Можно ли на основании договора аренды оформить постоянную прописку для арендатора?

Если заключить договор аренды квартиры, платить с него налог 13%, прописать в нем четкий срок, можно ли на его основании оформить постоянную прописку для арендатора? Или прописать в договоре условия выписки из нее?

Отвечает ведущий юрисконсульт юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Кирилл Кокорин:

В первую очередь, обращаем внимание на то, что договор найма/аренды (независимо от уплаты налога) и регистрация по месту жительства — два независимых друг от друга юридических действия. Договор найма/аренды не может являться основанием для регистрации по месту жительства, а любые условия в договоре найма/аренды, связанные с регистрацией и снятием с регистрации по месту жительства, не будут иметь юридической силы.

Зарегистрировать гражданина по месту жительства в собственной квартире можно по заявлению собственника, с письменного согласия всех собственников. При этом законодательством РФ не предусмотрена регистрация по месту жительства на какой-то определенный срок.

Регистрация по месту жительства носит бессрочный характер и может быть прекращена только в следующих случаях:

смерти зарегистрированного лица;

регистрации по новому месту жительства;

по решению суда.

Существует еще один вид регистрации — регистрация по месту пребывания. Такая регистрация возможна по заявлению собственника на определенный срок, и по его окончании она автоматически прекращается. Для этого нет необходимости предоставлять договор найма/аренды, достаточно только заявления собственника.

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Отвечает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

Оформить постоянную прописку для человека можно, но выписать его без его согласия уже не получится. Придется обращаться в суд.

Лучше оформлять временную регистрацию на срок до 5 лет. Для иностранного гражданина срок зависит от того, гражданином какой страны он является — кому-то наша ОУФМС разрешает месяц регистрации, кому-то — три.

Отвечает заместитель руководителя департамента продаж АО «Российский аукционный дом» Николай Яблоков:

«Прописки» нет с 1993 года; есть регистрация — постоянная и временная. Здесь речь идет о постоянной регистрации. Теоретически можно зарегистрировать проживающего по договору аренды, но я бы не советовал.

В случае недобросовестности со стороны арендатора прекратить регистрацию можно только на основании решения суда.

Отвечает управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин:

Если все-таки наймодатель решил предоставить нанимателю право постоянного проживания, рекомендуем в договоре найма предусмотреть штрафные санкции за нарушение снятия с регистрационного учета. Однако данные положения также не являются гарантией.