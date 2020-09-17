Заполняем РСВ: этапы, сроки, правила

Расчет по страховым взносам плательщики обязаны представлять в ИФНС ежеквартально. Предлагаем универсальный алгоритм, который поможет заполнить отчет без ошибок.

Определяем состав РСВ

Форма расчета и порядок работы с ним вводится Приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

Количество заполняемых листов расчета зависит от некоторых обстоятельств:

Состав РСВ Категория плательщиков Основание Обязательные разделы: титульный лист;

Раздел 1;

подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 к Разделу 1;

приложение 2 к Разделу 1;

Раздел 3 Плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Если выплат сотрудникам в отчетном периоде не было — подается нулевой расчет. Минфин в Письме от 09.10.2019 № 03-15-05/77364 сообщает, что для нулевого РСВ достаточно заполнения титульного листа, Раздела 1 без приложений и Раздела 3 П. 2.2 Порядка заполнения (Приложение № 2 к Приказу № ММВ-7-11/470@) В дополнение к обязательным разделам: Раздел 2;

приложение 1 к Разделу 2 Главы КФХ П. 2.3 Порядка заполнения (Приложение № 2 к Приказу № ММВ-7-11/470@) В дополнение к обязательным разделам: подразделы 1.3.1 и 1.3.2 приложения 1 к Разделу 1;

приложение 1.1 к Разделу 1;

приложения 5-8 к Разделу 1 Плательщики, применяющие дополнительные или пониженные тарифы взносов П. 2.4 Порядка заполнения (Приложение № 2 к Приказу № ММВ-7-11/470@) В дополнение к обязательным разделам: приложения 3 и 4 к Разделу 1 Плательщики, которые выплатили пособия по ВНиМ из собственных средств. Фактически с участием во второй половине 2020 года всех регионов РФ в пилотном проекте «Прямые выплаты» приложения 3 и 4 РСВ теряют актуальность П. 2.5 Порядка заполнения (Приложение № 2 к Приказу № ММВ-7-11/470@)

Выясняем, какой способ предоставления РСВ в ИФНС допустим

П. 10 ст. 431 НК РФ вводит варианты подачи отчета в налоговую:

если численность лиц, которым производились выплаты, за отчетный период составляет 10 человек и менее, то РСВ подается в электронном или бумажном виде;

в остальных случаях РСВ сдается исключительно в электронной форме с использованием усиленной КЭП.

За нарушение способа подачи расчета установлен штраф 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Учитываем общие требования по заполнению РСВ

Основные требования к составлению отчета установлены п. 2.8-2.19 Приложения № 2 к Приказу № ММВ-7-11/470@:

сквозная нумерация страниц;

текстовые поля заполняются заглавными печатными буквами слева направо;

при составлении отчета вручную используются черные, синие или фиолетовые чернила;

исправления не допускаются;

не разрешается двусторонняя печать расчета;

суммовые показатели указываются в рублях и копейках;

при отсутствии количественных или стоимостных показателей в ячейках проставляются нули, в других случаях ячейки перечеркиваются;

при использовании программ для подготовки расчета допускается отсутствие прочерков при распечатке документа.

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Оформляем титульный лист РСВ

Первый лист расчета включает основные данные о плательщике:

ИНН/КПП (для ИП — только ИНН);

полное наименование страхователя;

номер корректировки (для первичного расчета — «0–»);

код расчетного периода и календарный год;

коды ИФНС и места учета плательщика;

код по ОКВЭД2;

поля, заполняемые при реорганизации или ликвидации;

контактный телефон;

число страниц РСВ и подтверждающих документов;

данные о представителе плательщика и дата подписания.

Неизменно на титульном листе присутствует блок для заполнения налоговым инспектором при получении отчета.

Заполняем Раздел 3 РСВ

Раздел 3 составляется по каждому работнику страхователя, которому в отчетном периоде были выплачены средства, с указанием:

признака аннулирования поданных ранее сведений (если необходимо внести исправления);

ФИО сотрудника, а также его ИНН, СНИЛС, даты рождения, пола, гражданства и удостоверения личности;

сумм выплат за последние три месяца отчетного периода, а также облагаемой базы, выплат по договорам ГПХ и начисленных взносов на ОПС;

база и взносы по доптарифу, если он применяется.

Рассчитываем суммы страховых взносов

На этом этапе составляются приложение 1 (с подразделами 1.1 и 1.2) и приложение 2 к Разделу 1 РСВ. Листы повторяют некоторые сведения:

Показатель Приложение 1 Приложение 2 Подраздел 1.1 Подраздел 1.2 Вид страховых взносов ОПС ОМС ОСС (ВНиМ) Код тарифа плательщика Указывается в соответствии с приложением № 5 к Порядку заполнения (Приложение № 2 к Приказу № ММВ-7-11/470@). Обратите внимание: субъекты МСП, которые вправе применять пониженный тариф взносов в отношении выплат свыше МРОТ с 01.04.2020, указывают в данном поле код 20 (Письмо ФНС от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@);

некоторые категории плательщиков указывают код 21 в связи с временным обнулением взносов для них (Письмо ФНС от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@) Численность застрахованных лиц С начала года, в т.ч. за последние 3 месяца. Также указывается численность лиц, с выплат которым начислены взносы Исходные данные для расчета (нарастающим итогом с начала года и за последние три месяца отчетного периода) Сумма выплат, необлагаемые выплаты (п. 1 и 2 ст. 422 НК РФ), база для начисления взносов, сумма взносов Сумма расходов, принимаемая к вычету (п. 8 ст. 421 НК РФ) — База, превышающая предельную величину, и взносы с нее — База, превышающая предельную величину, и взносы с нее

Вместе с основными разделами РСВ главы КФХ и плательщики, применяющие дополнительные или пониженные тарифы, заполняют другие разделы расчета.

Составляем Раздел 1 РСВ

Эта часть расчета фиксирует итоги — суммы страховых взносов, исчисленных к уплате за отчетный период и его последние 3 месяца, с разбивкой по видам взносов и соответствующим им КБК.

В начале раздела указываются:

ОКТМО;

код 1, если выплаты физлицам производились;

код 2, если выплаты не производились.

Проверяем контрольные соотношения

ФНС в Письме от 07.02.2020 № БС-4-11/2002@ (ред. от 23.06.2020) приводит актуальные контрольные соотношения, по которым проверяет полученные РСВ.

Рекомендуем перед отправкой проконтролировать выполнений соотношений расчета самостоятельно, т.к. выявление грубых ошибок, вызвавших занижение базы по взносам, повлечет ответственность по ст. 120 НК РФ.

Соблюдаем срок подачи РСВ в ИФНС

Плательщики отчитываются по страховым взносам до 30 числа месяца, следующего за истекшим отчетным (расчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ).

Нарушение срока грозит ответственностью по ст. 119 НК РФ и ст. 15.5 КоАП РФ.