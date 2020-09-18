ФНС прививает контролирующим лицам субсидиарную ответственность

Конкурсный управляющий предприятия-банкрота и ФНС требуют привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. В список попадают не только руководители компании, потому как ФНС предъявляет претензии к третьим лицам, которые получили выгоду в результате незаконных действий директоров.

Ответчики заказывают финансовую экспертизу. Эксперт устанавливает, что банкротство произошло из-за рыночных факторов, а не по вине контролирующих лиц. Однако уполномоченный орган продолжает настаивать. В сегодняшнем кейсе посмотрим, какие аргументы находит ФНС, и что решает суд.

Первая инстанция — взыскать ущерб с руководителей

Димитровградский комбинат мясопродуктов признан банкротом в июле 2016 года. Конкурсный управляющий и уполномоченный орган требуют привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Налоговой инспекцией была проведена проверка за 2011-2012 годы. Выявлено, что Диком перечислял деньги на фирмы-однодневки за поставку скота. Однако эти фирмы закупали не скот, а сырьё и материалы для производства напитков. Этот товар предназначался для ООО «Завод «Трёхсосенский».

Заявители решили подвести под субсидиарку руководителей Дикома Родионова М.Ю и Халиуллина А.Р., а также Завод «Трёхсосенский». Но ответчики выдвинули аргументы в свою защиту.

Необходимое условие для субсидиарной ответственности — наличие вины контролирующего лица в банкротстве. Ответчики представили экспертизу по вопросу причин несостоятельности ООО «Диком».

Эксперт пришёл к выводу, что вплоть до 2015 года признаков банкротства у должника не было. Резкое ухудшение финансового положения связано с падением объемов реализации. Таким образом у суда нет оснований для привлечения ответчиков к СО.

Однако полностью уйти от ответственности Родионову и Халиуллину не удалось. Суд привлёк директоров по ст. 15 ГК РФ.

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Диком перечислил на фирмы-однодневки 1 миллиард 100 миллионов рублей. Проверка налоговой инспекции доказала отсутствие встречного исполнения. Суд посчитал, что контролирующие лица причинили предприятию убытки, которые должны компенсировать. С Родионова взыскано 500 миллионов рублей, с Халиуллина — 600.

Что касается Завода «Трёхсосенский», судья первой инстанции Макаров Д.П. посчитал требования к нему необоснованными. В спорный период действовала редакция закона о банкротстве, в которой не было понятия «выгодоприобретатель». Следовательно, нет оснований для взыскания ущерба с завода.

Апелляционный суд под председательством Александрова А.И. согласился с таким решением. Юристы ФНС решили доказать виновность Трёхсосенского и пошли в кассацию.

Кассация — выгодоприобретатель несёт ответственность

Кассационная коллегия под председательством Кашапова А.Р. построила цепочку логических доводов.

В старой редакции закона о банкротстве нет термина «выгодоприобретатель». Но это не означает, что претензии к ответчику необоснованны. Ведь указание на невиновность лица, получившего незаконную выгоду, также отсутствует.

В этом случае следует применять постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 21.12.2017 в части, которая не противоречит старой редакции закона о банкротстве. П. 7 признаёт контролирующим лицо, которое получило существенную выгоду в результате незаконных действий руководителей должника.

Выгодоприобретатель является контролирующим, если извлекает преимущества из противоправной системы хозяйственной деятельности. Доход одного лица перераспределяется в пользу другого лица посредством недостоверного документооборота. Для опровержения презумпции ответчик должен доказать, что операции экономически оправданы.

Уполномоченный орган отмечал, что модель ведения бизнеса ООО «Диком» была сопряженная с выводом денежных средств через фирмы-однодневки на Завод «Трёхсосенский». Трёхсосенский финансировался в ущерб Дикому и его кредиторам.

Кассация отметила, что контролирующие лица привлекаются к субсидиарной ответственности в случае доведения предприятия до банкротства. Если же нанесённый вред не привёл должника к несостоятельности, убытки компенсируются по правилам ст. 15, 393 ГК РФ.

Судьи кассационной инстанции признали решения коллег по Заводу «Трёхсосенский» преждевременными и направили дело на новое рассмотрение.

Теперь выгодоприобретателя, скорее всего, привлекут к ответственности солидарно с директорами Дикома. ФНС добилась своего.