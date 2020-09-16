Почему мы не любим страховки и почему это неправильно?

При покупке страхового полиса всегда остается странное послевкусие. Деньги уплачены, договор на руках есть, а вот уверенности в том, что он будет исполнен, нет. Ты как будто покупаешь воздух — при наступлении страхового случая вместо выплаты тебя ждут только потраченные нервы и разочарование.

Давайте разберемся, за что мы так не любим страховки и как сделать общение с компанией понятным и результативным.

Бессмысленная страховка

Застраховать можно что угодно: дом, машину, яхту, животное, часть тела, жизнь, здоровье — список бесконечен. Только вот будет ли толк от такого полиса? Часто страховые компании просто выполняют план продаж, совершенно не заботясь о благе клиента.

Злополучная страховка от невыезда вам не поможет, скорее всего, никогда: при попадании в пробку или пробитом колесе страховая пожмет плечами.

Страхование банковских карточек от мошенничества нужно, чтобы отдел просто отчитался о запуске нового продукта.

А кто додумался страховать путешествия по России — вообще загадка. Ведь ваш полис ОМС и так действует на всей территории страны.

📌 Реклама

Это не страховой случай

Сначала вас убедили купить страховку, а потом отказались по ней платить. История грустная, но не редкая.

Может сложиться впечатление, что страховая компания только и занимается тем, что выискивает мелочи, которые позволят признать любое происшествие не страховым случаем. Это не совсем верно.

Получить законно причитающиеся деньги можно. Нужно только следовать нескольким правилам:

внимательно читать договор и задавать вопросы. Условия выплаты по страховке должны быть понятны вам на 100 процентов.

выбирать нормальную страховую. Изучайте сайты компаний и сторонние источники, ищите конкретные кейсы и отзывы. Отзывы лучше смотреть не на сайтах-отзовиках (там их легко подделать), а в социальных сетях.

Сложность получения выплаты

Страховые компании — не самые приятные в общении ребята. От клиентов постоянно требуют приехать, постоять в очереди, предоставить кипу документов, подождать, донести документы и так по кругу. В итоге на получение заветной выплаты тратится так много времени и нервов, что больше вообще не хочется ничего и никогда страховать.

Что делать?

Во-первых, изучить договор и закон на предмет перечня необходимых документов и максимальных сроков выплат. Например, выплата по ОСАГО должна быть произведена в течение 20 календарных дней (за исключением праздников). А во-вторых, обратить внимание на современные решения бумажной проблемы. Компании нового поколения используют прелести технологий на благо клиентов. Фото и видео с места происшествия заменяют поездки в офисы страховых. Бумажные документы уходят на второй план, уступая место сканам, а на смену наличным приходят смс о зачислении денег на карточку.

Ничтожный размер выплат

Абсолютное большинство страховых компаний возвращают клиентам в виде страховых выплат заметно меньше половины собранных средств. Можете изучить отчетность ЦБ и убедиться в этом самостоятельно (смотрите отчеты по отдельным компаниям, код строки 148, 3-й и 10-й столбцы):

«Росгосстрах»

Собрано: 2,871 млрд руб.

Выплачено: 0,49 млрд руб.

«Ингосстрах»

Собрано: 796,45 млн руб

Выплачено: 170,57 млн руб

«Тинькофф страхование»

Собрано: 237,123 млн руб.

Выплачено: 4,376 млн руб.

«Манго страхование»

Собрано: 2,672 млн руб.

Выплачено: 2,274 млн руб.