом результатов предварительного расследования, свидетельствующих, в частности, о том, что имущество получено в результате преступных действий.

Практика обжалования наложения ареста на имущество третьих лиц в рамках уголовного дела складывается в большинстве случаев не в пользу собственника данного имущества. Однако имеются и успешные случаи.

В конце августа 2020 года Мосгорсуд отменил Постановление Басманного районного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью. В ходе подготовки к апелляционному обжалованию нами были собраны корпоративные документы компании-собственника недвижимого имущества, свидетельствующие об отсутствии участия в ООО аффилированных лиц и самого фигуранта уголовного дела.

Также были представлены выписки из ЕГРН о переходе прав, свидетельствующие о владении недвижимым имуществом более десяти лет, договор купли-продажи недвижимого имущества и, что очень важно, доказательства оплаты по данному договору. Отсутствие прямых доказательств, представленных следователем, и совокупность собранных нами доказательств сыграли важную роль, что привело к достижению положительного результата для нашего доверителя.

Победа любит подготовку, активная позиция обжалования приносит положительные результаты.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама