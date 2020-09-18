Роспотребнадзор разъяснил положения о разгрузке товаров около аптек

Норма об оборудовании погрузочно-разгрузочной площадки относится только к крупным аптекам.

Недавно появились новости о запрете размещения аптек в жилых домах. Роспотребнадзор решил разъяснить новые положения (информация Роспотребнадзора от 09.09.2020 «О нормах по оборудованию погрузочно-разгрузочных площадок для общественных помещений»).

В соответствии с действующими в настоящее время санитарными правилами 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. Загрузка материалов, продукции для помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не допускается. Загрузку следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон.

Однако загрузочные помещения допускается не устраивать при площади встроенных общественных помещений до 150 кв.м.

При разработке проекта санитарно-эпидемиологических требований к услугам, нормирующих условия размещения аптек в жилых домах, указанная норма применена в том же объеме.

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В частности, указано, что при необходимости доставки в аптеки товаров грузовым транспортом, который занимает больше места, является более значимым источником выхлопных газов и шума, чем легковой транспорт, должно предусматриваться погрузочно-разгрузочное место, оборудованное козырьком или навесом. Размещение такого погрузочно-разгрузочного места под окнами жилых квартир не допускается.

При этом в аптеках площадью до 150 кв.м, встроенных в жилые здания, такие площадки или какие-либо другие загрузочные помещения не предусматриваются.

Таким образом, норма об оборудовании погрузочно-разгрузочной площадки относится только к крупным аптекам, имеющим значительный товарооборот, требующий использования грузового транспорта.