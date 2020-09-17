Установка и модернизация пожарной сигнализации в здании: особенности налогового учета

Организация планирует установку пожарной сигнализации в здании. Ранее сигнализации не было. Расходы не будут возмещаться собственником здания, его разрешение есть, установка сигнализации только в проекте — пока не осуществляется.

Как учесть эти расходы в бухгалтерском и налоговом учете? Можно ли их учесть как модернизацию?

Чтобы установить, относится ли установка пожарной сигнализации к отделимым или неотделимым улучшениям, необходимо определить, сможет ли организация демонтировать ее без ущерба для имущества арендодателя (объекта аренды). Это может установить, например, техническая комиссия, созданная из представителей сторон арендатора и арендодателя, оформив свое решение, например, актом или заключением.

Отделимые улучшения (собственность арендатора), которые будут использоваться в течение более 12 месяцев и стоимость которых свыше 100 000 руб., арендатор должен учитывать как амортизируемое имущество (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Если улучшения неотделимые и если меняются технико-экономические показатели ОС, появляются новые качества у здания, то вложения носят капитальный характер, то есть связаны с достройкой, дооборудованием, модернизацией здания, для которых одинаковые последствия по налогу на прибыль, также списание через амортизацию арендатором (абзац пятый п. 1 ст. 256 НК РФ).

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Поэтому для целей амортизации не так важно, отделимый объект или нет (в любом случае производится арендатором) Однако если объект неотделимый, это свидетельствует о капитальном характере работ.

Здание — это результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей и т.д. (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее — Закон N 384-ФЗ)).

При этом под системой инженерно-технического обеспечения понимается одна из систем здания, предназначенная для выполнения функций, в том числе функций обеспечения безопасности (п. 21 ч. 2 ст. 2 Закона N 384-ФЗ).

Согласно введению в ОКОФ, в состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в том числе сигнализационные сети.

Таким образом, с учетом положений п. 2 ст. 2 Закона N 384-ФЗ и введению в ОКОФ (также смотрите письмо Минфин России от 11.04.2013 N 03-05-05-01/11960 по налогу на имущество — содержит доводы о неделимости) и буквального их толкования система пожарной сигнализации может рассматриваться как неотъемлемая часть здания — недвижимого имущества.

При этом организация самостоятельно решает, какие расходы являются расходами на ремонт, а какие — капитальными вложениями в арендованные средства (письма Минфина России от 19.01.2009 N 03-03-07/1, от 18.11.2009 N 03-03-06/1/763, N 03-03-06/1/762, от 06.11.2009 N 03-03-06/2/215, от 20.10.2009 N 03-03-06/1/677, от 30.03.2009 N 03-03-06/1/197, от 16.10.2007 N 03-03-06/2/191).

Подробно о документах, которые помогут правильно квалифицировать произведенные работы, смотрите в материале: Энциклопедия решений. Учет капитальных вложений в виде неотделимых улучшений арендованных основных средств.

Затраты на приобретение и монтаж автоматических установок пожарной сигнализации учитываются в целях налогообложения прибыли в зависимости от стоимости таких установок (более или менее 100 000 руб).

Если стоимость не более 100 000 руб. — затраты учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 6 п. 1 ст. 264 НК РФ как расходы на обеспечение пожарной безопасности, единовременно на дату принятия результатов выполненных работ по монтажу сигнализации (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, дополнительно смотрите постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 N 12604/13, письма УФНС РФ по г. Москве от 16.03.2006 N 18-11/1/20791, от 17.03.2006 N 18-11/20791), или как материальные расходы (п. 1 ст. 254 НК РФ), или в составе прочих расходов (ст. 260 НК РФ, письма Минфина России от 15.11.2017 N 03-03-06/1/75487, от 23.09.2016 N 03-03-06/1/55715).