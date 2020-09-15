Что свидетельствует о признании должником штрафов за нарушение договора?

Доходы в виде признанных должником штрафов, пеней, неустоек, иных санкций за нарушение договора включаются в состав внереализационных доходов организации.

Когда признавать доходы в виде штрафов

Датой получения доходов в виде штрафов, пеней, неустоек, иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) является дата признания их должником либо дата вступления в законную силу решения суда (пп. 4 п. 4 ст. 271 Налогового кодекса).

Таким образом, установлено два самостоятельных основания для отнесения перечисленных санкций в состав внереализационных доходов:

признание таких сумм должником;

или решение суда, вступившее в законную силу.

Должник добровольно признает сумму штрафа

Если контрагент добровольно признает долг за нарушение условий договора, то такие суммы учитываются организацией в составе внереализационных доходов на дату их признания должником.

Документами, которые свидетельствуют о признании должником обязанности по уплате штрафов, пеней, неустоек по договору, могут быть:

договор, предусматривающий уплату санкций;

двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении договора, акт сверки и т.п.);

письмо о согласии уплатить санкции контрагенту (в полном объеме либо в меньшем размере исходя из условий заключенного договора), подтверждающее факт нарушения условий договора и позволяющее определить размер признанной суммы.

На это обратил внимание Минфина в письмах от 03.09.2020 № 03-03-06/1/77241, от 30.08.2019 N 03-03-06/1/66991.

Помимо этого, самостоятельным основанием, свидетельствующим о признании должником данной обязанности полностью или в части, является соответственно полная или частичная фактическая уплата им кредитору соответствующих сумм.

В этом случае фактически уплаченные должником суммы подлежат включению кредитором в состав внереализационных доходов.

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Учет санкций по договору на основании судебных решений

Если должник санкции за нарушение договора не признал, организация может истребовать их уплату через суд.

В таком случае суммы штрафов, пеней, неустоек или иных санкций за нарушение договорных обязательств, включаются во внереализационные доходы на дату вступления в законную силу решения суда.

При этом стороны могут избрать способ разрешения спора в третейском суде или международном коммерческом арбитраже.

Рассмотрение дела в этих судах — частный способ разрешения спора, он не относится к рассмотрению спора в государственных судах.

Понятие «решение суда, вступившее в законную силу» используется только применительно к судебным актам, принимаемым государственными судами.

В то же время решения третейского суда и международного коммерческого арбитража являются обязательными и окончательными для их добровольного исполнения сторонами третейского разбирательства.

Если, исполняя решения третейского суда или международного коммерческого арбитража, должник добровольно признает штрафов, пеней, неустойки, иные санкции за нарушение договорных обязательств, такие суммы учитываются в составе внереализационных доходов на дату их признания должником.

Если должник не признает и откажется добровольно выполнить решение третейского суда, то необходимо обращаться в государственный суд.

В этом случае суммы штрафов, пеней, неустойки, иные санкции за нарушение договорных обязательств включаются в расходы по налогу на прибыль только на дату вступления в силу решения государственного суда.